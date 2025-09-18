https://ria.ru/20250918/vojska-2042599170.html

Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.09.2025

Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T00:32:00+03:00

2025-09-18T00:32:00+03:00

2025-09-18T00:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_873d4206953ff8006e096df2eb470f76.jpg

ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Четыре вооруженные атаки - на горловском направлении. Всего выпущено четыре единицы боеприпасов", - говорится в сообщении управления. Согласно информации управления, поступили сведения о ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано четыре обстрела.

https://ria.ru/20250917/drony-2042526012.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, происшествия