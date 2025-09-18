Рейтинг@Mail.ru
Следствие просит отпустить главреда Baza под домашний арест
11:48 18.09.2025 (обновлено: 12:10 18.09.2025)
Следствие просит отпустить главреда Baza под домашний арест
Следствие просит отпустить главреда Baza под домашний арест - РИА Новости, 18.09.2025
Следствие просит отпустить главреда Baza под домашний арест
Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы отпустить из СИЗО под домашний арест главреда и сотрудницу Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и Татьяну Лукьянову,... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T11:48:00+03:00
2025-09-18T12:10:00+03:00
происшествия
глеб трифонов
алексей михальчик
telegram-канал baza
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы отпустить из СИЗО под домашний арест главреда и сотрудницу Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и Татьяну Лукьянову, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости."Зарегистрированы материалы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Трифонову Г.А. и Лукьяновой Т.В.", - следует из данных.Адвокат Трифонова Алексей Михальчик пока не стал давать комментариев РИА Новости по изменению меры пресечения.Заседание суда, на котором будет рассмотрено ходатайство следствия, планируется провести сегодня.Трифонова, которому вменяется три эпизода дачи взятки, и Лукьянову арестовали 23 июля. Свою вину они не признают.Также в СИЗО отправили оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергея Ковалева, начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева и оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александа Селиванова. По версии следствия, все трое за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.
происшествия, глеб трифонов, алексей михальчик, telegram-канал baza
Происшествия, Глеб Трифонов, Алексей Михальчик, Telegram-канал Baza
Следствие просит отпустить главреда Baza под домашний арест

СК просит отпустить главреда и сотрудницу Baza под домашний арест

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Следствие просит Замоскворецкий суд Москвы отпустить из СИЗО под домашний арест главреда и сотрудницу Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и Татьяну Лукьянову, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрированы материалы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Трифонову Г.А. и Лукьяновой Т.В.", - следует из данных.
Адвокат Трифонова Алексей Михальчик пока не стал давать комментариев РИА Новости по изменению меры пресечения.
Заседание суда, на котором будет рассмотрено ходатайство следствия, планируется провести сегодня.
Трифонова, которому вменяется три эпизода дачи взятки, и Лукьянову арестовали 23 июля. Свою вину они не признают.
Также в СИЗО отправили оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергея Ковалева, начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева и оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александа Селиванова. По версии следствия, все трое за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Появились подробности дела Telegram-канала Baza
