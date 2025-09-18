https://ria.ru/20250918/tsentr-2042836085.html

Уникальный животноводческий селекционный центр запустили под Калугой

Уникальный животноводческий селекционный центр запустили под Калугой - РИА Новости, 18.09.2025

Уникальный животноводческий селекционный центр запустили под Калугой

Уникальный для России селекционный центр молочного животноводства запустили в Калужской области, он позволит обеспечить потребность в качественном генетическом... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T20:22:00+03:00

2025-09-18T20:22:00+03:00

2025-09-18T20:22:00+03:00

калужская область

калужская область

владислав шапша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023927467_0:87:3072:1815_1920x0_80_0_0_087d7e70f7db65599c9d32dfbb454633.jpg

КАЛУГА, 18 сен – РИА Новости. Уникальный для России селекционный центр молочного животноводства запустили в Калужской области, он позволит обеспечить потребность в качественном генетическом материале предприятия АПК многих регионов России, сообщил глава региона Владислав Шапша. "В Калужской области запустили в работу уникальный для России селекционный центр молочного животноводства. Знаковое событие для сельского хозяйства нашего региона и всей страны", - написал Шапша в своем Telegram-канале. По его словам, проект реализуется в Малоярославецком районе. Первая партия племенных бычков уже завезена на площадку. "Проект позволит внедрить достижения учёных в сфере генетики и селекции в сельхозпроизводство. И обеспечить потребность в качественном генетическом материале не только предприятия АПК нашей области, но и других регионов. Результат - увеличение надоев, рост инвестиций в агробизнес, развитие сопутствующих отраслей. И в целом - обеспечение продовольственной безопасности страны", - подчеркнул глава региона. Научно-производственный центр носит имя Тенгиза Джапаридзе, который многие годы возглавлял племенную службу СССР, отметил Шапша. "Развитие агронауки, высоких технологий – в числе приоритетных направлений АПК региона. Проект поможет нам приблизиться к цели – миллион тонн молока в год. И укрепить свои позиции в числе лидеров в молочном животноводстве страны", - заявил глава Калужской области.

https://ria.ru/20250911/shapsha-2041206909.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калужская область, владислав шапша