18.09.2025
15:49 18.09.2025
Захарова оценила итоги встречи главы МИД Ирана и МАГАТЭ
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Итоги встречи главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси обнадеживают, улучшают ситуацию вокруг иранской ядерной программы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Аракчи и Гросси 9 сентября подписали соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после ударов Израиля и США по Ирану, при этом, по словам главы иранского МИД, исламская республика пока не давала разрешения инспекторам агентства на посещение ядерных объектов ИРИ. Египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты объявил, что соглашение между Тегераном и МАГАТЭ о возобновлении сотрудничества было достигнуто при посредничестве Египта. "Обнадеживающие результаты встречи стабилизируют и существенно меняют к лучшему общую напряженную ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Отмечаем в этом контексте последовательные шаги иранской стороны, которые направлены на приведение в действие упомянутого соглашения и рассматриваем его утверждение высшим советом национальной безопасности Ирана как свидетельство ответственного подхода и подтверждение приверженности Тегерана достигнутым договоренностям", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Итоги встречи главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси обнадеживают, улучшают ситуацию вокруг иранской ядерной программы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Аракчи и Гросси 9 сентября подписали соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после ударов Израиля и США по Ирану, при этом, по словам главы иранского МИД, исламская республика пока не давала разрешения инспекторам агентства на посещение ядерных объектов ИРИ. Египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты объявил, что соглашение между Тегераном и МАГАТЭ о возобновлении сотрудничества было достигнуто при посредничестве Египта.
"Обнадеживающие результаты встречи стабилизируют и существенно меняют к лучшему общую напряженную ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Отмечаем в этом контексте последовательные шаги иранской стороны, которые направлены на приведение в действие упомянутого соглашения и рассматриваем его утверждение высшим советом национальной безопасности Ирана как свидетельство ответственного подхода и подтверждение приверженности Тегерана достигнутым договоренностям", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
Захарова назвала гарантии безопасности Украины
