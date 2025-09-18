https://ria.ru/20250918/tnf-2025-2042682178.html

На TNF-2025 обсудили поддержку бизнесом креативных индустрий

ТЮМЕНЬ, 18 сен – РИА Новости. Стратегическая сессия, посвященная социальным инвестициям крупного бизнеса в креативный капитал, состоялась в ходе Промышленно-энергетического форума TNF-2025, передает корреспондент РИА Новости. Участники дискуссии со стороны банковского и нефтегазового секторов рассказали о проектах и программах поддержки креативных индустрий, а также оценили степень влияния социальных инвестиций на основной бизнес. Так, региональный управляющий Альфа-Банка по Тюменской области Наталья Белокопытова отметила, что банк видит в поддержке креативных индустрий не только общественную миссию, но и стратегическую инвестицию в развитие предпринимательства, инноваций и культуры. "Это позволяет нам способствовать экономическому росту, укреплять свой бренд и оставаться актуальными и современными для своих клиентов", – указала Белокопытова, добавив, что сотрудничество с Тюменской областью помогает находить нестандартные решения для креативных предпринимателей и молодежи. Заместитель генерального директора по организационным вопросам "Газпромнефть-Ямал" Евгений Захаров рассказал о таких проектах компании, как фестиваль кубинского танца "Чака Чака" и "День оленевода". "Такие проекты позволяют очень эффективно выстраивать отношения с территорией, где мы ведем производственную деятельность. Мы пытаемся охватить все сферы деятельности человека и получить долгосрочный эффект. Один из таких проектов – “День оленевода”, который мы проводим уже девять лет после 30-летнего забвения. Мы подхватили инициативу и желание людей и вернули им этот праздник", – сказал представитель "Газпромнефть-Ямал". Он добавил, что подобных проектов будет больше, они будут развиваться и становиться интереснее. "Когда вас окружают довольные жизнью люди, когда они предлагают идеи – для нас это самое важное. Важно, чтобы атмосфера, где живут и работают наши сотрудники, была позитивной. В условиях напряженных и недобрососедских отношений развивать бизнес нелегко даже крупным компаниям. И когда власти видят, что мы поддерживаем те проекты, до которых у них руки не доходят, их отношение к нам также улучшается", – подытожил Захаров. Генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий (ТАРКИ) Алексей Краев в беседе с корреспондентом РИА Новости отметил, что креативная экономика сегодня является трендом государственного уровня, и опыт области, наряду с опытом еще шести регионов-лидеров, лег в основу стандарта развития креативных индустрий, который разработан Агентством стратегических инициатив. "Сегодня креативные индустрии в Тюменской области представлены 16 основными направлениями. Самые успешные, сильные и эффективные – архитектура, разработка ИТ-продукции, средства массовой информации и медиа. Эти сферы развиваются наибольшими темпами, потому что у них есть очень сильные заказчики: государство, классические производства, нефтянка, строительство, аграрии, медицина – все они потребляют креативные продукты. Но мы видим еще и быстрорастущие направления: это мода, ремесла, гастрономия", – рассказал Краев. Он отметил, что многим креативным компаниям области для того, чтобы "выстрелить" на российский или сразу на международный уровень, не хватает продюсерской поддержки. "Мы, как и многие регионы, испытываем нехватку продюсеров креативных индустрий. Потому что есть много ремесленников, кто сам делает какую-то продукцию. А вот учиться масштабировать бизнес, развивать, продвигать, продавать – это немножко другая компетенция", – пояснил руководитель агентства. Он рассказал о мерах поддержки креативных индустрий в регионе. Это набор грантовых конкурсов, услуга продюсирования приоритетных креативных проектов, субсидирование, помощь в участии креаторов в различных выставках и их продвижении за пределами региона, управление креативными пространствами. "Но нам важно не только самим предоставлять различные услуги для креаторов, нам очень важно включать в эту структуру частный бизнес. Например, банки и нефтяники сегодня для нас главные помощники, потому что они заинтересованы в развитии компетенций в регионе, они могут вкладывать очень много, иногда даже в каких-то направлениях больше, чем мы. Поэтому нужна кооперация, и форум – это как раз площадка для сборки такой кооперации", – заключил эксперт. Как сообщили в ТАРКИ, в период с 3 по 12 октября в Тюмени состоятся три крупных федеральных и международных события в сфере креативных индустрий. Так, 3 и 4 октября пройдет Всероссийский форум креативных предпринимателей "КПД", собирающий свыше 1,5 тысячи участников. Новый сезон проекта "Неделя моды. Сибирь" будет работать с 3 по 5 октября, ожидается более 50 дизайнеров одежды из разных регионов. С 5 по 12 октября пройдет Международный кинофестиваль "Ноль плюс", на котором будет представлено более 100 фильмов из 33 стран, и форум "Кинопедагогика". В рамках этого социального проекта реализуется инициатива по созданию "Сети инклюзивных киноклубов "(Не)такой как все". Напомним, эта идея была представлена Президенту России на форуме "Сильные идеи для нового времени", организованного АСИ, Фондом Росконгресс и ВЭБ.РФ в этом году.

