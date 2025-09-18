https://ria.ru/20250918/zabaykale-2042675308.html
Вездеход, упавший в озеро в Забайкалье, не смогли поднять на берег
Вездеход, упавший в озеро в Забайкалье, не смогли поднять на берег - РИА Новости, 18.09.2025
Вездеход, упавший в озеро в Забайкалье, не смогли поднять на берег
Специалистам не удалось вытащить из озера Амудиса в Забайкальском крае гусеничный вездеход МТЛБ, при падении которого на дно погибли пять человек, подъем машины РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T12:51:00+03:00
2025-09-18T12:51:00+03:00
2025-09-18T12:51:00+03:00
происшествия
забайкальский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042477234_65:0:1089:576_1920x0_80_0_0_7df1494ac072647cf41b4efd22b01205.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Специалистам не удалось вытащить из озера Амудиса в Забайкальском крае гусеничный вездеход МТЛБ, при падении которого на дно погибли пять человек, подъем машины продолжит подрядная организация, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее сообщалось, что специалисты при помощи тяжелой техники ведут работы по извлечению затонувшего вездехода на берег. "Лежит на дне, не подняли", - сказал собеседник агентства. По его словам, в четверг все работы по подъему затонувшего вездехода завершены. "На сегодня все, подъёмом занимается подрядная организация", - заключил собеседник агентства. Во вторник представитель экстренных служб рассказал агентству, что пять человек утонули в вездеходе в озере Амудиса Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись. Он уточнил, что у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза и тот на большой скорости съехал в озеро Амудиса, вездеход принадлежит ООО "Икабья" филиала Гидрострой "ГеоТех". После гибели пяти человек в вездеходе возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В среду утром вертолёт со спасателями, водолазами, следователями СК и сотрудниками полиции вылетел к озеру Амудиса. К вечеру водолазы подняли тела трех погибших, их доставили в больницу для опознания. В четверг подняли тела ещё двух утонувших.
https://ria.ru/20250918/vezdekhod-2042641371.html
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042477234_200:0:968:576_1920x0_80_0_0_489cbda9cf377850398c5630bb2f01ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Забайкальский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Вездеход, упавший в озеро в Забайкалье, не смогли поднять на берег
В Забайкалье не удалось вытащить из озера утонувший вездеход