Каспийская флотилия завершила командно-штабное учение

Корабли Каспийской флотилии завершили командно-штабное учение
Малые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (на первом плане) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы
Малые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (на первом плане) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Корабли Каспийской флотилии завершили участие в командно-штабном учении с выполнением учебно-боевых упражнений, сообщила в четверг пресс-служба Каспийской флотилии.
"На Каспийской флотилии (КФл) завершилось командно-штабное учение (КШУ), проводившееся под руководством командующего флотилией контр-адмирала Олега Зверева", - говорится в сообщении.
В пресс-службе флотилии добавили, что в рамках учения отрабатывались действия группировок сил КФл при выполнении задач обеспечения безопасности объектов морской экономической деятельности и судоходства в Каспийском море.
Всего в рамках учения экипажами кораблей Каспийской флотилии было выполнено свыше 25 учебно-боевых упражнений с практическим применением оружия. К мероприятию боевой подготовки привлекалось более 15 боевых кораблей и судов обеспечения, боевые расчеты береговых ракетных комплексов и более 100 единиц военной и специальной техники, подчеркнули в пресс-службе Каспийской флотилии.
