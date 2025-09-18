https://ria.ru/20250918/vstrecha-2042783774.html

Темрезов и Матвиенко обсудили развитие туротрасли в Карачаево-Черкесии

Темрезов и Матвиенко обсудили развитие туротрасли в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 18.09.2025

Темрезов и Матвиенко обсудили развитие туротрасли в Карачаево-Черкесии

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на встрече в Москве обсудил с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко реализацию национальных проектов и... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T17:32:00+03:00

2025-09-18T17:32:00+03:00

2025-09-18T17:32:00+03:00

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

валентина матвиенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982283611_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2be6d0412db7124722353449e2db9fb8.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на встрече в Москве обсудил с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко реализацию национальных проектов и темпы развития туристической отрасли в республике, сообщил Темрезов в своем телеграм-канале. "Валентина Ивановна приезжала в Карачаево-Черкесию 11 лет назад и дала старт проекту курорта "Архыз". А уже сегодня - это популярный динамично развивающийся всесезонный курорт с развитой инфраструктурой, десятками километров горнолыжных трасс и широкой сетью канатных дорог. Но самое главное на сегодняшний день, что наши именитые курорты: Архыз и ,конечно, Теберда, Домбай, обладают большим потенциалом для дальнейшего интенсивного роста", - написал Темрезов. Он выразил уверенность, что при поддержке Совета Федерации и его председателя в Карачаево-Черкесии смогут реализовать еще больше амбициозных проектов. Во встрече также приняли участие председатель Народного Собрания (парламента) КЧР Александр Иванов и сенаторы от региона Ахмат Салпагаров и Крым Казаноков.

https://ria.ru/20250912/razvitie-2041406375.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), валентина матвиенко