https://ria.ru/20250918/ugroza-2042848047.html
Угроза цунами возникла после землетрясения у берегов Камчатки
Угроза цунами возникла после землетрясения у берегов Камчатки - РИА Новости, 18.09.2025
Угроза цунами возникла после землетрясения у берегов Камчатки
Угроза цунами возникла после землетрясения магнитудой 7,8 у берегов Камчатки, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA)... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T22:28:00+03:00
2025-09-18T22:28:00+03:00
2025-09-18T22:42:00+03:00
в мире
сша
камчатка
петропавловск-камчатский
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035580086_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_135167b51dd54f7606596bee7bbd9da9.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Угроза цунами возникла после землетрясения магнитудой 7,8 у берегов Камчатки, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США. "На основании предварительных параметров землетрясения... опасные волны цунами вероятны для побережья в пределах 1000 километров от эпицентра землетрясения", - говорится в бюллетене центра предупреждения о цунами. Как отмечается, волны цунами высотой от 1 до 3 метров относительно уровня прилива возможны вдоль "некоторых районов побережья России".По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался в 145 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20250918/shiveluch-2042613108.html
сша
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035580086_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_f3882c4d022dbd36d65311ac8b86fb16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, камчатка, петропавловск-камчатский, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, США, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Угроза цунами возникла после землетрясения у берегов Камчатки
Угроза цунами возникла после землетрясения магнитудой 7,8 у берегов Камчатки