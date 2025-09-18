Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава фонда капремонта Подмосковья угрожал свидетелю по делу - РИА Новости, 18.09.2025
13:13 18.09.2025 (обновлено: 13:14 18.09.2025)
Экс-глава фонда капремонта Подмосковья угрожал свидетелю по делу
Экс-глава фонда капремонта Подмосковья угрожал свидетелю по делу - РИА Новости, 18.09.2025
Экс-глава фонда капремонта Подмосковья угрожал свидетелю по делу
Бывший руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Валерий Николов, обвиняемый в получении взяток, угрожал свидетелю по... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Бывший руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Валерий Николов, обвиняемый в получении взяток, угрожал свидетелю по делу, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Николов высказывал угрозы в адрес лица, свидетельствующего против него", - указано в материалах. Как ранее узнало РИА Новости из судебных материалов, Николов был задержан в аэропорту при попытке улететь в Турцию, он приобрел авиабилет лишь в одну сторону, без бронирования проживания. Кроме того, правоохранители в ходе прослушивания телефонных переговоров выяснили, что мужчина старался скрыть свой выезд, "проинструктировав соответствующим образом близкое окружение", сообщалось в материалах. Тверской суд Москвы арестовал Николова в ноябре прошлого года по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, Николов и другие фигуранты получали взятки в виде денег от посредников и руководства компаний, которые выполняли работы по договорам капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области. Расследование дела уже завершено.
московская область (подмосковье), турция, москва, ано "общественный капитал"
Московская область (Подмосковье), Турция, Москва, АНО "Общественный капитал"
Экс-глава фонда капремонта Подмосковья угрожал свидетелю по делу

Экс-глава фонда капремонта Подмосковья Николов угрожал свидетелю по делу

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramТверской суд Москвы в четверг арестовал гендиректора "Фонда капитального ремонта Московской области" Валерия Николова по делу о взятке в особо крупном размере
Тверской суд Москвы в четверг арестовал гендиректора Фонда капитального ремонта Московской области Валерия Николова по делу о взятке в особо крупном размере - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Тверской суд Москвы в четверг арестовал гендиректора "Фонда капитального ремонта Московской области" Валерия Николова по делу о взятке в особо крупном размере. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Бывший руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Валерий Николов, обвиняемый в получении взяток, угрожал свидетелю по делу, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Николов высказывал угрозы в адрес лица, свидетельствующего против него", - указано в материалах.
Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Свидетель заявил, что Муминджанов получил взятку от бизнесмена Требунских
17 сентября, 18:49
Как ранее узнало РИА Новости из судебных материалов, Николов был задержан в аэропорту при попытке улететь в Турцию, он приобрел авиабилет лишь в одну сторону, без бронирования проживания. Кроме того, правоохранители в ходе прослушивания телефонных переговоров выяснили, что мужчина старался скрыть свой выезд, "проинструктировав соответствующим образом близкое окружение", сообщалось в материалах.
Тверской суд Москвы арестовал Николова в ноябре прошлого года по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, Николов и другие фигуранты получали взятки в виде денег от посредников и руководства компаний, которые выполняли работы по договорам капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области.
Расследование дела уже завершено.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
ФСБ задержала замглавы района в Татарстане за взятку земельными участками
17 сентября, 13:18
 
Московская область (Подмосковье)ТурцияМоскваАНО "Общественный капитал"
 
 
