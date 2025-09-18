https://ria.ru/20250918/voronin-2042467049.html

Владимир Воронин: в Молдавии власти нет, есть захватившие власть самозванцы

2025-09-18T10:00:00+03:00

2025-09-18T10:00:00+03:00

2025-09-18T12:08:00+03:00

Экс-президент Молдавии, глава Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока коммунистов, социалистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Владимир Воронин рассказал в интервью РИА Новости о том, какова вероятность стихийного бунта в стране после парламентских выборов, возможны ли повторные выборы, сколько способов готовы использовать власти ради фальсификации результатов голосования, почему выход из СНГ — это ошибка и насколько важно восстановить стратегические отношения с Россией.— Перед прошлыми парламентскими выборами вы создали блок с Партией социалистов. В этом году блок был расширен к нему присоединились еще две партии. Какова основная цель патриотического блока?— Как у всех, как всегда — победа. Объединить левый электорат, чтобы добиться победы над этими захватчиками власти, которые все 16 лет издеваются над Молдовой.— Ваши коллеги по блоку упоминали, что сталкиваются с давлением со стороны властей и правоохранительных органов. С какими препятствиями столкнулась в последнее время Компартия, которой вы руководите?— То, что власть в целом ведет себя безобразно, не считаясь ни с какими нормами, законами и конституцией — это однозначно. Появление такого поведения властей характерно не только для избирательной кампании, оно характерно для всех лет их пребывания во власти. За эти годы они 22 раза изменили конституцию страны и ни разу (не сделали этого. — Прим. ред.) — в соответствии с требованием конституции. Они играются на выборах, начиная с составления списков избирателей до голосования диаспоры. Они через диаспору вытянули антиконституционный, никому не нужный референдум, сфальсифицировав результаты, спрятав 57 тысяч голосов, которые не засчитали. Перечень этих безобразий, я бы сказал даже, преступлений — о нем мы говорим на всех встречах с избирателями. Мы подчеркиваем, что это не власть, в Молдове власти нет, есть самозванцы, самодуры, которые захватили власть путем фальсификации, путем искажения, путем подкупа и всякими другими способами при помощи европейских структур, начиная с Европейского союза, с бюрократов из Европейского союза, они пришли к власти и творят беспредел и беззаконие.Молдова, по сути дела, погибает, погибает народ. Численность населения катастрофически уменьшается. Самое главное достижение власти — это расширение кладбищ по всей стране, разрушение населенных пунктов, доведение до нищеты 35% населения страны: 35% из всех 100% населения страны живут на уровне нищеты — вот что такое нынешняя власть. Это мы рассказываем избирателям. Вопрос в том, дойдет ли это, будет ли его величество избиратель пользоваться этой информацией в день выборов в стране? Этот вопрос очень сложный, неоднозначный, ответ на него неоднозначный. Почему? Потому что нынешняя власть четыре года бездельничала, четыре года грабила народ различными способами, а сейчас перешла к форме подачек. Подачек для детей, которые идут в школу, подачек для пенсионеров, подачек для инвалидов, подачек для участников тех или иных каких-то операций, подачек для больных. То есть подкупают народ копейками, чтобы потом у них же тырить миллионы, миллиарды. Вот в каких условиях проходит нынешняя избирательная кампания.— В этом году было увеличено количество избирательных участков в Евросоюзе. При этом втрое сократилось количество избирательных участков для Приднестровья и всего два будут открыты в России. Можно ли считать выборы справедливыми в подобных условиях?— Они и на выборах президента в прошлом году, и на том же референдуме получали положительный результат за счет диаспоры. Я хочу сказать, что я не имею морального права обвинять конкретных граждан Молдовы, работающих в других странах и входящих в это название — диаспора. Я обвиняю власти, обвиняю посольства в этих странах, которые идут на фальсификации, на подлог и дают те проценты и те цифры, которые командует власть из Кишинева. Власть из Кишинева поставила во всех странах своих послов, которые получают команду, сколько процентов они должны дать на выборах президента в прошлом году, на референдуме и сейчас — сколько процентов должны голосовать на парламентских выборах. Работники посольства знают, им сказали, что если вы это не выполнили, то на второй день вы должны уже с чемоданами быть в аэропорту или на вокзале, потому что вы уже послами или работниками дипломатических миссий работать не будете. Они это делают от страха, потому что наши посольства, по сути, ничего не решают в тех странах, где эти посольства действуют, — ни торговых отношений нормальных с этими странами у нас нет, ни защищают интересы наших граждан, которые, я считаю, временно числятся диаспорой и работают в этих странах. Никаких функций на себе не имеют. Зарплату получают — хорошую или плохую, но серьезную по сравнению с тем, что наши люди здесь влачат жалкое существование за 2000 леев (120 долларов. — Прим. ред.) в месяц.