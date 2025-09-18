https://ria.ru/20250918/tnf-2042634711.html

Представители Белоруссии и Казахстана выступили на TNF-2025

2025-09-18T09:18:00+03:00

ТЮМЕНЬ, 18 сен — РИА Новости. Представители делегаций Белоруссии и Казахстана выступили в рамках главной пленарной сессии Промышленно-энергетического форума TNF-2025, передает корреспондент РИА Новости. Замминистра энергетики Республики Беларусь Константин Аношенко рассказал о сотрудничестве с Россией в энергетической сфере на примере совместных проектов с госкорпорацией "Росатом". Он подчеркнул, что аналогичным образом стоит выстраивать отношения республики и с другими крупными российскими компаниями. "Как братские народы, как близкие страны мы не можем не кооперироваться в таких сферах, как нефтегаз, машиностроение и других. Мы всегда настроены на позитив, всегда готовы взаимодействовать. Мы должны объединять наши компетенции и в некоторой степени не конкурировать, а друг друга дополнять. Эта синергия позволит в дальнейшем идти вперед, плодотворно развиваться на благо наших стран", — заключил представитель братской республики. В свою очередь, вице-министр энергетики Республики Казахстан Арымбек Кудайберген Берикулы отметил плодотворное взаимодействие на форуме. В частности, состоялись переговоры о сотрудничестве с крупной российской нефтяной компанией. "Россия для Казахстана в энергетической сфере является ключевым партнером. Мы ведем несколько совместных проектов… в нефтегазохимии, в области недропользования по углеводородам, в газовой сфере, в зеленой энергетике. На площадке форума мы провели переговоры, и для ряда наших месторождений будут предоставлены технические решения. В зависимости от их успешности будем рассматривать масштабирование. Мы всегда открыты и будем углублять наше сотрудничество", — подчеркнул вице-министр.

