Угроза цунами возникла после землетрясения у берегов Камчатки

2025-09-18T22:28:00+03:00

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Угроза цунами возникла после землетрясения магнитудой 7,8 у берегов Камчатки, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США. "На основании предварительных параметров землетрясения... опасные волны цунами вероятны для побережья в пределах 1000 километров от эпицентра землетрясения", - говорится в бюллетене центра предупреждения о цунами. Как отмечается, волны цунами высотой от 1 до 3 метров относительно уровня прилива возможны вдоль "некоторых районов побережья России".По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался в 145 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского.

