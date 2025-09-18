https://ria.ru/20250918/tramp-2042847351.html
Трамп заявил, что решить конфликт на Украине оказалось сложнее
Трамп заявил, что решить конфликт на Украине оказалось сложнее - РИА Новости, 18.09.2025
Трамп заявил, что решить конфликт на Украине оказалось сложнее
Президент США Дональд Трамп заявил, что решить конфликт на Украине оказалось сложнее, чем он ожидал. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T22:21:00+03:00
2025-09-18T22:21:00+03:00
2025-09-18T22:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
украина
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что решить конфликт на Украине оказалось сложнее, чем он ожидал. "Это оказалось труднее, чем я думал. Но я делал много трудных вещей", - сказал Трамп в интервью Fox News.
https://ria.ru/20250918/tramp-2042789900.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Дональд Трамп
Трамп заявил, что решить конфликт на Украине оказалось сложнее
Трамп заявил, что решить конфликт на Украине оказалось сложнее, чем он думал