Российский боец рассказал о случаях применения наркотиков в ВСУ
Российский боец рассказал о случаях применения наркотиков в ВСУ - РИА Новости, 18.09.2025
Российский боец рассказал о случаях применения наркотиков в ВСУ
Украинские военные совершали опасные действия, предположительно, находясь под воздействием психоактивных веществ, рассказал РИА Новости заместитель командира... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T06:11:00+03:00
2025-09-18T06:11:00+03:00
2025-09-18T06:11:00+03:00
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские военные совершали опасные действия, предположительно, находясь под воздействием психоактивных веществ, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода группировки войск "Восток" с позывным "Пресс". "Они могут сесть в машину и ехать прямо в зоне огня стрелкового оружия, чтобы просто погибнуть. Это явно связано с тем, что они под чем-то действуют", - сообщил "Пресс". По его словам, при взятии опорных пунктов ВСУ иногда обнаруживались таблетки и другие неизвестные вещества. "Это мы все передаем в штабы, командирам, а дальше отдельные структуры уже занимаются этим", - добавил боец.
