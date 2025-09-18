Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье из затопленного вездехода извлекли тела двух погибших
07:25 18.09.2025 (обновлено: 11:28 18.09.2025)
В Забайкалье из затопленного вездехода извлекли тела двух погибших
Спасатели извлекли тела еще двух погибших при падении вездехода в озеро Амудиса в Забайкальском крае, сообщает в своем Тelegram-канале ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 18.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Спасатели извлекли тела еще двух погибших при падении вездехода в озеро Амудиса в Забайкальском крае, сообщает в своем Тelegram-канале ГУМЧС России по региону. "Сводной группой спасателей МЧС России и ГУ "Забайкалпожспас" из затопленного вездехода извлечены тела двух погибших граждан. При помощи тяжёлой техники ведутся работы по извлечению транспорта на берег", - говорится в сообщении. Во вторник представитель экстренных служб рассказал агентству, что пять человек утонули, по предварительной информации, в вездеходе в озере Амудиса Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись. Он также уточнил, что у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза, и он на большой скорости съехал в озеро Амудиса, вездеход принадлежит ООО "Икабья" филиала Гидрострой "ГеоТех". После гибели пяти человек в вездеходе, который затонул в Забайкалье, возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В среду утром вертолёт со спасателями, водолазами, следователями СК региона и сотрудниками полиции вылетел к озеру Амудиса в Забайкальском крае, куда упал вездеход с людьми. К вечеру водолазы подняли тела трех погибших, их доставили в больницу для опознания.
2025
В Забайкалье из затопленного вездехода извлекли тела двух погибших

Спасатели извлекли тела еще двух утонувших при падении вездехода в озеро Амудиса

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Спасатели извлекли тела еще двух погибших при падении вездехода в озеро Амудиса в Забайкальском крае, сообщает в своем Тelegram-канале ГУМЧС России по региону.
"Сводной группой спасателей МЧС России и ГУ "Забайкалпожспас" из затопленного вездехода извлечены тела двух погибших граждан. При помощи тяжёлой техники ведутся работы по извлечению транспорта на берег", - говорится в сообщении.
Спасатели ГУ Забайкалпожспас отправляются на поиски пяти пропавших геологов в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Появились подробности об инциденте с вездеходом в Забайкалье
Вчера, 11:17
Во вторник представитель экстренных служб рассказал агентству, что пять человек утонули, по предварительной информации, в вездеходе в озере Амудиса Каларского муниципального округа в Забайкальском крае, четверым пассажирам удалось спастись. Он также уточнил, что у гусеничного вездехода при спуске с горы отказали тормоза, и он на большой скорости съехал в озеро Амудиса, вездеход принадлежит ООО "Икабья" филиала Гидрострой "ГеоТех".
После гибели пяти человек в вездеходе, который затонул в Забайкалье, возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В среду утром вертолёт со спасателями, водолазами, следователями СК региона и сотрудниками полиции вылетел к озеру Амудиса в Забайкальском крае, куда упал вездеход с людьми. К вечеру водолазы подняли тела трех погибших, их доставили в больницу для опознания.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В Забайкалье уволенный работник угнал грузовик
10 сентября, 10:43
 
Происшествия Забайкальский край Россия МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
