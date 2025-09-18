https://ria.ru/20250918/territorii-2042793090.html

Общественные территории в Мышкине и Данилове благоустроены по нацпроекту

Общественные территории в Мышкине и Данилове благоустроены по нацпроекту

2025-09-18T17:45:00+03:00

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Общественные территории в Мышкине и Данилове Ярославской области благоустроены по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "Завершено благоустройство территории вокруг пруда на улице Газовиков в Мышкине и городского парка в Данилове. Работы проведены по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным", - рассказал губернатор на встрече с журналистами. По его словам, по нацпроекту в этом году также уже завершены 10 объектов: в Тутаеве, Гаврилов-Яме, Красных Ткачах, Большом Селе и Тутаевском округе. "Еще пять проектов находятся в высокой степени готовности. В 2025-м в регионе благоустраиваем 34 общественные территории на сумму более 650 миллионов рублей. Всего за последние четыре года в Ярославской области создано 119 новых пространств", - рассказал глава региона. По данным правительства Ярославской области, новая локация в Данилове стала еще одним комфортным местом для семейного отдыха. В детском парке установлены лавочки и спортивный городок с уличными тренажерами, сделано освещение. На территории также открыты памп-трек и современный игровой городок. Обустроена детская автодорога со знаками и разметкой, поставлен павильон-гараж для детских автомобилей. Работы в парке планируется продолжить. В прошлом сезоне в Мышкине на территории вокруг пруда на улице Газовиков сделали пешеходные дорожки, которые выложили тротуарной плиткой трех видов, убрали под землю воздушные линии электропередачи, проинформировали в областном правительстве. В этом году обустроили две смотровые площадки с настилом из террасной доски и смонтировали ограждение вокруг пруда. В рамках третьей очереди в следующем году запланирована установка качелей, урн, различных видов скамеек, садовых топиари, организация современного трехуровневого освещения, а также озеленение территории.

