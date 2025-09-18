Рейтинг@Mail.ru
Вездеход, упавший в озеро в Забайкалье, не смогли поднять на берег - РИА Новости, 18.09.2025
12:51 18.09.2025
Вездеход, упавший в озеро в Забайкалье, не смогли поднять на берег
Вездеход, упавший в озеро в Забайкалье, не смогли поднять на берег
происшествия
забайкальский край
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Специалистам не удалось вытащить из озера Амудиса в Забайкальском крае гусеничный вездеход МТЛБ, при падении которого на дно погибли пять человек, подъем машины продолжит подрядная организация, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее сообщалось, что специалисты при помощи тяжелой техники ведут работы по извлечению затонувшего вездехода на берег. "Лежит на дне, не подняли", - сказал собеседник агентства. По его словам, в четверг все работы по подъему затонувшего вездехода завершены. "На сегодня все, подъёмом занимается подрядная организация", - заключил собеседник агентства. Во вторник представитель экстренных служб рассказал агентству, что пять человек утонули в вездеходе в озере Амудиса Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись. Он уточнил, что у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза и тот на большой скорости съехал в озеро Амудиса, вездеход принадлежит ООО "Икабья" филиала Гидрострой "ГеоТех". После гибели пяти человек в вездеходе возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В среду утром вертолёт со спасателями, водолазами, следователями СК и сотрудниками полиции вылетел к озеру Амудиса. К вечеру водолазы подняли тела трех погибших, их доставили в больницу для опознания. В четверг подняли тела ещё двух утонувших.
забайкальский край
происшествия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Забайкальский край, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : МЧС Забайкальского края/TelegramЭкстренные службы на берегу озера Амудиса в Забайкалье
© Фото : МЧС Забайкальского края/Telegram
Экстренные службы на берегу озера Амудиса в Забайкалье
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Специалистам не удалось вытащить из озера Амудиса в Забайкальском крае гусеничный вездеход МТЛБ, при падении которого на дно погибли пять человек, подъем машины продолжит подрядная организация, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что специалисты при помощи тяжелой техники ведут работы по извлечению затонувшего вездехода на берег.
"Лежит на дне, не подняли", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в четверг все работы по подъему затонувшего вездехода завершены.
"На сегодня все, подъёмом занимается подрядная организация", - заключил собеседник агентства.
Во вторник представитель экстренных служб рассказал агентству, что пять человек утонули в вездеходе в озере Амудиса Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись. Он уточнил, что у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза и тот на большой скорости съехал в озеро Амудиса, вездеход принадлежит ООО "Икабья" филиала Гидрострой "ГеоТех".
После гибели пяти человек в вездеходе возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В среду утром вертолёт со спасателями, водолазами, следователями СК и сотрудниками полиции вылетел к озеру Амудиса. К вечеру водолазы подняли тела трех погибших, их доставили в больницу для опознания. В четверг подняли тела ещё двух утонувших.
Кадры вездехода, падение которого на одно озера Амудиса привело к гибели пяти человек - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Водолазы сняли на видео вездеход, упавший с людьми в озеро в Забайкалье
ПроисшествияЗабайкальский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
