https://ria.ru/20250918/vens-2042614940.html

Вэнс заявил, что либералы в США более склонны оправдывать насилие

Вэнс заявил, что либералы в США более склонны оправдывать насилие - РИА Новости, 18.09.2025

Вэнс заявил, что либералы в США более склонны оправдывать насилие

Американские либералы более склонны оправдывать политическое насилие, чем консерваторы, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T05:21:00+03:00

2025-09-18T05:21:00+03:00

2025-09-18T05:21:00+03:00

в мире

сша

украина

республика крым

дональд трамп

чарли кирк

владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927271_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_25cda0221d465646aa32b98de5879fa5.jpg

ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Американские либералы более склонны оправдывать политическое насилие, чем консерваторы, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News. "Вы спрашиваете, какой процент политических либералов считает, что политическое насилие иногда оправдано? Это примерно каждый четвертый. Если задать тот же вопрос молодым консерваторам, то это примерно каждый 25-й, что, кстати, всё еще слишком много", - сказал Вэнс. Вэнс заявил, что сегодня именно либералы способствуют радикализации и поддерживают убийство консервативного активиста Чарли Кирка. Он призвал сторонников левых взглядов "посмотреть в зеркало" и задуматься о причинах повышения напряженности в политическом дискурсе. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

https://ria.ru/20250918/ssha-2042606964.html

https://ria.ru/20250916/ssha-2042239330.html

сша

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, республика крым, дональд трамп, чарли кирк, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка