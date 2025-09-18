https://ria.ru/20250918/zabaykale-2042675308.html

Вездеход, упавший в озеро в Забайкалье, не смогли поднять на берег

Вездеход, упавший в озеро в Забайкалье, не смогли поднять на берег - РИА Новости, 18.09.2025

Вездеход, упавший в озеро в Забайкалье, не смогли поднять на берег

Специалистам не удалось вытащить из озера Амудиса в Забайкальском крае гусеничный вездеход МТЛБ, при падении которого на дно погибли пять человек, подъем машины РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T12:51:00+03:00

2025-09-18T12:51:00+03:00

2025-09-18T12:51:00+03:00

происшествия

забайкальский край

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042477234_65:0:1089:576_1920x0_80_0_0_7df1494ac072647cf41b4efd22b01205.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Специалистам не удалось вытащить из озера Амудиса в Забайкальском крае гусеничный вездеход МТЛБ, при падении которого на дно погибли пять человек, подъем машины продолжит подрядная организация, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее сообщалось, что специалисты при помощи тяжелой техники ведут работы по извлечению затонувшего вездехода на берег. "Лежит на дне, не подняли", - сказал собеседник агентства. По его словам, в четверг все работы по подъему затонувшего вездехода завершены. "На сегодня все, подъёмом занимается подрядная организация", - заключил собеседник агентства. Во вторник представитель экстренных служб рассказал агентству, что пять человек утонули в вездеходе в озере Амудиса Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись. Он уточнил, что у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза и тот на большой скорости съехал в озеро Амудиса, вездеход принадлежит ООО "Икабья" филиала Гидрострой "ГеоТех". После гибели пяти человек в вездеходе возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В среду утром вертолёт со спасателями, водолазами, следователями СК и сотрудниками полиции вылетел к озеру Амудиса. К вечеру водолазы подняли тела трех погибших, их доставили в больницу для опознания. В четверг подняли тела ещё двух утонувших.

https://ria.ru/20250918/vezdekhod-2042641371.html

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)