В Волгограде завершили расследование дела подростков, грабивших прохожих

ВОЛГОГРАД, 18 сен – РИА Новости. Следователи завершили расследование дела о разбойных нападениях на прохожих в Волгограде, фигурантами которых выступают трое подростков от 15 до 18 лет, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, 29 июля полиция задержала двоих студентов местного техникума 15 и 17 лет, а также их неработающего 18-летнетнего друга по подозрению в нападениях на прохожих. По информации регионального СУСК, молодые люди избили и отобрали мобильный телефон у одного мужчины, у второго забрали барсетку с деньгами и телефоном, а затем подожгли ему волосы зажигалкой, у третьего похитили серебряную цепочку и телефон. Против них было возбуждено уголовное дело за разбойные нападения, грабеж и хулиганство. "В настоящее время расследование завершено. Обвиняемые уже закончили знакомиться с материалами следствия. Уголовные дела готовятся к направлению в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении СУСК.