— Вы говорите о фальсификации на зарубежных участках. А на что тогда готова пойти партия "Действие и солидарность" ради сохранения власти внутри страны?— Уже они это делают во главе с Центризбиркомом. При составлении списков избирателей фальсификация идет, в списках избирателей мертвые души, неполные списки избирателей предоставляются там, где они понимают, что ситуация у них не очень хорошая. Они напугали мэров, что они тоже будут иметь проблемы. Вы слушали выступление этих двух клоунов — одного из правительства, другого из парламента (спикер Игорь Гросу и премьер Дорин Речан. — Прим. ред.)? О том, что если вы (мэры. — Прим. ред.) не проголосуете в пользу партии "Действие и солидарность", то вы будете иметь крупные неприятности личные — первое, второе — вы не будет получать ассигнования ни на дороги, ни на водопроводы, ни на школы, ни на садики. Как будто эти ассигнования они выдают из собственных карманов. Идиоты, самые настоящие. Они и в работе за эти четыре года проявили себя как придурки, как идиоты, потому что они поставили Молдову на колени, опускают ее, прикрываясь болтологией, демагогией о Европейском союзе, они ничего не делают внутри страны, ничего не делают даже по европейскому направлению, потому что они не в состоянии. В самом начале этого парламента, который уже пошел в отставку, я сказал, что это самый непрофессиональный, самый неподготовленный, самый коррумпированный парламент за всю историю современной, новой истории Молдовы. Так оно и получилось. Это первый случай, когда парламент ушел в отставку и не отчитался о проделанной работе за эти четыре года. Он не ушел, он удрал, потому что не о чем было отчитаться — ни по одному направлению, которое вы ни возьмете, они ничего не сделали. Они съели гранты — миллиарды, они съели миллионы кредитов и рассказывают-показывают тротуарчики от мэрий до кладбищ, больше ничего они не показывают за четыре года. Ни одного объекта промышленности, ничего не сделали для сельского хозяйства, ничего не сделали для социального обеспечения граждан. Я повторяю — 35% граждан сейчас находятся на уровне нищеты, не бедности, а нищеты. Уже дальше некуда. Люди не кушают, даже кусок хлеба в день не могут себе позволить.— Контролировать ситуацию на участках за рубежом сложно, на каждый участок отправить наблюдателей оппозиции тяжело. А внутри страны есть возможности предотвратить фальсификацию, помимо того, что вы разговариваете с избирателями?— И за рубежом мы стараемся, чтобы на определенном количестве избирательных участков — особенно в Италии их много наплодили, да и в других странах — мы были. Потому что там есть наши люди, даже члены нашей партии в этих странах работают. Мы их знаем, мы их просим, чтобы они были наблюдателями. И с членами других партий, входящих в блок, то же самое.Внутри страны больше возможностей, но у этих, что еще считают себя во власти, есть очень много способов фальсификации. Люди, которые работают в Центризбиркоме, об этих способах знают, но они подкаблучники, подвластны этим деятелям, которые называют себя властью, они будут делать все, что им укажут. На предыдущих выборах, не президентских, а каких-то иных (я уже не помню точно, потому что каждый год выборы, выборы, выборы, а в итоге остались ни с чем), мы насчитали 28 способов фальсификации. Они не ходят от дома к дому, как ходят члены нашего блока, нашей партии. Они не собирают людей, не рассказывают ничего, они боятся встречи с людьми глаза в глаза, потому что им нечего сказать. Все, что они обещали перед прошлой избирательной кампанией, все провалили, до единого пункта, до единой запятой, до единой точки, ничего не сделали. Страна в худшем положении, чем она была четыре, восемь, а особенно 16 лет назад, когда мы, коммунисты, ушли из власти. Поэтому единственный способ спасти положение дел (для власти. — Прим. ред.) — это подкуп избирателей и фальсификации. Подкуп избирателей делается не только наличными леями, это и обман избирателей с предвыборной программой, это и гарантии, это и обещания, и всякие