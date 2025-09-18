https://ria.ru/20250918/zaharova-2042850736.html
Захарова пошутила о недвижимости семьи Умерова в США
Захарова пошутила о недвижимости семьи Умерова в США - РИА Новости, 18.09.2025
Захарова пошутила о недвижимости семьи Умерова в США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала наличие восьми объектов недвижимости в США у семьи секретаря Совета национальной... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала наличие восьми объектов недвижимости в США у семьи секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), бывшего министра обороны страны Рустема Умерова, отметив, что эта недвижимость приобреталась под предлогом "защиты Европы от агрессора". "Нормально наклянчили на "защиту Европы от агрессора", - написала она в своем Telegram-канале. Ранее в четверг украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на расследование общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) сообщило, что у семьи секретаря СНБО Умерова есть восемь элитных объектов недвижимости в США: три квартиры во Флориде, одна - в Нью-Йорке и четыре виллы возле Майами.
