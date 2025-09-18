Рейтинг@Mail.ru
Представители Белоруссии и Казахстана выступили на TNF-2025 - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оформление раздела Промышленно-энергетический форум TNF 2025 - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Промышленно-энергетический форум TNF 2025
 
09:18 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/tnf-2042634711.html
Представители Белоруссии и Казахстана выступили на TNF-2025
Представители Белоруссии и Казахстана выступили на TNF-2025 - РИА Новости, 18.09.2025
Представители Белоруссии и Казахстана выступили на TNF-2025
Представители делегаций Белоруссии и Казахстана выступили в рамках главной пленарной сессии Промышленно-энергетического форума TNF-2025, передает корреспондент... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T09:18:00+03:00
2025-09-18T09:18:00+03:00
промышленно-энергетический форум tnf 2025
форум
казахстан
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042065355_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_548a59110ca8197dd320e54b5c0c8619.jpg
ТЮМЕНЬ, 18 сен — РИА Новости. Представители делегаций Белоруссии и Казахстана выступили в рамках главной пленарной сессии Промышленно-энергетического форума TNF-2025, передает корреспондент РИА Новости. Замминистра энергетики Республики Беларусь Константин Аношенко рассказал о сотрудничестве с Россией в энергетической сфере на примере совместных проектов с госкорпорацией "Росатом". Он подчеркнул, что аналогичным образом стоит выстраивать отношения республики и с другими крупными российскими компаниями. "Как братские народы, как близкие страны мы не можем не кооперироваться в таких сферах, как нефтегаз, машиностроение и других. Мы всегда настроены на позитив, всегда готовы взаимодействовать. Мы должны объединять наши компетенции и в некоторой степени не конкурировать, а друг друга дополнять. Эта синергия позволит в дальнейшем идти вперед, плодотворно развиваться на благо наших стран", — заключил представитель братской республики. В свою очередь, вице-министр энергетики Республики Казахстан Арымбек Кудайберген Берикулы отметил плодотворное взаимодействие на форуме. В частности, состоялись переговоры о сотрудничестве с крупной российской нефтяной компанией. "Россия для Казахстана в энергетической сфере является ключевым партнером. Мы ведем несколько совместных проектов… в нефтегазохимии, в области недропользования по углеводородам, в газовой сфере, в зеленой энергетике. На площадке форума мы провели переговоры, и для ряда наших месторождений будут предоставлены технические решения. В зависимости от их успешности будем рассматривать масштабирование. Мы всегда открыты и будем углублять наше сотрудничество", — подчеркнул вице-министр.
https://ria.ru/20250917/tnf-2042505393.html
казахстан
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042065355_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cc37462a9e5f31e3329fea476730ed61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
форум, казахстан, белоруссия
Промышленно-энергетический форум TNF 2025 , Форум, Казахстан, Белоруссия
Представители Белоруссии и Казахстана выступили на TNF-2025

Представители Белоруссии и Казахстана выступили на главной пленарной сессии TNF

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастник промышленно-энергетического форума TNF в Тюменском технопарке
Участник промышленно-энергетического форума TNF в Тюменском технопарке - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Участник промышленно-энергетического форума TNF в Тюменском технопарке
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 18 сен — РИА Новости. Представители делегаций Белоруссии и Казахстана выступили в рамках главной пленарной сессии Промышленно-энергетического форума TNF-2025, передает корреспондент РИА Новости.
Замминистра энергетики Республики Беларусь Константин Аношенко рассказал о сотрудничестве с Россией в энергетической сфере на примере совместных проектов с госкорпорацией "Росатом". Он подчеркнул, что аналогичным образом стоит выстраивать отношения республики и с другими крупными российскими компаниями.
"Как братские народы, как близкие страны мы не можем не кооперироваться в таких сферах, как нефтегаз, машиностроение и других. Мы всегда настроены на позитив, всегда готовы взаимодействовать. Мы должны объединять наши компетенции и в некоторой степени не конкурировать, а друг друга дополнять. Эта синергия позволит в дальнейшем идти вперед, плодотворно развиваться на благо наших стран", — заключил представитель братской республики.
В свою очередь, вице-министр энергетики Республики Казахстан Арымбек Кудайберген Берикулы отметил плодотворное взаимодействие на форуме. В частности, состоялись переговоры о сотрудничестве с крупной российской нефтяной компанией.
"Россия для Казахстана в энергетической сфере является ключевым партнером. Мы ведем несколько совместных проектов… в нефтегазохимии, в области недропользования по углеводородам, в газовой сфере, в зеленой энергетике. На площадке форума мы провели переговоры, и для ряда наших месторождений будут предоставлены технические решения. В зависимости от их успешности будем рассматривать масштабирование. Мы всегда открыты и будем углублять наше сотрудничество", — подчеркнул вице-министр.
Участница промышленно-энергетического форума TNF в Тюменском технопарке - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Технологический суверенитет в нефтесервисной отрасли обсудили на TNF
Вчера, 15:31
 
Промышленно-энергетический форум TNF 2025ФорумКазахстанБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала