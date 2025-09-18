Следствие просит отпустить главреда Baza под домашний арест

https://ria.ru/20250918/trifonov-2042661275.html

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы отпустить из СИЗО под домашний арест главреда и сотрудницу Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и Татьяну Лукьянову, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости."Зарегистрированы материалы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Трифонову Г.А. и Лукьяновой Т.В.", - следует из данных.Адвокат Трифонова Алексей Михальчик пока не стал давать комментариев РИА Новости по изменению меры пресечения.Заседание суда, на котором будет рассмотрено ходатайство следствия, планируется провести сегодня.Трифонова, которому вменяется три эпизода дачи взятки, и Лукьянову арестовали 23 июля. Свою вину они не признают.Также в СИЗО отправили оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергея Ковалева, начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева и оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александа Селиванова. По версии следствия, все трое за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.

