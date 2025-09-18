https://ria.ru/20250918/turtsija-2042742474.html
Россияне не пострадали при стрельбе на курорте в Турции
Россияне не пострадали при стрельбе на курорте в Турции
Россияне не пострадали при стрельбе на курорте в Турции
Пострадавшая в результате перестрелки на турецком курорте Манавгат туристка не является россиянкой, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:14:00+03:00
2025-09-18T16:14:00+03:00
2025-09-18T16:14:00+03:00
россия
анталья (провинция)
германия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106775/35/1067753587_0:169:2000:1294_1920x0_80_0_0_deba60b4f74ec03742259ed65ff9e603.jpg
СТАМБУЛ, 18 сен - РИА Новости. Пострадавшая в результате перестрелки на турецком курорте Манавгат туристка не является россиянкой, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. "Пострадавших российских граждан в результате инцидента со стрельбой, произошедшего 9 сентября в городе Манавгат, нет. Получившая ранение гражданка Германии гражданства Российской Федерации не имеет", - сообщили дипломаты. Турецкие СМИ сообщали, что 9 сентября неизвестные подъехали на мотоцикле к магазину в Манавгате и обстреляли из огнестрельного оружия двоих мужчин. СМИ утверждали, что пуля задела и "российскую туристку Татьяну Рупперт С., угроза ее жизни отсутствует".
россия
анталья (провинция)
германия
россия, анталья (провинция), германия, в мире
Россия, Анталья (провинция), Германия, В мире
Россияне не пострадали при стрельбе на курорте в Турции
В консульстве сообщили, что россияне не пострадали на курорте Манавгат в Турции