Шандалович: в Карелии матери-героини получат по 1 миллиону рублей

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Единовременную выплату в 1 миллион рублей будут выплачивать в Карелии женщинам, удостоенным с 2022 года звания "Мать-героиня", сообщает пресс-служба Законодательного собрания республики. Такой закон в четверг приняли депутаты на заседании регионального парламента. Законопроект о материальном поощрении женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей, внес прокурор республики Дмитрий Харченков. "Поддержка материнства и детства — одна из важнейших задач. И мы благодарны прокурору Карелии Дмитрию Николаевичу Харченкову за эту инициативу. Принятый закон предусматривает единовременную выплату в 1 миллион рублей женщинам, которым присуждено государственное звание "Мать-героиня". У нас в Карелии его носят две женщины: это Лидия Барташевич из Костомукши, у которой восемь дочерей и два сына, и мама 12 детей Людмила Филиппова из села Ведлозеро", — приводит пресс-служба слова председателя Заксобрания Элиссана Шандаловича. Согласно принятому закону, право на единовременную выплату имеют женщины с российским гражданством, постоянно проживающие в Карелии, родившие и воспитавшие 10 и более детей, также являющихся гражданами России. "Мы понимаем, что рождение 10 и более детей, их воспитание — это большой подвиг и огромный труд. Мы и дальше будем делать все необходимое для укрепления поддержки таких женщин, социальной защищенности многодетных семей", — подчеркнул Шандалович. Звание "Мать-героиня" было возрождено в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина и относится к высшим званиям страны наравне со званиями Героя Российской Федерации и Героя Труда Российской Федерации. Для его получения необходимо родить и воспитать 10 и более детей. При этом учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества и его интересов, при исполнении воинского, служебного и гражданского долга, а также в результате террористических и чрезвычайных ситуаций, умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.

