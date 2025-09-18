В Музее Победы открылась выставка о героизме российских бойцов на СВО

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Музее Победы открылась масштабная выставка "СВО. Zащитники Отечества", рассказывающая о героизме российских бойцов на СВО, передает корреспондент РИА Новости.Экспозицию создали по поручению президента Владимира Путина. В числе партнеров проекта — Минкульт, Минобороны, РИА Новости, Студия военных художников имени Грекова.Открытие постоянной экспозиции прошло на площадке Музея Победы "Г.О.Р.А.". На восьми тысячах квадратных метров выставлена подбитая трофейная техника. Посетители могут увидеть более двадцати образцов боевых машин производства стран НАТО и Украины, уничтоженных в ходе СВО. Среди экспонатов — танк M1A1SA Abrams, бронеавтомобили Козак-5, BMC Kirpi, Roshel Senator, International MaxxPro, БМП Marder 1A3, Bradley и другие. Экспозицию дополняют фотоработы военных корреспондентов, запечатлевших подвиги героев спецоперации.В главном здании музея создано выставочное пространство, которое позволит посетителям погрузиться в атмосферу фронтовых будней и ожесточенных боев на передовой. В экспозицию, состоящую из шести разделов — "Операция Z", "Голос фронта", "Хроника подвигов", "Саур-Могила", "Герои Z", "Вера", вошли более 250 реликвий. Это наградные документы, письма и элементы экипировки участников СВО, предметы фронтового быта, переданные военнослужащими и их семьями. Среди экспонатов — образцы вооружения и техники, включая беспилотные аппараты "Сибирь-2" и "Сибирячок-4"."Наша новая масштабная уникальная экспозиция посвящена боевому подвигу участников специальной военной операции, но не только. Главная ее цель шире. Мы хотим не только увековечить память о подвигах тех, кто сражается на фронтах СВО, но и наглядно показать, с кем и за что воюет Россия, какая огромная сила, как уже не раз бывало в истории нашего Отечества, объединилась, чтобы ослабить, подорвать суверенитет и независимость нашей страны, заставить отказаться от традиционных ценностей, а в итоге — сломить крепость духа нашего народа", — сказал на церемонии открытия выставки директор Музея Победы Александр Школьник.По его словам, задача экспозиции — противопоставить пропаганде правдивую картину событий, основанную на фактах и документальных свидетельствах.Большая часть представленных сейчас образцов трофейной техники захвачена преимущественно в Курской области, сообщил директор департамента культуры Минобороны Артем Горный.Материалы экспозиции проводят параллели между подвигами прошлого и настоящего, отметили в Музее Победы. Так, в интерактивной зоне показаны истории участников спецоперации и Героев Советского Союза периода Великой Отечественной войны. Особое внимание уделено гвардейским частям: архивные документы и фотографии демонстрируют преемственность воинских традиций до наших дней.В экспозиции также показаны предметы церковной утвари и материалы о деятельности военного духовенства. Среди них — фрагмент позолоченного покрытия купола главного собора Успенского Николо-Васильевского монастыря и расплавленный колокол, разрушенный в ходе боевых действий под Угледаром. Посетители могут увидеть произведения современных живописцев Студии военных художников имени М. Б. Грекова, посвященные событиям спецоперации. Уникальной частью экспозиции стала "Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине", созданная при поддержке РИА Новости. Она отображает динамику боевых действий в реальном времени. На специально воссозданной кирпичной стене с выбоинами от пуль с помощью мультимедийного проектора продемонстрируют ключевые события с 2014 по 2022 год. В специальной аудиозоне "Голос фронта" представлены современные фронтовые песни и поэзия.Центральным элементом экспозиции стала скульптурная группа — копия барельефа мемориального комплекса "Саур-Могила" в Донбассе, посвященного героям спецоперации.
https://ria.ru/20250918/putin--2042786608.html
https://ria.ru/20250304/vera-2003077657.html
https://ria.ru/20250612/putin--2022521352.html
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Открытие экспозиции "СВО. Zащитники Отечества"
Открытие экспозиции "СВО. Zащитники Отечества"
2025-09-18T16:15
true
PT4M51S
Масштабная выставка "СВО. Zащитники Отечества"
Масштабная выставка "СВО. Zащитники Отечества" о героизме российских бойцов открылась в столичном Музее Победы, передает корреспондент РИА Новости. На ней, в частности, демонстрируется трофейная военная техника, в том числе танк Abrams. Кроме того, среди экспонатов - бронеавтомобили Козак-5, BMC Kirpi, Roshel Senator, International MaxxPro, боевые машины пехоты Marder 1A3 и Bradley.
Уникальной частью экспозиции стала "Интерактивная карта спецоперации Вооружённых сил России на Украине", созданная при поддержке РИА Новости. Она отображает динамику боевых действий в реальном времени.
Экспозиция создана по поручению президента России. В числе партнеров проекта - министерство культуры, министерство обороны, РИА Новости, Студия военных художников имени Грекова.
