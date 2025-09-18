https://ria.ru/20250918/ucheniya-2042616179.html

Каспийская флотилия завершила командно-штабное учение

Каспийская флотилия завершила командно-штабное учение - РИА Новости, 18.09.2025

Каспийская флотилия завершила командно-штабное учение

Корабли Каспийской флотилии завершили участие в командно-штабном учении с выполнением учебно-боевых упражнений, сообщила в четверг пресс-служба Каспийской... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T05:36:00+03:00

2025-09-18T05:36:00+03:00

2025-09-18T05:36:00+03:00

безопасность

каспийское море

каспийская флотилия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/75/1552997584_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1071ffb5a2a669d9dd2057a03861c6c5.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Корабли Каспийской флотилии завершили участие в командно-штабном учении с выполнением учебно-боевых упражнений, сообщила в четверг пресс-служба Каспийской флотилии. "На Каспийской флотилии (КФл) завершилось командно-штабное учение (КШУ), проводившееся под руководством командующего флотилией контр-адмирала Олега Зверева", - говорится в сообщении. В пресс-службе флотилии добавили, что в рамках учения отрабатывались действия группировок сил КФл при выполнении задач обеспечения безопасности объектов морской экономической деятельности и судоходства в Каспийском море. Всего в рамках учения экипажами кораблей Каспийской флотилии было выполнено свыше 25 учебно-боевых упражнений с практическим применением оружия. К мероприятию боевой подготовки привлекалось более 15 боевых кораблей и судов обеспечения, боевые расчеты береговых ракетных комплексов и более 100 единиц военной и специальной техники, подчеркнули в пресс-службе Каспийской флотилии.

https://ria.ru/20250917/ucheniya-2042567902.html

https://ria.ru/20250827/korabli-2037772870.html

каспийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, каспийское море, каспийская флотилия