22:28 18.09.2025 (обновлено: 22:42 18.09.2025)
Угроза цунами возникла после землетрясения у берегов Камчатки
в мире
сша
камчатка
петропавловск-камчатский
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Угроза цунами возникла после землетрясения магнитудой 7,8 у берегов Камчатки, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США. "На основании предварительных параметров землетрясения... опасные волны цунами вероятны для побережья в пределах 1000 километров от эпицентра землетрясения", - говорится в бюллетене центра предупреждения о цунами. Как отмечается, волны цунами высотой от 1 до 3 метров относительно уровня прилива возможны вдоль "некоторых районов побережья России".По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался в 145 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского.
в мире, сша, камчатка, петропавловск-камчатский, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, США, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Угроза цунами возникла после землетрясения магнитудой 7,8 у берегов Камчатки, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.
"На основании предварительных параметров землетрясения... опасные волны цунами вероятны для побережья в пределах 1000 километров от эпицентра землетрясения", - говорится в бюллетене центра предупреждения о цунами.
Как отмечается, волны цунами высотой от 1 до 3 метров относительно уровня прилива возможны вдоль "некоторых районов побережья России".
По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался в 145 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского.
Вид на вулкан Шивелуч из космоса - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел
Вчера, 04:53
 
