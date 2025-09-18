Рейтинг@Mail.ru
Уникальный животноводческий селекционный центр запустили под Калугой
Калужская область
 
20:22 18.09.2025
Уникальный животноводческий селекционный центр запустили под Калугой
Уникальный животноводческий селекционный центр запустили под Калугой - РИА Новости, 18.09.2025
Уникальный животноводческий селекционный центр запустили под Калугой
Уникальный для России селекционный центр молочного животноводства запустили в Калужской области, он позволит обеспечить потребность в качественном генетическом... РИА Новости, 18.09.2025
калужская область
калужская область
владислав шапша
КАЛУГА, 18 сен – РИА Новости. Уникальный для России селекционный центр молочного животноводства запустили в Калужской области, он позволит обеспечить потребность в качественном генетическом материале предприятия АПК многих регионов России, сообщил глава региона Владислав Шапша. "В Калужской области запустили в работу уникальный для России селекционный центр молочного животноводства. Знаковое событие для сельского хозяйства нашего региона и всей страны", - написал Шапша в своем Telegram-канале. По его словам, проект реализуется в Малоярославецком районе. Первая партия племенных бычков уже завезена на площадку. "Проект позволит внедрить достижения учёных в сфере генетики и селекции в сельхозпроизводство. И обеспечить потребность в качественном генетическом материале не только предприятия АПК нашей области, но и других регионов. Результат - увеличение надоев, рост инвестиций в агробизнес, развитие сопутствующих отраслей. И в целом - обеспечение продовольственной безопасности страны", - подчеркнул глава региона. Научно-производственный центр носит имя Тенгиза Джапаридзе, который многие годы возглавлял племенную службу СССР, отметил Шапша. "Развитие агронауки, высоких технологий – в числе приоритетных направлений АПК региона. Проект поможет нам приблизиться к цели – миллион тонн молока в год. И укрепить свои позиции в числе лидеров в молочном животноводстве страны", - заявил глава Калужской области.
калужская область
калужская область, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша
Уникальный животноводческий селекционный центр запустили под Калугой

Шапша: под Калугой запустили уникальный животноводческий селекционный центр

Губернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
КАЛУГА, 18 сен – РИА Новости. Уникальный для России селекционный центр молочного животноводства запустили в Калужской области, он позволит обеспечить потребность в качественном генетическом материале предприятия АПК многих регионов России, сообщил глава региона Владислав Шапша.
"В Калужской области запустили в работу уникальный для России селекционный центр молочного животноводства. Знаковое событие для сельского хозяйства нашего региона и всей страны", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
По его словам, проект реализуется в Малоярославецком районе. Первая партия племенных бычков уже завезена на площадку.
"Проект позволит внедрить достижения учёных в сфере генетики и селекции в сельхозпроизводство. И обеспечить потребность в качественном генетическом материале не только предприятия АПК нашей области, но и других регионов. Результат - увеличение надоев, рост инвестиций в агробизнес, развитие сопутствующих отраслей. И в целом - обеспечение продовольственной безопасности страны", - подчеркнул глава региона.
Научно-производственный центр носит имя Тенгиза Джапаридзе, который многие годы возглавлял племенную службу СССР, отметил Шапша.
"Развитие агронауки, высоких технологий – в числе приоритетных направлений АПК региона. Проект поможет нам приблизиться к цели – миллион тонн молока в год. И укрепить свои позиции в числе лидеров в молочном животноводстве страны", - заявил глава Калужской области.
