Круглосуточную торговлю хотят запретить в кировских многоквартирных домах
Круглосуточную торговлю хотят запретить в кировских многоквартирных домах - РИА Новости, 18.09.2025
Круглосуточную торговлю хотят запретить в кировских многоквартирных домах
Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил ограничить круглосуточную торговлю в многоквартирных домах и обратился к законодательному собранию... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T12:37:00+03:00
2025-09-18T12:37:00+03:00
2025-09-18T12:37:00+03:00
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил ограничить круглосуточную торговлю в многоквартирных домах и обратился к законодательному собранию региона с просьбой внести эту инициативу на федеральный уровень. Губернатор Кировской области в рамках ежегодного послания рассказал о региональной программе по снижению алкоголизации населения, отметив, что в регионе уже установлены запреты на розничную продажу алкоголя. Так, торговать спиртным нельзя в день последнего звонка, в День защиты детей, День молодежи и День знаний. Кроме того, запрещена продажа алкоголя в торговых помещениях на цокольных и подвальных этажах многоквартирных домов. "Считаю, что данных мер недостаточно. Прошу законодательное собрание выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой о предоставлении регионам права устанавливать запреты на круглосуточную торговлю в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Именно там наибольшее число нарушений, связанных с незаконной торговлей алкогольной продукции", — сказал Соколов.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил ограничить круглосуточную торговлю в многоквартирных домах и обратился к законодательному собранию региона с просьбой внести эту инициативу на федеральный уровень.
Губернатор Кировской области в рамках ежегодного послания рассказал о региональной программе по снижению алкоголизации населения, отметив, что в регионе уже установлены запреты на розничную продажу алкоголя. Так, торговать спиртным нельзя в день последнего звонка, в День защиты детей, День молодежи и День знаний. Кроме того, запрещена продажа алкоголя в торговых помещениях на цокольных и подвальных этажах многоквартирных домов.
"Считаю, что данных мер недостаточно. Прошу законодательное собрание выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой о предоставлении регионам права устанавливать запреты на круглосуточную торговлю в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Именно там наибольшее число нарушений, связанных с незаконной торговлей алкогольной продукции", — сказал Соколов.