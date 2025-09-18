https://ria.ru/20250918/ukraina-2042846439.html

Рогов рассказал об истерике на Украине

Рогов рассказал об истерике на Украине - РИА Новости, 18.09.2025

Рогов рассказал об истерике на Украине

Появление военного грузовика на юге Запорожской области с новым тактическим знаком вызвало истерику на Украине, выразил мнение в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T22:12:00+03:00

2025-09-18T22:12:00+03:00

2025-09-18T22:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

украина

владимир рогов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Появление военного грузовика на юге Запорожской области с новым тактическим знаком вызвало истерику на Украине, выразил мнение в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в украинских Telegram-каналах появились фото и видео проезда российского военного грузовика с новым тактическим знаком, сделанные якобы в районе Бердянска. В украинских публиках их выдали за переброску российской армией колонн дополнительной техники на запорожское направление. "Появление в интернете видео с одним грузовиком российских войск с неким новым тактическим знаком вызвало настоящую истерику на Украине и панику, что Россия якобы уже перебросила в Запорожскую область новые силы для наступления. Получается, что один российских грузовик смог нагнать страху на весь киевский режим", - сказал агентству Рогов. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, киевские власти, скорее всего, напугал символизм знака, нанесенного на кабину грузовика, напоминающий черный квадрат. "Боевики (Владимира) Зеленского, видимо, рассмотрели в этом послание для себя. Черный квадрат - это то, что их ждет, если они не сложат оружие, будут продолжать сопротивление и воевать за действующий режим. Их ждет небытие и кромешная тьма", - отметил Рогов. Вместе с тем собеседник агентства подчеркнул, что подтверждения доказательств присутствия на юге Запорожской области военных колонн с новым тактическим знаком на сегодня нет.

https://ria.ru/20250917/voennye-2042446973.html

https://ria.ru/20250913/plen-2041601692.html

запорожская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, россия, украина, владимир рогов