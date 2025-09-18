Рейтинг@Mail.ru
Силовики раскрыли потери ВСУ при попытке атаки на Сумском направлении - РИА Новости, 18.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 18.09.2025
Силовики раскрыли потери ВСУ при попытке атаки на Сумском направлении
Силовики раскрыли потери ВСУ при попытке атаки на Сумском направлении
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли на Сумском направлении до 80% личного состава боевых групп, два танка и боевую бронемашину, привлеченных к атаке, часть бойцов сдалась в плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, командование ВСУ намеревалось нанести удар на сумском направлении силами 225-го отдельного штурмового полка и 71-ой отдельной егерской бригады при поддержке танков, штурмовые группы были вскрыты разведкой и уничтожены комплексным огневым воздействием. "Противник потерял до 80% личного состава боевых групп, два танка и боевую бронемашину, есть пленные", - сказал он.
Силовики раскрыли потери ВСУ при попытке атаки на Сумском направлении

ВСУ потеряли 80% личного состава, привлеченного к атаке на Сумском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли на Сумском направлении до 80% личного состава боевых групп, два танка и боевую бронемашину, привлеченных к атаке, часть бойцов сдалась в плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, командование ВСУ намеревалось нанести удар на сумском направлении силами 225-го отдельного штурмового полка и 71-ой отдельной егерской бригады при поддержке танков, штурмовые группы были вскрыты разведкой и уничтожены комплексным огневым воздействием.
"Противник потерял до 80% личного состава боевых групп, два танка и боевую бронемашину, есть пленные", - сказал он.
