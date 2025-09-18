https://ria.ru/20250918/ukrytiya-2042839121.html

Укрытия в Белгородской области размещают с учетом сезона и обстановки

Укрытия в Белгородской области размещают с учетом сезона и обстановки - РИА Новости, 18.09.2025

Укрытия в Белгородской области размещают с учетом сезона и обстановки

Власти Белгородской области размещают защитные укрытия с учетом сезона и текущей оперативной обстановки, всего в регионе действуют более 2,5 тысячи укрытий,... РИА Новости, 18.09.2025

БЕЛГОРОД, 18 сен – РИА Новости. Власти Белгородской области размещают защитные укрытия с учетом сезона и текущей оперативной обстановки, всего в регионе действуют более 2,5 тысячи укрытий, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямой линии с жителями. "Мы продолжаем принимать усиленные комплексные меры по защите населения Белгородской области. Размещаем защитные укрытия с учетом сезона и текущей оперативной обстановки. Понимаем, что в каждом дворе мы не сможем физически поставить укрытие. Но мы поставили контроллеры, делаем ключи от подвала в каждую квартиру", — отметил Гладков. Глава региона пояснил, что в целях обеспечения безопасности и защиты населения на сегодняшний день установлено более 2,5 тысяч укрытий по всей области. Расположение укрытий оперативно корректируется в зависимости от времени года, например, летом их размещают в местах массового скопления людей, исходя из текущей обстановки. Рядом с укрытиями размещены большие аптечки, чтобы в случае обстрела со стороны ВСУ каждый мог оказать раненому первую помощь до прибытия врачей. Кроме того, внутри каждого укрытия есть понятная каждому инструкция с алгоритмами действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. В целях защиты населения от обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области создали новую систему оповещения, на которую было выделено дополнительное финансирование благодаря решению президента РФ Владимира Путина. Кроме того, в Белгородской области создали уникальную для России систему экстренного открывания дверей в подъездах во время ракетной опасности. Установлено более шести тысяч специальных устройств - контроллеров. За 2024 год при объявлении ракетной опасности её активировали 832 раза. Также в прошлом году в Белгородской области продолжилась оклейка окон социальных учреждений защитной плёнкой. По данным регионального правительства, сегодня общая площадь защищённых специальной плёнкой окон составляет более 60 гектаров, что равно 84 футбольным полям. В августе 2025 года в Белгороде и Белгородском районе в преддверии 1 сентября начали закрывать сеткой социальные объекты для защиты от атак вражеских беспилотников. Для защиты соцобъектов от атак БПЛА закуплено 500 тысяч квадратных метров сетки. В первую очередь сетку устанавливают на детские сады. В настоящее время в образовательных учреждениях Белгородской области оборудованы укрытия в заглубленных помещениях и слепых зонах, произведена оклейка окон защитной плёнкой, обеспечено оснащение медицинскими аптечками, оформлены информационные стенды, на которых размещены алгоритмы действий при ЧС, организовано проведение ежедневных 15-минутных занятий по безопасности для детей. Помимо этого, у входов на территорию учреждений установлены дополнительные модульные укрытия, а педагогические составы прошли обучение по оказанию первой помощи под руководством специалистов центра Медицины Катастроф Белгородской области. Также сейчас созданы новые алгоритмы действий сотрудников и детей в случае угрозы атаки БПЛА. Все медработники и родители повторно прошли курсы по оказанию доврачебной помощи. Для детей были разработаны безопасные маршруты "дом-школа-дом" с обозначением укрытий. Начата большая программа по оснащению средствами РЭБ машин скорой помощи, школьных автобусов, коммунальной и сельскохозяйственной техники.

