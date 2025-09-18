https://ria.ru/20250918/uoltts-2042597504.html

Уолтца утвердили на позицию постпреда США при ООН

Уолтца утвердили на позицию постпреда США при ООН - РИА Новости, 18.09.2025

Уолтца утвердили на позицию постпреда США при ООН

Комитет по международным делам сената США повторно утвердил экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Майка Уолтца на позицию постпреда при ООН... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T00:05:00+03:00

2025-09-18T00:05:00+03:00

2025-09-18T00:18:00+03:00

ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Комитет по международным делам сената США повторно утвердил экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Майка Уолтца на позицию постпреда при ООН после ранее допущенной процедурной ошибки, сообщили РИА Новости в комитете.Кандидатура Уолтца была внесена более четырех месяцев назад. В июле сенатский комитет по международным делам поддержал его минимальным большинством, но из-за процедурной ошибки голосование было проведено повторно."Все кандидатуры были одобрены", - сообщили в профильном комитете.При этом Уолтцу еще предстоит получить одобрение полного состава сената. Как ранее сообщали СМИ, есть вероятность, что он не успеет официально вступить в должность к началу высокоуровневой недели Генассамблеи ООН.Ранее Трамп заявил об увольнении Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер сообщил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН.