🔹 Подписаться на РИА Новости
Материалы проводят параллели между подвигами прошлого и настоящего, отметили в Музее Победы. Так, в интерактивной зоне показаны истории участников спецоперации и Героев Советского Союза периода Великой Отечественной войны.
Материалы проводят параллели между подвигами прошлого и настоящего, отметили в Музее Победы. Так, в интерактивной зоне показаны истории участников спецоперации и Героев Советского Союза периода Великой Отечественной войны.
Уникальной частью экспозиции стала "Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине", созданная при поддержке РИА Новости. Она отображает динамику боевых действий в реальном времени. На специально воссозданной кирпичной стене с выбоинами от пуль с помощью мультимедийного проектора продемонстрируют ключевые события с 2014 по 2022 год. В специальной аудиозоне "Голос фронта" представлены современные фронтовые песни и поэзия.
Уникальной частью экспозиции стала "Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине", созданная при поддержке РИА Новости. Она отображает динамику боевых действий в реальном времени. На специально воссозданной кирпичной стене с выбоинами от пуль с помощью мультимедийного проектора продемонстрируют ключевые события с 2014 по 2022 год. В специальной аудиозоне "Голос фронта" представлены современные фронтовые песни и поэзия.
Материалы проводят параллели между подвигами прошлого и настоящего, отметили в Музее Победы. Так, в интерактивной зоне показаны истории участников спецоперации и Героев Советского Союза периода Великой Отечественной войны.
Уникальной частью экспозиции стала "Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине", созданная при поддержке РИА Новости. Она отображает динамику боевых действий в реальном времени. На специально воссозданной кирпичной стене с выбоинами от пуль с помощью мультимедийного проектора продемонстрируют ключевые события с 2014 по 2022 год. В специальной аудиозоне "Голос фронта" представлены современные фронтовые песни и поэзия.
Открытие постоянной экспозиции прошло на площадке Музея Победы "Г.О.Р.А.". На восьми тысячах квадратных метров выставлена подбитая трофейная техника. Посетители могут увидеть более двадцати образцов боевых машин производства стран НАТО и Украины, уничтоженных в ходе СВО. Среди экспонатов — танк M1A1SA Abrams, бронеавтомобили Козак-5, BMC Kirpi, Roshel Senator, International MaxxPro, БМП Marder 1A3, Bradley и другие. Экспозицию дополняют фотоработы военных корреспондентов, запечатлевших подвиги героев спецоперации.
В главном здании музея создано выставочное пространство, которое позволит посетителям погрузиться в атмосферу фронтовых будней и ожесточенных боев на передовой. В экспозицию, состоящую из шести разделов — "Операция Z", "Голос фронта", "Хроника подвигов", "Саур-Могила", "Герои Z", "Вера", вошли более 250 реликвий. Это наградные документы, письма и элементы экипировки участников СВО, предметы фронтового быта, переданные военнослужащими и их семьями. Среди экспонатов — образцы вооружения и техники, включая беспилотные аппараты "Сибирь-2" и "Сибирячок-4".
"Наша новая масштабная уникальная экспозиция посвящена боевому подвигу участников специальной военной операции, но не только. Главная ее цель шире. Мы хотим не только увековечить память о подвигах тех, кто сражается на фронтах СВО, но и наглядно показать, с кем и за что воюет Россия, какая огромная сила, как уже не раз бывало в истории нашего Отечества, объединилась, чтобы ослабить, подорвать суверенитет и независимость нашей страны, заставить отказаться от традиционных ценностей, а в итоге — сломить крепость духа нашего народа", — сказал на церемонии открытия выставки директор Музея Победы Александр Школьник.
По его словам, задача экспозиции — противопоставить пропаганде правдивую картину событий, основанную на фактах и документальных свидетельствах.
Большая часть представленных сейчас образцов трофейной техники захвачена преимущественно в Курской области, сообщил директор департамента культуры Минобороны Артем Горный.
Материалы экспозиции проводят параллели между подвигами прошлого и настоящего, отметили в Музее Победы. Так, в интерактивной зоне показаны истории участников спецоперации и Героев Советского Союза периода Великой Отечественной войны. Особое внимание уделено гвардейским частям: архивные документы и фотографии демонстрируют преемственность воинских традиций до наших дней.
В экспозиции также показаны предметы церковной утвари и материалы о деятельности военного духовенства. Среди них — фрагмент позолоченного покрытия купола главного собора Успенского Николо-Васильевского монастыря и расплавленный колокол, разрушенный в ходе боевых действий под Угледаром. Посетители могут увидеть произведения современных живописцев Студии военных художников имени М. Б. Грекова, посвященные событиям спецоперации.
Уникальной частью экспозиции стала "Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине", созданная при поддержке РИА Новости. Она отображает динамику боевых действий в реальном времени. На специально воссозданной кирпичной стене с выбоинами от пуль с помощью мультимедийного проектора продемонстрируют ключевые события с 2014 по 2022 год. В специальной аудиозоне "Голос фронта" представлены современные фронтовые песни и поэзия.
Центральным элементом экспозиции стала скульптурная группа — копия барельефа мемориального комплекса "Саур-Могила" в Донбассе, посвященного героям спецоперации.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.