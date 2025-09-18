https://ria.ru/20250918/zabajkale-2042624749.html

В Забайкалье из затопленного вездехода извлекли тела двух погибших

В Забайкалье из затопленного вездехода извлекли тела двух погибших

Спасатели извлекли тела еще двух погибших при падении вездехода в озеро Амудиса в Забайкальском крае, сообщает в своем Тelegram-канале ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T07:25:00+03:00

2025-09-18T07:25:00+03:00

2025-09-18T11:28:00+03:00

происшествия

забайкальский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Спасатели извлекли тела еще двух погибших при падении вездехода в озеро Амудиса в Забайкальском крае, сообщает в своем Тelegram-канале ГУМЧС России по региону. "Сводной группой спасателей МЧС России и ГУ "Забайкалпожспас" из затопленного вездехода извлечены тела двух погибших граждан. При помощи тяжёлой техники ведутся работы по извлечению транспорта на берег", - говорится в сообщении. Во вторник представитель экстренных служб рассказал агентству, что пять человек утонули, по предварительной информации, в вездеходе в озере Амудиса Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись. Он также уточнил, что у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза, и он на большой скорости съехал в озеро Амудиса, вездеход принадлежит ООО "Икабья" филиала Гидрострой "ГеоТех". После гибели пяти человек в вездеходе, который затонул в Забайкалье, возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В среду утром вертолёт со спасателями, водолазами, следователями СК региона и сотрудниками полиции вылетел к озеру Амудиса в Забайкальском крае, куда упал вездеход с людьми. К вечеру водолазы подняли тела трех погибших, их доставили в больницу для опознания.

Дарья Буймова

