18.09.2025
22:48 18.09.2025
Захарова пошутила о недвижимости семьи Умерова в США
2025-09-18T22:48:00+03:00
2025-09-18T22:48:00+03:00
в мире
сша
европа
россия
рустем умеров
мария захарова
совет национальной безопасности и обороны украины
страна.ua
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала наличие восьми объектов недвижимости в США у семьи секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), бывшего министра обороны страны Рустема Умерова, отметив, что эта недвижимость приобреталась под предлогом "защиты Европы от агрессора". "Нормально наклянчили на "защиту Европы от агрессора", - написала она в своем Telegram-канале. Ранее в четверг украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на расследование общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) сообщило, что у семьи секретаря СНБО Умерова есть восемь элитных объектов недвижимости в США: три квартиры во Флориде, одна - в Нью-Йорке и четыре виллы возле Майами.
в мире, сша, европа, россия, рустем умеров, мария захарова, совет национальной безопасности и обороны украины, страна.ua
В мире, США, Европа, Россия, Рустем Умеров, Мария Захарова, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Страна.ua
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала наличие восьми объектов недвижимости в США у семьи секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), бывшего министра обороны страны Рустема Умерова, отметив, что эта недвижимость приобреталась под предлогом "защиты Европы от агрессора".
На Украине показали, как живет семья Умерова, вывезенная им в США
В мире, США, Европа, Россия, Рустем Умеров, Мария Захарова, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Страна.ua
 
 
