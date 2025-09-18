https://ria.ru/20250918/zaharova-2042850736.html

Захарова пошутила о недвижимости семьи Умерова в США

Захарова пошутила о недвижимости семьи Умерова в США - РИА Новости, 18.09.2025

Захарова пошутила о недвижимости семьи Умерова в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала наличие восьми объектов недвижимости в США у семьи секретаря Совета национальной... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T22:48:00+03:00

2025-09-18T22:48:00+03:00

2025-09-18T22:48:00+03:00

в мире

сша

европа

россия

рустем умеров

мария захарова

совет национальной безопасности и обороны украины

страна.ua

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала наличие восьми объектов недвижимости в США у семьи секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), бывшего министра обороны страны Рустема Умерова, отметив, что эта недвижимость приобреталась под предлогом "защиты Европы от агрессора". "Нормально наклянчили на "защиту Европы от агрессора", - написала она в своем Telegram-канале. Ранее в четверг украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на расследование общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) сообщило, что у семьи секретаря СНБО Умерова есть восемь элитных объектов недвижимости в США: три квартиры во Флориде, одна - в Нью-Йорке и четыре виллы возле Майами.

https://ria.ru/20250705/ukraina-2027371104.html

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, россия, рустем умеров, мария захарова, совет национальной безопасности и обороны украины, страна.ua