https://ria.ru/20250918/vstrecha-2042783774.html
Темрезов и Матвиенко обсудили развитие туротрасли в Карачаево-Черкесии
Темрезов и Матвиенко обсудили развитие туротрасли в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 18.09.2025
Темрезов и Матвиенко обсудили развитие туротрасли в Карачаево-Черкесии
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на встрече в Москве обсудил с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко реализацию национальных проектов и... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T17:32:00+03:00
2025-09-18T17:32:00+03:00
2025-09-18T17:32:00+03:00
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
валентина матвиенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982283611_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2be6d0412db7124722353449e2db9fb8.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на встрече в Москве обсудил с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко реализацию национальных проектов и темпы развития туристической отрасли в республике, сообщил Темрезов в своем телеграм-канале. "Валентина Ивановна приезжала в Карачаево-Черкесию 11 лет назад и дала старт проекту курорта "Архыз". А уже сегодня - это популярный динамично развивающийся всесезонный курорт с развитой инфраструктурой, десятками километров горнолыжных трасс и широкой сетью канатных дорог. Но самое главное на сегодняшний день, что наши именитые курорты: Архыз и ,конечно, Теберда, Домбай, обладают большим потенциалом для дальнейшего интенсивного роста", - написал Темрезов. Он выразил уверенность, что при поддержке Совета Федерации и его председателя в Карачаево-Черкесии смогут реализовать еще больше амбициозных проектов. Во встрече также приняли участие председатель Народного Собрания (парламента) КЧР Александр Иванов и сенаторы от региона Ахмат Салпагаров и Крым Казаноков.
https://ria.ru/20250912/razvitie-2041406375.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982283611_112:0:1249:853_1920x0_80_0_0_639c2e55ab70e122222fee9edb4ed636.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), валентина матвиенко
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Валентина Матвиенко
Темрезов и Матвиенко обсудили развитие туротрасли в Карачаево-Черкесии
Глава КЧР Темрезов провел рабочую встречу с Валентиной Матвиенко
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на встрече в Москве обсудил с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко реализацию национальных проектов и темпы развития туристической отрасли в республике, сообщил Темрезов в своем телеграм-канале.
"Валентина Ивановна приезжала в Карачаево-Черкесию 11 лет назад и дала старт проекту курорта "Архыз". А уже сегодня - это популярный динамично развивающийся всесезонный курорт с развитой инфраструктурой, десятками километров горнолыжных трасс и широкой сетью канатных дорог. Но самое главное на сегодняшний день, что наши именитые курорты: Архыз и ,конечно, Теберда, Домбай, обладают большим потенциалом для дальнейшего интенсивного роста", - написал Темрезов.
Он выразил уверенность, что при поддержке Совета Федерации и его председателя в Карачаево-Черкесии смогут реализовать еще больше амбициозных проектов.
Во встрече также приняли участие председатель Народного Собрания (парламента) КЧР Александр Иванов и сенаторы от региона Ахмат Салпагаров и Крым Казаноков.