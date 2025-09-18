Рейтинг@Mail.ru
Темрезов и Матвиенко обсудили развитие туротрасли в Карачаево-Черкесии
17:32 18.09.2025
Темрезов и Матвиенко обсудили развитие туротрасли в Карачаево-Черкесии
Темрезов и Матвиенко обсудили развитие туротрасли в Карачаево-Черкесии
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на встрече в Москве обсудил с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко реализацию национальных проектов и темпы развития туристической отрасли в республике, сообщил Темрезов в своем телеграм-канале. "Валентина Ивановна приезжала в Карачаево-Черкесию 11 лет назад и дала старт проекту курорта "Архыз". А уже сегодня - это популярный динамично развивающийся всесезонный курорт с развитой инфраструктурой, десятками километров горнолыжных трасс и широкой сетью канатных дорог. Но самое главное на сегодняшний день, что наши именитые курорты: Архыз и ,конечно, Теберда, Домбай, обладают большим потенциалом для дальнейшего интенсивного роста", - написал Темрезов. Он выразил уверенность, что при поддержке Совета Федерации и его председателя в Карачаево-Черкесии смогут реализовать еще больше амбициозных проектов. Во встрече также приняли участие председатель Народного Собрания (парламента) КЧР Александр Иванов и сенаторы от региона Ахмат Салпагаров и Крым Казаноков.
Темрезов и Матвиенко обсудили развитие туротрасли в Карачаево-Черкесии

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на встрече в Москве обсудил с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко реализацию национальных проектов и темпы развития туристической отрасли в республике, сообщил Темрезов в своем телеграм-канале.
"Валентина Ивановна приезжала в Карачаево-Черкесию 11 лет назад и дала старт проекту курорта "Архыз". А уже сегодня - это популярный динамично развивающийся всесезонный курорт с развитой инфраструктурой, десятками километров горнолыжных трасс и широкой сетью канатных дорог. Но самое главное на сегодняшний день, что наши именитые курорты: Архыз и ,конечно, Теберда, Домбай, обладают большим потенциалом для дальнейшего интенсивного роста", - написал Темрезов.
Он выразил уверенность, что при поддержке Совета Федерации и его председателя в Карачаево-Черкесии смогут реализовать еще больше амбициозных проектов.
Во встрече также приняли участие председатель Народного Собрания (парламента) КЧР Александр Иванов и сенаторы от региона Ахмат Салпагаров и Крым Казаноков.
Рашид Темрезов на встрече с Оксаной Лут - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Темрезов обсудил с Лут развитие АПК в Карачаево-Черкесии
12 сентября, 11:36
 
