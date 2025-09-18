Рейтинг@Mail.ru
Каспийская флотилия завершила командно-штабное учение - РИА Новости, 18.09.2025
05:36 18.09.2025
Каспийская флотилия завершила командно-штабное учение
безопасность
каспийское море
каспийская флотилия
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Корабли Каспийской флотилии завершили участие в командно-штабном учении с выполнением учебно-боевых упражнений, сообщила в четверг пресс-служба Каспийской флотилии. "На Каспийской флотилии (КФл) завершилось командно-штабное учение (КШУ), проводившееся под руководством командующего флотилией контр-адмирала Олега Зверева", - говорится в сообщении. В пресс-службе флотилии добавили, что в рамках учения отрабатывались действия группировок сил КФл при выполнении задач обеспечения безопасности объектов морской экономической деятельности и судоходства в Каспийском море. Всего в рамках учения экипажами кораблей Каспийской флотилии было выполнено свыше 25 учебно-боевых упражнений с практическим применением оружия. К мероприятию боевой подготовки привлекалось более 15 боевых кораблей и судов обеспечения, боевые расчеты береговых ракетных комплексов и более 100 единиц военной и специальной техники, подчеркнули в пресс-службе Каспийской флотилии.
каспийское море
безопасность, каспийское море, каспийская флотилия
Безопасность, Каспийское море, Каспийская флотилия
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМалые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (на первом плане) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы
Малые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (на первом плане) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Корабли Каспийской флотилии завершили участие в командно-штабном учении с выполнением учебно-боевых упражнений, сообщила в четверг пресс-служба Каспийской флотилии.
"На Каспийской флотилии (КФл) завершилось командно-штабное учение (КШУ), проводившееся под руководством командующего флотилией контр-адмирала Олега Зверева", - говорится в сообщении.
В пресс-службе флотилии добавили, что в рамках учения отрабатывались действия группировок сил КФл при выполнении задач обеспечения безопасности объектов морской экономической деятельности и судоходства в Каспийском море.
Всего в рамках учения экипажами кораблей Каспийской флотилии было выполнено свыше 25 учебно-боевых упражнений с практическим применением оружия. К мероприятию боевой подготовки привлекалось более 15 боевых кораблей и судов обеспечения, боевые расчеты береговых ракетных комплексов и более 100 единиц военной и специальной техники, подчеркнули в пресс-службе Каспийской флотилии.
Безопасность Каспийское море Каспийская флотилия
 
 
