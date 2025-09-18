Рейтинг@Mail.ru
Россияне не пострадали при стрельбе на курорте в Турции - РИА Новости, 18.09.2025
16:14 18.09.2025
Россияне не пострадали при стрельбе на курорте в Турции
Пострадавшая в результате перестрелки на турецком курорте Манавгат туристка не является россиянкой, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. РИА Новости, 18.09.2025
россия
анталья (провинция)
германия
СТАМБУЛ, 18 сен - РИА Новости. Пострадавшая в результате перестрелки на турецком курорте Манавгат туристка не является россиянкой, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. "Пострадавших российских граждан в результате инцидента со стрельбой, произошедшего 9 сентября в городе Манавгат, нет. Получившая ранение гражданка Германии гражданства Российской Федерации не имеет", - сообщили дипломаты. Турецкие СМИ сообщали, что 9 сентября неизвестные подъехали на мотоцикле к магазину в Манавгате и обстреляли из огнестрельного оружия двоих мужчин. СМИ утверждали, что пуля задела и "российскую туристку Татьяну Рупперт С., угроза ее жизни отсутствует".
россия
анталья (провинция)
германия
россия, анталья (провинция), германия
Россия, Анталья (провинция), Германия, В мире
СТАМБУЛ, 18 сен - РИА Новости. Пострадавшая в результате перестрелки на турецком курорте Манавгат туристка не является россиянкой, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.
"Пострадавших российских граждан в результате инцидента со стрельбой, произошедшего 9 сентября в городе Манавгат, нет. Получившая ранение гражданка Германии гражданства Российской Федерации не имеет", - сообщили дипломаты.
Турецкие СМИ сообщали, что 9 сентября неизвестные подъехали на мотоцикле к магазину в Манавгате и обстреляли из огнестрельного оружия двоих мужчин. СМИ утверждали, что пуля задела и "российскую туристку Татьяну Рупперт С., угроза ее жизни отсутствует".
Россия Анталья (провинция) Германия
 
 
