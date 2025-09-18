Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии охрана "Газпром нефтехим Салавата" сбила БПЛА при атаке ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 18.09.2025 (обновлено: 14:27 18.09.2025)
В Башкирии охрана "Газпром нефтехим Салавата" сбила БПЛА при атаке ВСУ
В Башкирии охрана "Газпром нефтехим Салавата" сбила БПЛА при атаке ВСУ - РИА Новости, 18.09.2025
В Башкирии охрана "Газпром нефтехим Салавата" сбила БПЛА при атаке ВСУ
Вооруженная охрана "Газпром нефтехим Салавата" в Башкирии смогла сбить БПЛА во время украинской атаки на промышленное предприятие, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вооруженная охрана "Газпром нефтехим Салавата" в Башкирии смогла сбить БПЛА во время украинской атаки на промышленное предприятие, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее глава региона Радий Хабиров сообщил, что два беспилотника атаковали предприятие "Газпром нефтехим Салават". Охрана открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняется, идет ликвидация пожара, добавил он. "Вооруженная охрана предприятия огнем уничтожила БПЛА самолетного типа", - сказал собеседник агентства.
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вооруженная охрана "Газпром нефтехим Салавата" в Башкирии смогла сбить БПЛА во время украинской атаки на промышленное предприятие, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее глава региона Радий Хабиров сообщил, что два беспилотника атаковали предприятие "Газпром нефтехим Салават". Охрана открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняется, идет ликвидация пожара, добавил он.
"Вооруженная охрана предприятия огнем уничтожила БПЛА самолетного типа", - сказал собеседник агентства.