сказки, которые они употребляют во время предвыборной кампании. Это тоже подкуп, часть подкупа, и многие поддаются, к сожалению. Я уже не знаю, что нужно нашим людям, как нужно объяснять, они слушают, слушают, даже нас, когда мы встречаемся, а потом идут и голосуют. Скорее всего, им платят деньги — есть и такой способ. За углом стоит человек, крутит бюллетень, дает деньги, говорит, принесешь его с печатью, что проголосовал за нашу партию, — получишь такую-то сумму. Полиция его не видит, полиция работает полностью на власть. Полиция боится потери власти, не вся полиция, а руководство полиции на высшем уровне. Они срослись с Майей Санду, они срослись с этим несчастьем из правительства, они срослись со всеми теми, кто у власти, поэтому они боятся лишиться должностей и погонов, если придет нормальная власть, потому что есть за что. Если полиция дошла до того, что на стеклах автомобилей угрожает людям, что если твой голос не будет правильно использован, то ты будешь отвечать. Такого нет ни в одной стране мира — я попросил товарищей поискать — до такой дурости, идиотизма никто не додумался. Им надо запатентовать это изобретение, пока им не надели наручники.— Ваш коллега по блоку Игорь Додон заявил, что уже 29 сентября, то есть сразу после выборов, люди должны выйти на улицу, чтобы отстоять победу оппозиции или протестовать против фальсификации процесса голосования. Вы согласны, что протесты неизбежны?— Я согласен с ним в плане того, что лучше выходить, чтобы праздновать победу. Я полностью согласен. Что касается остальных протестных акций, они возможны и будут, потому что наблюдатели должны представить нам копию протокола заседания комиссии по подведению итога с каждого избирательного участка. Мы должны посмотреть, сколько избирателей, как голосовали, какой процент и так далее. Потребуется пару дней, чтобы подвести итоги, проанализировать. Я согласен, что могут быть серьезные последствия, более масштабные, чем Додон говорит, потому что людям больше терпеть некуда. От этой нищеты, от этой бедности, от этой безысходности, от этой безработицы, от этого отсутствия любой перспективы развития страны, территории, человека, семьи, люди способны выйти не только на демонстрации, люди могут выйти на такие протесты, которые ни я, ни Додон не можем предположить. Еще хуже, если это будет происходить не под руководством партий, блоков, а стихийно. А людей доведут до того, что они бросят все, возьмут вилы в руки и пойдут крушить все, что осталось от так называемой власти, демократической, "идущей" по европейскому пути.— Существует ли возможность повторения сценария 2009 года, когда в результате беспорядков и погромов в столице произошла смена власти в стране?— Смена власти должна была происходить в результате выборов, потому что это все было следствием результатов выборов. Хотя все демократические институты, наблюдатели, представители, которые тогда были здесь, в Молдове, и наблюдали за выборами 2009 года, признали их демократическими. Это в большей степени результат работы агентов, работников фонда Сороса во главе с неким Алексом Григорьевсом и Викторией Нуланд. Я очень признателен президенту Трампу за то, что он закрыл эту лавочку во главе с Соросом — бандитская, контрреволюционная, антинародная и недемократическая система, которую Сорос распространил по всему миру, по всем странам мира. Слава богу, что нашелся один нормальный президент Америки, который закрыл эту лавочку. И у нас закрыты все структуры соровские. Не знаю, что будет делать выпускница школы фонда Сороса госпожа Майя Санду, трудные времена для них. И тогда они финансировали — я вам назвал фамилии тех, кто организовал в Молдове тогда попытку государственного переворота. Это раньше, чем майдан. Здесь была репетиция, которая не превратилась в то, во что превратился мирный протест граждан Украины на майдане, потому что я не дал команды применять оружие, не была пролита кровь. Такое не может быть, но если будет стихийный бунт, то его уже никто не остановит, никакая полиция, никто. Более того, я уверен, что полиция тоже страдает от этих мародеров во власти, которые неизвестно куда девают кредиты, гранты, потому что стоять на этой жаре, под солнцем в 40 градусов, целый день за 6000 леев полицейскому — это унижение человеческого достоинства, это издевательство над ним как человеком, это издевательство над такой структурой, как полиция. Так нельзя относиться к людям, они тоже могут примкнуть к людям и отойти в сторону, сказав: разбирайтесь, вы создали партию, вы боретесь за победу на выборах, вы хотите руководить. Все хотят руководить, и никто не хочет признавать, что он не умеет, что он в жизни никем и ничем не руководил. Депутат, у которого в трудовой книжке одна запись "депутат парламента", — кем ты был, какой у тебя опыт, что за практика у тебя, что ты знаешь о законодательстве, о законотворческом процессе, как ты к этому готов? Депутат — это не прийти и сидеть в кресло, выращивать свое тело. Депутат — это серьезная, ответственная работа, а они думают, что придут и будут сидеть.