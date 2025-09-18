Рейтинг@Mail.ru
Круглосуточную торговлю хотят запретить в кировских многоквартирных домах
Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
12:37 18.09.2025
Круглосуточную торговлю хотят запретить в кировских многоквартирных домах
Круглосуточную торговлю хотят запретить в кировских многоквартирных домах
Круглосуточную торговлю хотят запретить в кировских многоквартирных домах
Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил ограничить круглосуточную торговлю в многоквартирных домах и обратился к законодательному собранию... РИА Новости, 18.09.2025
кировская область
кировская область
александр соколов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил ограничить круглосуточную торговлю в многоквартирных домах и обратился к законодательному собранию региона с просьбой внести эту инициативу на федеральный уровень. Губернатор Кировской области в рамках ежегодного послания рассказал о региональной программе по снижению алкоголизации населения, отметив, что в регионе уже установлены запреты на розничную продажу алкоголя. Так, торговать спиртным нельзя в день последнего звонка, в День защиты детей, День молодежи и День знаний. Кроме того, запрещена продажа алкоголя в торговых помещениях на цокольных и подвальных этажах многоквартирных домов. "Считаю, что данных мер недостаточно. Прошу законодательное собрание выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой о предоставлении регионам права устанавливать запреты на круглосуточную торговлю в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Именно там наибольшее число нарушений, связанных с незаконной торговлей алкогольной продукции", — сказал Соколов.
кировская область
Новости
Круглосуточную торговлю хотят запретить в кировских многоквартирных домах

Губернатор Соколов предложил ограничить круглосуточную торговлю в кировских МКД

Губернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Кировской области
Перейти в медиабанк
Губернатор Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил ограничить круглосуточную торговлю в многоквартирных домах и обратился к законодательному собранию региона с просьбой внести эту инициативу на федеральный уровень.
Губернатор Кировской области в рамках ежегодного послания рассказал о региональной программе по снижению алкоголизации населения, отметив, что в регионе уже установлены запреты на розничную продажу алкоголя. Так, торговать спиртным нельзя в день последнего звонка, в День защиты детей, День молодежи и День знаний. Кроме того, запрещена продажа алкоголя в торговых помещениях на цокольных и подвальных этажах многоквартирных домов.
"Считаю, что данных мер недостаточно. Прошу законодательное собрание выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой о предоставлении регионам права устанавливать запреты на круглосуточную торговлю в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Именно там наибольшее число нарушений, связанных с незаконной торговлей алкогольной продукции", — сказал Соколов.
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Закон о первом рабочем месте разработают в Кировской области
