13:20 18.09.2025 (обновлено: 13:30 18.09.2025)
СМИ: Трамп, обсуждая давление на Россию, повторил, что предпочитает пошлины
Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урслой фон дер Ляйен об " увеличении давления" на Россию повторил, что предпочитает пошлины... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урслой фон дер Ляйен об " увеличении давления" на Россию повторил, что предпочитает пошлины санкциям, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер."Трамп в ходе разговора повторил о своем предпочтении пошлин относительно санкций", - говорится в публикации.Отмечается, что ЕС планирует представить странам-членам новый пакет санкций против РФ уже в пятницу.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урслой фон дер Ляйен об " увеличении давления" на Россию повторил, что предпочитает пошлины санкциям, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер.
"Трамп в ходе разговора повторил о своем предпочтении пошлин относительно санкций", - говорится в публикации.
Отмечается, что ЕС планирует представить странам-членам новый пакет санкций против РФ уже в пятницу.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Эксперт прокомментировал слова Трампа о санкциях против России