— В истории Молдавии был и 2019 год, когда Демпартия захватила власть в стране — очень похоже на сегодняшнюю ситуацию, но оппозиция сумела добиться отставки парламента и Конституционного суда. Такое возможно сегодня?— Возможно. И нужно обязательно. Даже если невозможно, нужно обязательно почистить этот Конституционный суд. Я же говорил, что 22 раза изменили конституцию и ни разу не по закону о Конституционном суде. Возможно. И с Центризбиркомом надо разобраться — кто и зачем, какие нас заставили оформлять тома всяких бумаг, чтобы стать участником избирательной кампании. Даже нашей партии это было сложно с более чем 30-летним опытом политической борьбы, политической работы. Конечно, возможно. Вообще нужно серьезно посмотреть, кто на каких постах, как они соответствуют этим должностным функциям, какая у них практика в прошлом, что они умеют делать, чего добились. Это все надо будет проверить. Чтобы не просто пришли к власти, мол, мы начальники, а вы дураки — это принцип примитивный, он ничем не заканчивается. Надо подбирать серьезные команды. Надо в целом пересмотреть структуру правительства, там куча бездельников, смотрите, сколько агентств они создали, сколько параллельных структур, которые не предусмотрены ни конституцией, ничем. Они их создали, получали огромные зарплаты. Значит, человек, который вкалывает, получает от двух до четырех тысяч леев (120-240 долларов. — Прим. ред.), а этот бездельник, который сидит, не знает, в каком носу когда ковыряться, получает до 100 тысяч леев (6000 долларов. — Прим. ред.) в месяц. Где система оплаты труда, кем она утверждена, кем она разработана? Что это за система, которая грабит людей, которая доводит их до нищеты? Пройдите от вокзала железнодорожного по Мунчештской улице, посмотрите, люди выносят из домов все последнее, все, что у них есть, чтобы выжить, чтобы купить кусок хлеба. Разве так можно, XXI век на дворе. Нет, так нельзя, и народ терпеть не будет.— Вы говорите, что главная цель блока — это победить. Победить означает занять большинство мест в парламенте, чтобы вы могли сами формировать правительство, или цель в том, чтобы просто попасть в парламент, а потом, возможно, вступить в коалицию?— Попасть в парламент — это значит обречь себя заранее на беспомощность, на то, что ты не можешь ни на что влиять, даже если ты не согласен, даже если это не подходит ни с какой стороны и не будет способствовать нормальному развитию страны. Надо иметь большинство, пусть и не одной партией. Поэтому мы и объединили четыре партии в блок, надо иметь парламентское большинство, чтобы менять в корне эту порочную практику, которая сложилась в парламенте 16 лет подряд. Надо все изменить, все переставить так, как положено. И практику в парламенте. И посмотреть структурную организацию самого правительства, кто в эти структуры руководящие входит, кто министры, кто ответственен за другие участки работы. Полностью пересмотреть все. Для этого нужна будет, может быть, коалиция пошире с другими, кто попадет в парламент. Я сейчас не знаю, как будут распределяться места после выборов.— Есть риск, что после выборов прошедшие в парламент политсилы не смогут договориться о формировании правительства и страну ждут досрочные выборы?— Риск повторных выборов имеется, не только из-за того, что не смогут сформировать. Много причин, что придется идти на повторные выборы, в том числе в законе, в положениях о выборах. Но тот, кто попал в парламент, должен подняться на высоту ответственности за то доверие, которое ему оказали избиратели, избрав его депутатом парламента. Проще говоря, должен иметь совесть и перед избирателями, и перед страной. Партии — это чисто условно, когда сформировался парламент. Надо руководствоваться не тем, из какой ты партии, из какого ты блока, надо руководствоваться интересами государства, интересами народа. Если взять и проанализировать, что говорим мы, что говорит ПДС, что говорят другие участники этих выборов, то эти слова во многом похожи, потому что нельзя смотреть вдаль и говорить, что ты видишь розовое или белое. Если мы нормальные люди, то мы видим одинаково, что положение дел в стране катастрофическое. Мы понимаем или должны