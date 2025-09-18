https://ria.ru/20250918/venera-2042615319.html
Красников рассказал о возможной космической миссии на Венеру
Красников рассказал о возможной космической миссии на Венеру - РИА Новости, 18.09.2025
Красников рассказал о возможной космической миссии на Венеру
Космическая миссия России по освоению Венеры, запланированная на 2036 год, может быть запущена и раньше, но сначала в планах запуск аппарата на Луну, заявил в... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T05:26:00+03:00
2025-09-18T05:26:00+03:00
2025-09-18T05:26:00+03:00
наука
луна
россия
геннадий красников
российская академия наук
космос
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597362601_0:240:1096:857_1920x0_80_0_0_9563c945c115c05023e30e91aa8214ad.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Космическая миссия России по освоению Венеры, запланированная на 2036 год, может быть запущена и раньше, но сначала в планах запуск аппарата на Луну, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. "Венера - ближе к 2036 году. Постараемся и пораньше, но сначала – Луна", - отметил академик. Он напомнил, что недавно утверждена программа развития космической отрасли, в разработке которой РАН принимала активное участие. "В этой программе есть большой раздел, связанный с научным космосом. По объему финансирования он беспрецедентный, фактически самый большой в современной истории России", - сказал Красников. "В этой программе стоят амбициозные задачи в изучении дальнего космоса новыми телескопами – это проекты "Спектр-УФ", "Миллиметрон", в освоении Венеры и Луны, проекты по изучению солнечно-земных связей, биомедицинские исследования, где мы традиционно являемся лидерами", - заключил глава РАН.
https://ria.ru/20250613/manturov-2022584380.html
https://ria.ru/20250731/kosmos-2032487017.html
луна
россия
космос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597362601_0:137:1096:959_1920x0_80_0_0_71dfb623cca077c62be2b1805c2d357a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луна, россия, геннадий красников, российская академия наук, космос, наука
Наука, Луна, Россия, Геннадий Красников, Российская академия наук, Космос, Наука
Красников рассказал о возможной космической миссии на Венеру
Красников заявил, что миссия по освоению Венеры может быть запущена раньше