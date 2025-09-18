Рейтинг@Mail.ru
03:27 18.09.2025 (обновлено: 03:32 18.09.2025)
Посольство в США рассказало о антироссийской истерии из-за убийства Кирка
Убийство в американском штате Юта консервативного активиста Чарли Кирка пытаются использовать для разжигания антироссийской истерии, это неприемлемо, заявил РИА РИА Новости, 18.09.2025
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Убийство в американском штате Юта консервативного активиста Чарли Кирка пытаются использовать для разжигания антироссийской истерии, это неприемлемо, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в США Андрей Бондарев."Считаем неприемлемым использовать эту трагедию как предлог для разжигания антироссийской истерии", - заявил Бондарев.Он подчеркнул, что Россия "не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств, включая США".Представители американских властей ранее заявляли о якобы попытках "ботов из РФ и Китая" использовать гибель Кирка для нагнетания напряжения в социальных сетях.Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Убийство в американском штате Юта консервативного активиста Чарли Кирка пытаются использовать для разжигания антироссийской истерии, это неприемлемо, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в США Андрей Бондарев.
"Считаем неприемлемым использовать эту трагедию как предлог для разжигания антироссийской истерии", - заявил Бондарев.
Стихийный мемориал у посольства США в память об убитых Чарли Кирке и Ирине Заруцкой - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В Москве у посольства США появился мемориал в память о Кирке и Заруцкой
Вчера, 12:26
Он подчеркнул, что Россия "не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств, включая США".
Представители американских властей ранее заявляли о якобы попытках "ботов из РФ и Китая" использовать гибель Кирка для нагнетания напряжения в социальных сетях.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Вдова Кирка объяснила, за что убили ее мужа
13 сентября, 04:02
 