понять, что никакие гранты, никакие кредиты нас не вытянут, мы вытянем из болота сами себя. Поэтому и формирование команды должно быть из профессионалов, из людей знающих, как надо, что надо, когда надо, кому надо делать. И должно быть руководство, которое умеет управлять, умеет руководить, умеет требовать, потому что все основывается на дисциплине. Могут ходить все умные, могут ходить все знающие, а если нет объединяющего начала и нет дисциплины, то ничего не получится, все держится на дисциплине и порядке. Каждый должен знать свое место и что он должен делать и меру ответственности за безделие и за то, что у него не получается. Почему не получается? Потому что он не приложил нужные усилия, потому что он неподготовленный, потому что он бездельник или еще какие причины. Значит, надо избавляться от таких, а не ждать четыре года, чтобы опозорить всю страну и себя.— Поговорим о том, что ждет нас, когда ситуация после выборов стабилизируется. На решении каких ключевых проблем должен сосредоточиться новый состав парламента, с чего нужно начать?— С приведения в порядок конституции. Вернуться к конституции 2000 года и поставить все на место. В противном случае мы так и будем туда-сюда. Конституцию надо поставить во главу угла, это библия страны, и не должна никакая мормышка (менять ее. — Прим. ред.) по приказанию из президентского дворца, да и вообще по любому приказанию, неизвестно, будет ли кто-то в президентском дворце после этих выборов. Мы должны руководствоваться буквой конституции.Надо сформировать дееспособные органы. В парламенте те, кто имеет опыт, должны быть в руководстве комиссий, может быть, надо другую форму, учитывая чрезвычайную ситуацию, которая сложилась в стране, надо, может быть, другую систему работы парламента, более мобилизующую. Надо сформировать дееспособный кабинет министров. Во-первых, посмотреть, сколько нам нужно министров. Белоруссия, которая кормит нас молоком, фруктами и овощами, имеет девять министров, а у нас 16. А агентств сколько?Надо снять все ограничения, которые они за эти годы ввели на работу медийных источников информации. Все ограничения. Снять все запреты со всех каналов, которые они закрыли. Надо дать людям воздух, надо дать им волю, глаза, уши, чтобы они слышали, соображали, что происходит в стране, потому что сейчас односторонняя информация идет через каналы, подчиненные румынским структурам.Во главе государственных структур должны быть граждане Молдавии, а не граждане, привезенные откуда бы то ни было. Может быть, временно, каких-то советников, если в министры попадет какой-нибудь дуб или полудуб, то есть по мышлению он соображает 100 лет, может быть, каких-то советников. И то, зачем нам эти советники, если мы должны подобрать квалифицированных профессионалов, которые руководили, руководят, знают, что требуется и что нужно. Таких бездельников, как министр культуры, надо прогнать. И прочих, и прочих. Очень много работы, очень много вопросов, очень много проблем. Объем проблем. Я сравниваю положение дел в Молдове с 2001 годом, когда мы пришли к власти, было очень сложно, было очень трудно, но сегодня еще сложнее в разы, не в один раз, а во много раз сложнее положение дел в стране. Угробили все: сельское хозяйство угробили, социальную сферу уничтожили практически. Они (власти. — Прим. ред.) хвастают, что привезли какой-то прибор, но он ничего не решает. Люди должны управлять любыми приборами, любой техникой. Люди на первом месте, на первый план нужно поставить людей.— Действующая власть в Молдавии серьезно обострила отношения как с Приднестровьем, так и с Гагаузией. Насколько сложно будет исправить эту ситуацию?— Так и с Россией. Это были очень примитивные, дебильные, идиотские решения и подходы к этим вопросам. В нарушение конституции башкан (глава. — Прим. ред.) Гагаузии не утверждена до сих пор членом правительства. Это чисто бабские конфликты. Потом еще ее с двумя малолетними детьми держат в заключении. Убийцы, насильники, которые резали горло людям, на свободе, а женщина с двумя малолетними детьми сидит в заключении в камере два на три метра. Что это такое? Как может гагаузский избиратель, гагаузский народ относиться к центральной власти в Кишиневе? Они этим самым дискредитировали саму суть, само основание Гагаузской автономии, сам закон об особом статусе Гагаузии. Дискредитировали полностью. Сейчас тем, кто придет после выборов к власти, предстоит большая работа по сближению с гагаузами, чтобы снять все преграды, которые они настроили.