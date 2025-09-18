Рейтинг@Mail.ru
Закон о первом рабочем месте разработают в Кировской области
Кировская область
Кировская область
 
12:21 18.09.2025
Закон о первом рабочем месте разработают в Кировской области
Закон о первом рабочем месте разработают в Кировской области - РИА Новости, 18.09.2025
Закон о первом рабочем месте разработают в Кировской области
Закон о первом рабочем месте, который должен обеспечить поддержку молодых специалистов и создать стимулы для работодателей, разработают в Кировской области,... РИА Новости, 18.09.2025
кировская область
кировская область
александр соколов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Закон о первом рабочем месте, который должен обеспечить поддержку молодых специалистов и создать стимулы для работодателей, разработают в Кировской области, сообщил глава региона Александр Соколов. Губернатор Кировской области в рамках ежегодного послания отметил, что в регионе уже третий год наблюдается миграционный прирост. Это происходит за счет того, что меньше людей уезжают из Кировской области. "Мы проанализировали статистику – в основном принимают решение остаться на малой родине трудоспособные люди от 18 до 45 лет с образованием. Это значит, что люди видят изменения к лучшему и поверили в свои города, села и деревни, в их развитие и перспективы. И это значит, что вся наша работа не зря", — сказал глава региона. Губернатор также отметил, что в этом году значительно большее число выпускников школ предпочли обучаться в колледжах, техникумах и вузах, и напомнил, что для популяризации обучения в регионе власти установили стимулирующие выплаты учителям и школам, если их выпускники поступили в кировские вузы и техникумы или вернулись работать в Кировскую область после обучения в ведущих вузах страны. "Необходимо принять меры для того, чтобы предприятиям региона было выгодно принимать на работу выпускников вузов и СПО и платить им достойную заработную плату. Считаю необходимым установить меры государственной поддержки занятости молодых специалистов, ищущих работу впервые. Поручаю правительству области внести до конца года в законодательное собрание законопроект о первом рабочем месте. Данный закон должен обеспечить поддержку молодых специалистов и создать стимулы для предпринимателей, принимающих молодежь на работу", — сказал губернатор.
кировская область
1920
1920
true
кировская область, александр соколов
Кировская область, Кировская область, Александр Соколов
Закон о первом рабочем месте разработают в Кировской области

Соколов: закон о первом рабочем месте разработают в Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской области
Губернатор Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Закон о первом рабочем месте, который должен обеспечить поддержку молодых специалистов и создать стимулы для работодателей, разработают в Кировской области, сообщил глава региона Александр Соколов.
Губернатор Кировской области в рамках ежегодного послания отметил, что в регионе уже третий год наблюдается миграционный прирост. Это происходит за счет того, что меньше людей уезжают из Кировской области.
"Мы проанализировали статистику – в основном принимают решение остаться на малой родине трудоспособные люди от 18 до 45 лет с образованием. Это значит, что люди видят изменения к лучшему и поверили в свои города, села и деревни, в их развитие и перспективы. И это значит, что вся наша работа не зря", — сказал глава региона.
Губернатор также отметил, что в этом году значительно большее число выпускников школ предпочли обучаться в колледжах, техникумах и вузах, и напомнил, что для популяризации обучения в регионе власти установили стимулирующие выплаты учителям и школам, если их выпускники поступили в кировские вузы и техникумы или вернулись работать в Кировскую область после обучения в ведущих вузах страны.
"Необходимо принять меры для того, чтобы предприятиям региона было выгодно принимать на работу выпускников вузов и СПО и платить им достойную заработную плату. Считаю необходимым установить меры государственной поддержки занятости молодых специалистов, ищущих работу впервые. Поручаю правительству области внести до конца года в законодательное собрание законопроект о первом рабочем месте. Данный закон должен обеспечить поддержку молодых специалистов и создать стимулы для предпринимателей, принимающих молодежь на работу", — сказал губернатор.
