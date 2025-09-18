Рейтинг@Mail.ru
"Все кончено": в США рассказали о катастрофе для Киева - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:57 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/ukraina-2042610415.html
"Все кончено": в США рассказали о катастрофе для Киева
"Все кончено": в США рассказали о катастрофе для Киева - РИА Новости, 18.09.2025
"Все кончено": в США рассказали о катастрофе для Киева
Украина проиграла в конфликте с России, заявил полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано на его... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T03:57:00+03:00
2025-09-18T03:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978488012_260:637:2683:2000_1920x0_80_0_0_2a0f2f87804af5606c27281bd699a288.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украина проиграла в конфликте с России, заявил полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано на его YouTube-канале.“Все кончено. Путин победил. Точка. Украинцы не знают, что с этим делать. При этом у Зеленского более миллиарда долларов на счету: &lt;…&gt; частные самолеты, автомобили Bugatti, виллы во Флориде и в Швейцарии. &lt;…&gt; В любой момент он может покинуть страну. Тем не менее, для Украины все кончено.”, — отметил он.Кроме того, Уилкерсон обвинил в Европу в том, что та всеми силами противостоит наступлению мира.Как сообщил глава Генштаба Валерий Герасимов, российская армия наступает практически на всех направлениях. При этом всего за сутки ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1555 военнослужащих.
https://ria.ru/20250823/rossiya-2037104715.html
https://ria.ru/20250917/zelenskiy-2042564964.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978488012_653:725:2354:2000_1920x0_80_0_0_80fe2d3ebf40dc9eb6323dc16d3edac7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
"Все кончено": в США рассказали о катастрофе для Киева

Полковник Лоуренс Уилкерсон: Украина проиграла в конфликте с Россией

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украина проиграла в конфликте с России, заявил полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано на его YouTube-канале.
“Все кончено. Путин победил. Точка. Украинцы не знают, что с этим делать. При этом у Зеленского более миллиарда долларов на счету: <…> частные самолеты, автомобили Bugatti, виллы во Флориде и в Швейцарии. <…> В любой момент он может покинуть страну. Тем не менее, для Украины все кончено.”, — отметил он.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по Украине
23 августа, 02:16
Кроме того, Уилкерсон обвинил в Европу в том, что та всеми силами противостоит наступлению мира.
Как сообщил глава Генштаба Валерий Герасимов, российская армия наступает практически на всех направлениях. При этом всего за сутки ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1555 военнослужащих.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Зеленский рассказал, во сколько обходится Украине год войны
Вчера, 18:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала