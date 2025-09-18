https://ria.ru/20250918/vsu-2042619548.html

Российский боец рассказал о случаях применения наркотиков в ВСУ

Российский боец рассказал о случаях применения наркотиков в ВСУ

ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские военные совершали опасные действия, предположительно, находясь под воздействием психоактивных веществ, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода группировки войск "Восток" с позывным "Пресс". "Они могут сесть в машину и ехать прямо в зоне огня стрелкового оружия, чтобы просто погибнуть. Это явно связано с тем, что они под чем-то действуют", - сообщил "Пресс". По его словам, при взятии опорных пунктов ВСУ иногда обнаруживались таблетки и другие неизвестные вещества. "Это мы все передаем в штабы, командирам, а дальше отдельные структуры уже занимаются этим", - добавил боец.

Дарья Буймова

