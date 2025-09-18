Рейтинг@Mail.ru
Уолтца утвердили на позицию постпреда США при ООН
00:05 18.09.2025 (обновлено: 00:18 18.09.2025)
Уолтца утвердили на позицию постпреда США при ООН
Уолтца утвердили на позицию постпреда США при ООН - РИА Новости, 18.09.2025
Уолтца утвердили на позицию постпреда США при ООН
Комитет по международным делам сената США повторно утвердил экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Майка Уолтца на позицию постпреда при ООН... РИА Новости, 18.09.2025
оон
в мире
майк уолтц
дональд трамп
генеральная ассамблея оон
сша
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Комитет по международным делам сената США повторно утвердил экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Майка Уолтца на позицию постпреда при ООН после ранее допущенной процедурной ошибки, сообщили РИА Новости в комитете.Кандидатура Уолтца была внесена более четырех месяцев назад. В июле сенатский комитет по международным делам поддержал его минимальным большинством, но из-за процедурной ошибки голосование было проведено повторно."Все кандидатуры были одобрены", - сообщили в профильном комитете.При этом Уолтцу еще предстоит получить одобрение полного состава сената. Как ранее сообщали СМИ, есть вероятность, что он не успеет официально вступить в должность к началу высокоуровневой недели Генассамблеи ООН.Ранее Трамп заявил об увольнении Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер сообщил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН.
сша
оон, в мире, майк уолтц, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, сша
ООН, В мире, Майк Уолтц, Дональд Трамп, Генеральная Ассамблея ООН, США
Уолтца утвердили на позицию постпреда США при ООН

Комитет сената США утвердил Уолтца на позицию постпреда при ООН

Майкл Уолтц
© Getty Images / Kayla Bartkowski
Майкл Уолтц. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Комитет по международным делам сената США повторно утвердил экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Майка Уолтца на позицию постпреда при ООН после ранее допущенной процедурной ошибки, сообщили РИА Новости в комитете.
Кандидатура Уолтца была внесена более четырех месяцев назад. В июле сенатский комитет по международным делам поддержал его минимальным большинством, но из-за процедурной ошибки голосование было проведено повторно.
"Все кандидатуры были одобрены", - сообщили в профильном комитете.
При этом Уолтцу еще предстоит получить одобрение полного состава сената. Как ранее сообщали СМИ, есть вероятность, что он не успеет официально вступить в должность к началу высокоуровневой недели Генассамблеи ООН.
Ранее Трамп заявил об увольнении Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер сообщил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН.
ООНВ миреМайк УолтцДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНСША
 
 
