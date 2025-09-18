https://ria.ru/20250918/ubiystvo-2042608783.html

Посольство в США рассказало о антироссийской истерии из-за убийства Кирка

ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Убийство в американском штате Юта консервативного активиста Чарли Кирка пытаются использовать для разжигания антироссийской истерии, это неприемлемо, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в США Андрей Бондарев."Считаем неприемлемым использовать эту трагедию как предлог для разжигания антироссийской истерии", - заявил Бондарев.Он подчеркнул, что Россия "не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств, включая США".Представители американских властей ранее заявляли о якобы попытках "ботов из РФ и Китая" использовать гибель Кирка для нагнетания напряжения в социальных сетях.Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

Дарья Буймова

