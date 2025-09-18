Рейтинг@Mail.ru
Красников рассказал о возможной космической миссии на Венеру - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
05:26 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/venera-2042615319.html
Красников рассказал о возможной космической миссии на Венеру
Красников рассказал о возможной космической миссии на Венеру - РИА Новости, 18.09.2025
Красников рассказал о возможной космической миссии на Венеру
Космическая миссия России по освоению Венеры, запланированная на 2036 год, может быть запущена и раньше, но сначала в планах запуск аппарата на Луну, заявил в... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T05:26:00+03:00
2025-09-18T05:26:00+03:00
наука
луна
россия
геннадий красников
российская академия наук
космос
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597362601_0:240:1096:857_1920x0_80_0_0_9563c945c115c05023e30e91aa8214ad.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Космическая миссия России по освоению Венеры, запланированная на 2036 год, может быть запущена и раньше, но сначала в планах запуск аппарата на Луну, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. "Венера - ближе к 2036 году. Постараемся и пораньше, но сначала – Луна", - отметил академик. Он напомнил, что недавно утверждена программа развития космической отрасли, в разработке которой РАН принимала активное участие. "В этой программе есть большой раздел, связанный с научным космосом. По объему финансирования он беспрецедентный, фактически самый большой в современной истории России", - сказал Красников. "В этой программе стоят амбициозные задачи в изучении дальнего космоса новыми телескопами – это проекты "Спектр-УФ", "Миллиметрон", в освоении Венеры и Луны, проекты по изучению солнечно-земных связей, биомедицинские исследования, где мы традиционно являемся лидерами", - заключил глава РАН.
https://ria.ru/20250613/manturov-2022584380.html
https://ria.ru/20250731/kosmos-2032487017.html
луна
россия
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597362601_0:137:1096:959_1920x0_80_0_0_71dfb623cca077c62be2b1805c2d357a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луна, россия, геннадий красников, российская академия наук, космос, наука
Наука, Луна, Россия, Геннадий Красников, Российская академия наук, Космос, Наука
Красников рассказал о возможной космической миссии на Венеру

Красников заявил, что миссия по освоению Венеры может быть запущена раньше

© NASA / JPL-CaltechВенера
Венера - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© NASA / JPL-Caltech
Венера. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Космическая миссия России по освоению Венеры, запланированная на 2036 год, может быть запущена и раньше, но сначала в планах запуск аппарата на Луну, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников.
"Венера - ближе к 2036 году. Постараемся и пораньше, но сначала – Луна", - отметил академик.
Снимок Луны - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Мантуров рассказал о планах по изучению Луны и Венеры
13 июня, 06:34
Он напомнил, что недавно утверждена программа развития космической отрасли, в разработке которой РАН принимала активное участие.
"В этой программе есть большой раздел, связанный с научным космосом. По объему финансирования он беспрецедентный, фактически самый большой в современной истории России", - сказал Красников.
"В этой программе стоят амбициозные задачи в изучении дальнего космоса новыми телескопами – это проекты "Спектр-УФ", "Миллиметрон", в освоении Венеры и Луны, проекты по изучению солнечно-земных связей, биомедицинские исследования, где мы традиционно являемся лидерами", - заключил глава РАН.
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В НАСА заявили, что Россия и США смогут продолжить сотрудничество в космосе
31 июля, 01:29
 
НаукаЛунаРоссияГеннадий КрасниковРоссийская академия наукКосмосНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала