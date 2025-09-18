Рейтинг@Mail.ru
На Mining and Metals Central Asia представлен стенд "Сделано в России" - РИА Новости, 18.09.2025
11:11 18.09.2025
На Mining and Metals Central Asia представлен стенд "Сделано в России"
На Mining and Metals Central Asia представлен стенд "Сделано в России"
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Международная выставка "Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов" Mining and Metals Central Asia 2025 проходит с 17 по 19 сентября в Алма-Ате, второй год подряд российские компании при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) демонстрируют свои передовые разработки на этой ключевой отраслевой площадке: на коллективном стенде РЭЦ "Сделано в России" свою продукцию представляют 25 отечественных экспортеров, сообщает центр."Mining and Metals Central Asia зарекомендовала себя как ведущая профессиональная платформа для демонстрации последних достижений казахстанских и зарубежных производителей оборудования, услуг и инновационных разработок в сфере горно-металлургического комплекса. Мероприятие традиционно создает благоприятные условия для расширения деловых контактов между производителями, поставщиками и ключевыми специалистами горнодобывающих предприятий, горно-обогатительных комбинатов, оптовых торговых компаний, а также всех других представителей отрасли", - говорится в сообщении.На стенде "Сделано в России" представлена продукция обладателей сертификата "Сделано в России". Среди них - нижегородский производитель геосинтетических материалов, чьи передовые решения находят применение в дорожном, гражданском и гидротехническом строительстве, обеспечивая повышенную прочность и долговечность объектов. На выставке также демонстрируется продукция команды инженеров из Иркутской области, компания специализируется на выполнении геодезических и маркшейдерских съемок, предоставлении специализированных работ и аудита для горнодобывающих и строительных компаний, а также на производстве взрывозащищенного энергетического оборудования для промышленных предприятий.Среди участников - производители современных установок для горизонтального, вертикального бурения и капитального ремонта скважин, конвейерные системы для тяжелой промышленности, а также промышленное и лабораторное оборудование, предназначенное для дезинтеграции, классификации и обогащения как природного, так и техногенного сырья, промышленные масла и многое другое.Ежегодно Mining and Metals Central Asia собирает в Алма-Ате сотни компаний-участниц и тысячи посетителей - от производителей и поставщиков оборудования до представителей ведущих горно-металлургических холдингов, научных кругов и правительственных структур. Участие в столь масштабном событии предоставляет российским компаниям уникальную возможность продемонстрировать новинки производства, оценить конкурентоспособность своей продукции, изучить потенциал конкурентов, наладить партнерские отношения, найти инвесторов и эффективно обменяться опытом с коллегами.График бизнес-миссий и международных выставок, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице сервиса "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
экономика
Экономика
