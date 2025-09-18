https://ria.ru/20250918/ukraina-2042610415.html
"Все кончено": в США рассказали о катастрофе для Киева
"Все кончено": в США рассказали о катастрофе для Киева - РИА Новости, 18.09.2025
"Все кончено": в США рассказали о катастрофе для Киева
Украина проиграла в конфликте с России, заявил полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано на его... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T03:57:00+03:00
2025-09-18T03:57:00+03:00
2025-09-18T03:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978488012_260:637:2683:2000_1920x0_80_0_0_2a0f2f87804af5606c27281bd699a288.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украина проиграла в конфликте с России, заявил полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано на его YouTube-канале.“Все кончено. Путин победил. Точка. Украинцы не знают, что с этим делать. При этом у Зеленского более миллиарда долларов на счету: <…> частные самолеты, автомобили Bugatti, виллы во Флориде и в Швейцарии. <…> В любой момент он может покинуть страну. Тем не менее, для Украины все кончено.”, — отметил он.Кроме того, Уилкерсон обвинил в Европу в том, что та всеми силами противостоит наступлению мира.Как сообщил глава Генштаба Валерий Герасимов, российская армия наступает практически на всех направлениях. При этом всего за сутки ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1555 военнослужащих.
https://ria.ru/20250823/rossiya-2037104715.html
https://ria.ru/20250917/zelenskiy-2042564964.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978488012_653:725:2354:2000_1920x0_80_0_0_80fe2d3ebf40dc9eb6323dc16d3edac7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
"Все кончено": в США рассказали о катастрофе для Киева
Полковник Лоуренс Уилкерсон: Украина проиграла в конфликте с Россией