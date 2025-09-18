Рейтинг@Mail.ru
Рогов рассказал об истерике на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 18.09.2025
Рогов рассказал об истерике на Украине
Появление военного грузовика на юге Запорожской области с новым тактическим знаком вызвало истерику на Украине, выразил мнение в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 18.09.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
украина
владимир рогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Появление военного грузовика на юге Запорожской области с новым тактическим знаком вызвало истерику на Украине, выразил мнение в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в украинских Telegram-каналах появились фото и видео проезда российского военного грузовика с новым тактическим знаком, сделанные якобы в районе Бердянска. В украинских публиках их выдали за переброску российской армией колонн дополнительной техники на запорожское направление. "Появление в интернете видео с одним грузовиком российских войск с неким новым тактическим знаком вызвало настоящую истерику на Украине и панику, что Россия якобы уже перебросила в Запорожскую область новые силы для наступления. Получается, что один российских грузовик смог нагнать страху на весь киевский режим", - сказал агентству Рогов. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, киевские власти, скорее всего, напугал символизм знака, нанесенного на кабину грузовика, напоминающий черный квадрат. "Боевики (Владимира) Зеленского, видимо, рассмотрели в этом послание для себя. Черный квадрат - это то, что их ждет, если они не сложат оружие, будут продолжать сопротивление и воевать за действующий режим. Их ждет небытие и кромешная тьма", - отметил Рогов. Вместе с тем собеседник агентства подчеркнул, что подтверждения доказательств присутствия на юге Запорожской области военных колонн с новым тактическим знаком на сегодня нет.
запорожская область
россия
украина
запорожская область, россия, украина, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Украина, Владимир Рогов
Рогов рассказал об истерике на Украине

Рогов: грузовик ВС РФ с новым тактическим знаком вызвал истерику на Украине

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Появление военного грузовика на юге Запорожской области с новым тактическим знаком вызвало истерику на Украине, выразил мнение в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее в украинских Telegram-каналах появились фото и видео проезда российского военного грузовика с новым тактическим знаком, сделанные якобы в районе Бердянска. В украинских публиках их выдали за переброску российской армией колонн дополнительной техники на запорожское направление.
"Появление в интернете видео с одним грузовиком российских войск с неким новым тактическим знаком вызвало настоящую истерику на Украине и панику, что Россия якобы уже перебросила в Запорожскую область новые силы для наступления. Получается, что один российских грузовик смог нагнать страху на весь киевский режим", - сказал агентству Рогов.
По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, киевские власти, скорее всего, напугал символизм знака, нанесенного на кабину грузовика, напоминающий черный квадрат.
"Боевики (Владимира) Зеленского, видимо, рассмотрели в этом послание для себя. Черный квадрат - это то, что их ждет, если они не сложат оружие, будут продолжать сопротивление и воевать за действующий режим. Их ждет небытие и кромешная тьма", - отметил Рогов.
Вместе с тем собеседник агентства подчеркнул, что подтверждения доказательств присутствия на юге Запорожской области военных колонн с новым тактическим знаком на сегодня нет.
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияУкраинаВладимир Рогов
 
 
