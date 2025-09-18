https://ria.ru/20250918/vsu-2042703524.html
В Башкирии охрана "Газпром нефтехим Салавата" сбила БПЛА при атаке ВСУ
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вооруженная охрана "Газпром нефтехим Салавата" в Башкирии смогла сбить БПЛА во время украинской атаки на промышленное предприятие, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее глава региона Радий Хабиров сообщил, что два беспилотника атаковали предприятие "Газпром нефтехим Салават". Охрана открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняется, идет ликвидация пожара, добавил он. "Вооруженная охрана предприятия огнем уничтожила БПЛА самолетного типа", - сказал собеседник агентства.
