Экс-глава фонда капремонта Подмосковья угрожал свидетелю по делу
Тверской суд Москвы в четверг арестовал гендиректора "Фонда капитального ремонта Московской области" Валерия Николова по делу о взятке в особо крупном размере
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Бывший руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Валерий Николов, обвиняемый в получении взяток, угрожал свидетелю по делу, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Николов высказывал угрозы в адрес лица, свидетельствующего против него", - указано в материалах.
Как ранее узнало РИА Новости из судебных материалов, Николов был задержан в аэропорту при попытке улететь в Турцию, он приобрел авиабилет лишь в одну сторону, без бронирования проживания. Кроме того, правоохранители в ходе прослушивания телефонных переговоров выяснили, что мужчина старался скрыть свой выезд, "проинструктировав соответствующим образом близкое окружение", сообщалось в материалах.
Тверской суд Москвы арестовал Николова в ноябре прошлого года по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, Николов и другие фигуранты получали взятки в виде денег от посредников и руководства компаний, которые выполняли работы по договорам капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области.
Расследование дела уже завершено.