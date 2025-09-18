https://ria.ru/20250918/uoltts-2042597504.html
Уолтца утвердили на позицию постпреда США при ООН
Уолтца утвердили на позицию постпреда США при ООН - РИА Новости, 18.09.2025
Уолтца утвердили на позицию постпреда США при ООН
Комитет по международным делам сената США повторно утвердил экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Майка Уолтца на позицию постпреда при ООН... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T00:05:00+03:00
2025-09-18T00:05:00+03:00
2025-09-18T00:18:00+03:00
оон
в мире
майк уолтц
дональд трамп
генеральная ассамблея оон
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019188670_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_bc6db4fbd669a4f75f60ba15daecba42.jpg
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Комитет по международным делам сената США повторно утвердил экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Майка Уолтца на позицию постпреда при ООН после ранее допущенной процедурной ошибки, сообщили РИА Новости в комитете.Кандидатура Уолтца была внесена более четырех месяцев назад. В июле сенатский комитет по международным делам поддержал его минимальным большинством, но из-за процедурной ошибки голосование было проведено повторно."Все кандидатуры были одобрены", - сообщили в профильном комитете.При этом Уолтцу еще предстоит получить одобрение полного состава сената. Как ранее сообщали СМИ, есть вероятность, что он не успеет официально вступить в должность к началу высокоуровневой недели Генассамблеи ООН.Ранее Трамп заявил об увольнении Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер сообщил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН.
https://ria.ru/20250715/uoltts-2029345020.html
https://ria.ru/20250715/uoltts-2029317193.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019188670_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_1b7ca91b95622e7b65de61aa14d97d3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, в мире, майк уолтц, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, сша
ООН, В мире, Майк Уолтц, Дональд Трамп, Генеральная Ассамблея ООН, США
Уолтца утвердили на позицию постпреда США при ООН
Комитет сената США утвердил Уолтца на позицию постпреда при ООН