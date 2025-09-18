https://ria.ru/20250918/torgovlya-2042672429.html

Круглосуточную торговлю хотят запретить в кировских многоквартирных домах

Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил ограничить круглосуточную торговлю в многоквартирных домах и обратился к законодательному собранию... РИА Новости, 18.09.2025

кировская область

александр соколов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил ограничить круглосуточную торговлю в многоквартирных домах и обратился к законодательному собранию региона с просьбой внести эту инициативу на федеральный уровень. Губернатор Кировской области в рамках ежегодного послания рассказал о региональной программе по снижению алкоголизации населения, отметив, что в регионе уже установлены запреты на розничную продажу алкоголя. Так, торговать спиртным нельзя в день последнего звонка, в День защиты детей, День молодежи и День знаний. Кроме того, запрещена продажа алкоголя в торговых помещениях на цокольных и подвальных этажах многоквартирных домов. "Считаю, что данных мер недостаточно. Прошу законодательное собрание выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой о предоставлении регионам права устанавливать запреты на круглосуточную торговлю в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Именно там наибольшее число нарушений, связанных с незаконной торговлей алкогольной продукции", — сказал Соколов.

кировская область