По Приднестровью за четыре года никаких движений, никаких инициатив, никакой попытки встретиться с руководством Приднестровья со стороны этой королевы — не знаю, какой, — и других структур, ничего. Представитель Молдовы на переговорах с Приднестровьем со статусом вице-премьера — это мы еще придумали эти статусы, они не сработали. Если что-то предлагается, но оно не срабатывает, не надо держать годами это все, надо изменить немедленно, надо искать другие формы, другие методы. Я, например, против того, чтобы сегодня Министерство иностранных дел и европейской интеграции называлось так, как называется сегодня, надо хвост этой "европейской интеграции" отрезать от министерства иностранных дел. В МИД должно быть ограниченное количество человек, не больше 20 человек, включая технических. Они параллельно и последовательно должны работать по этому направлению, чтобы поддерживать связи с теми странами, которые находятся в Европейском союзе. Но не они должны заниматься, потому что не они в конечном счете занимаются, занимается правительство. В правительстве есть службы, которые этим занимаются. Как занимаются, чем занимаются, куда они ведут по этому направлению Молдову, мы говорим после выборов, эта тема непростая, она не разместится никак в одном интервью.— Евроинтеграцию уже вписали в конституцию страны после референдума, который прошел в прошлом году. Это действительно должно быть главной целью страны — вступить в ЕС?— Главная цель любой страны — это внутреннее развитие, это улучшение жизни людей, это решение целого комплекса вопросов, который обеспечит гарантированное качество жизни людей без внешних займов, без кредитов, без всего. Это главная цель любой страны, в том числе и Молдовы. Европейская интеграция ничего не добавит нам, Молдове, если мы будем по-прежнему в таком состоянии, как сегодня, и не будем развиваться самостоятельно. Эта секретарь ЕС не возьмет лопату в руки и не будет работать в сельском хозяйстве, она бюрократ из Брюсселя, там много бюрократов. Но я сказал, что не хочу углубляться в эту тему, хотя я темой владею, у меня есть особая позиция по этому вопросу, но только после выборов.— Вы упомянули Россию, можно ли вернуть отношениям с Россией статус стратегических?— Да. И это делать нужно немедленно. Снять все преграды, все, что мешает дружеским, братским, стратегическим отношениям с Россией. Немедленно. Вернуться к договору о стратегическом партнерстве, подписанном в 2002 году, он действующий, этот договор между Россией и Молдовой, строго следовать требованиям этого договора и дальше развивать отношения по всем вертикалям, горизонталям с Россией. Дело в том, что эти бездельники, тупицы, которые были 16 лет во власти, не знают истории, не то, что свою специальность, свою работу, они не знают историю. А история говорит о том, что только благодаря России Молдова стала тем цветущим садом Советского Союза. Молдова получила в полной мере государственность, Молдова развивалась самыми высокими темпами даже в бывшем Советском союзе, в Молдове были подготовлены замечательные кадры, в том числе в вузах, в Академии наук только благодаря России. Только благодаря России мы развивали отрасли технические, потому что для этого нужен металл, для этого нужен газ, для этого нужно электричество, для этого нужно много чего другого. В Молдове были построены уникальные заводы союзного значения, которые даже на космос работали. Сейчас их эти демократы, бездельники и тупицы закрыли, им это ничего не нужно, потому что это есть в Румынии. А вы слышали, что говорят румынские аналитики? Что Румыния за все эти 18 лет, что вошла в ЕС, стала намного беднее, чем во времена даже Чаушеску. Вот как надо ориентироваться, куда идти, как идти и с кем идти.— Можно ли поставить на паузу процесс подготовки к выходу Молдавии из СНГ? Реально ли заменить членство в содружестве двусторонними соглашениями со странами, как утверждает МИД?— У нас очень плохо развита психиатрическая служба. И может быть, даже тех кандидатов на какие-то очень ответственные должности надо подвергать психологическому, психиатрическому анализу. Ну как это можно? Наоборот, надо во многие структуры международные, европейские, СНГ вступать и расширять наше присутствие и наше сотрудничество. Это, кроме пользы, кроме положительного результата, положительного эффекта, кроме развития (не даст ничего. — Прим. ред.). Это бесплатный опыт, посмотреть, как, например, решается какой-то вопрос на очень хорошем уровне в Казахстане, посмотреть, как решается этот вопрос в России. Это обогащение, мы получаем бесплатный опыт от присутствия, от работы нашей в этих структурах международных и прежде всего составленных на основе бывших социалистических моделей в Советском Союзе.

