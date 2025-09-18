Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала авторов сайта "Миротворец" нацистскими психами
17:02 18.09.2025
Захарова назвала авторов сайта "Миротворец" нацистскими психами
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала авторов украинского сайта "Миротворец" нацистскими психами за внесение в свою базу семерых детей из России. Во вторник двухлетняя девочка из России была внесена в украинскую базу "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив базу данных сайта. Там указано, что Эмилия, родившаяся в январе 2023 года, якобы сознательно нарушила госграницу Украины. Ранее по той же причине в базу сайта был внесен трехлетний мальчик из России. При этом это не единичные случаи, когда дети и подростки из РФ попадали в базу "Миротворец" с публикацией личных данных. "В базу данных экстремистского сайта "Миротворец" были внесены семеро детей из России. Возраст: от двух до девяти лет. Малышам вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины... Это что за нацистские психи?" - сказала Захарова на брифинге. Этот сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала авторов украинского сайта "Миротворец" нацистскими психами за внесение в свою базу семерых детей из России.
Во вторник двухлетняя девочка из России была внесена в украинскую базу "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив базу данных сайта. Там указано, что Эмилия, родившаяся в январе 2023 года, якобы сознательно нарушила госграницу Украины. Ранее по той же причине в базу сайта был внесен трехлетний мальчик из России. При этом это не единичные случаи, когда дети и подростки из РФ попадали в базу "Миротворец" с публикацией личных данных.
"В базу данных экстремистского сайта "Миротворец" были внесены семеро детей из России. Возраст: от двух до девяти лет. Малышам вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины... Это что за нацистские психи?" - сказала Захарова на брифинге.
Этот сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
