Красников рассказал о возможной космической миссии на Венеру

Красников рассказал о возможной космической миссии на Венеру

Космическая миссия России по освоению Венеры, запланированная на 2036 год, может быть запущена и раньше, но сначала в планах запуск аппарата на Луну, заявил в... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T05:26:00+03:00

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Космическая миссия России по освоению Венеры, запланированная на 2036 год, может быть запущена и раньше, но сначала в планах запуск аппарата на Луну, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. "Венера - ближе к 2036 году. Постараемся и пораньше, но сначала – Луна", - отметил академик. Он напомнил, что недавно утверждена программа развития космической отрасли, в разработке которой РАН принимала активное участие. "В этой программе есть большой раздел, связанный с научным космосом. По объему финансирования он беспрецедентный, фактически самый большой в современной истории России", - сказал Красников. "В этой программе стоят амбициозные задачи в изучении дальнего космоса новыми телескопами – это проекты "Спектр-УФ", "Миллиметрон", в освоении Венеры и Луны, проекты по изучению солнечно-земных связей, биомедицинские исследования, где мы традиционно являемся лидерами", - заключил глава РАН.

луна, россия, геннадий красников, российская академия наук, космос, наука