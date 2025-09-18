Рейтинг@Mail.ru
Шандалович: в Карелии матери-героини получат по 1 миллиону рублей - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/vyplaty-2042660650.html
Шандалович: в Карелии матери-героини получат по 1 миллиону рублей
Шандалович: в Карелии матери-героини получат по 1 миллиону рублей - РИА Новости, 18.09.2025
Шандалович: в Карелии матери-героини получат по 1 миллиону рублей
Единовременную выплату в 1 миллион рублей будут выплачивать в Карелии женщинам, удостоенным с 2022 года звания "Мать-героиня", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T11:44:00+03:00
2025-09-18T11:44:00+03:00
республика карелия
социальные выплаты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740356_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_ad0899784cbc0c53ed91f41ed1f102bd.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Единовременную выплату в 1 миллион рублей будут выплачивать в Карелии женщинам, удостоенным с 2022 года звания "Мать-героиня", сообщает пресс-служба Законодательного собрания республики. Такой закон в четверг приняли депутаты на заседании регионального парламента. Законопроект о материальном поощрении женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей, внес прокурор республики Дмитрий Харченков. "Поддержка материнства и детства — одна из важнейших задач. И мы благодарны прокурору Карелии Дмитрию Николаевичу Харченкову за эту инициативу. Принятый закон предусматривает единовременную выплату в 1 миллион рублей женщинам, которым присуждено государственное звание "Мать-героиня". У нас в Карелии его носят две женщины: это Лидия Барташевич из Костомукши, у которой восемь дочерей и два сына, и мама 12 детей Людмила Филиппова из села Ведлозеро", — приводит пресс-служба слова председателя Заксобрания Элиссана Шандаловича. Согласно принятому закону, право на единовременную выплату имеют женщины с российским гражданством, постоянно проживающие в Карелии, родившие и воспитавшие 10 и более детей, также являющихся гражданами России. "Мы понимаем, что рождение 10 и более детей, их воспитание — это большой подвиг и огромный труд. Мы и дальше будем делать все необходимое для укрепления поддержки таких женщин, социальной защищенности многодетных семей", — подчеркнул Шандалович. Звание "Мать-героиня" было возрождено в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина и относится к высшим званиям страны наравне со званиями Героя Российской Федерации и Героя Труда Российской Федерации. Для его получения необходимо родить и воспитать 10 и более детей. При этом учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества и его интересов, при исполнении воинского, служебного и гражданского долга, а также в результате террористических и чрезвычайных ситуаций, умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985740356_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_d1c06f34ab6034f81d6659df020fdacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика карелия, социальные выплаты
Республика Карелия, Социальные выплаты
Шандалович: в Карелии матери-героини получат по 1 миллиону рублей

Шандалович: матери-героини в Карелии получат выплату в 1 миллион рублей

© iStock.com / Alla LiebiedievaЖенщина держит в руках ножки новорожденного ребенка
Женщина держит в руках ножки новорожденного ребенка - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© iStock.com / Alla Liebiedieva
Женщина держит в руках ножки новорожденного ребенка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Единовременную выплату в 1 миллион рублей будут выплачивать в Карелии женщинам, удостоенным с 2022 года звания "Мать-героиня", сообщает пресс-служба Законодательного собрания республики.
Такой закон в четверг приняли депутаты на заседании регионального парламента. Законопроект о материальном поощрении женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей, внес прокурор республики Дмитрий Харченков.
"Поддержка материнства и детства — одна из важнейших задач. И мы благодарны прокурору Карелии Дмитрию Николаевичу Харченкову за эту инициативу. Принятый закон предусматривает единовременную выплату в 1 миллион рублей женщинам, которым присуждено государственное звание "Мать-героиня". У нас в Карелии его носят две женщины: это Лидия Барташевич из Костомукши, у которой восемь дочерей и два сына, и мама 12 детей Людмила Филиппова из села Ведлозеро", — приводит пресс-служба слова председателя Заксобрания Элиссана Шандаловича.
Согласно принятому закону, право на единовременную выплату имеют женщины с российским гражданством, постоянно проживающие в Карелии, родившие и воспитавшие 10 и более детей, также являющихся гражданами России.
"Мы понимаем, что рождение 10 и более детей, их воспитание — это большой подвиг и огромный труд. Мы и дальше будем делать все необходимое для укрепления поддержки таких женщин, социальной защищенности многодетных семей", — подчеркнул Шандалович.
Звание "Мать-героиня" было возрождено в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина и относится к высшим званиям страны наравне со званиями Героя Российской Федерации и Героя Труда Российской Федерации.
Для его получения необходимо родить и воспитать 10 и более детей. При этом учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества и его интересов, при исполнении воинского, служебного и гражданского долга, а также в результате террористических и чрезвычайных ситуаций, умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.
 
Республика КарелияСоциальные выплаты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала