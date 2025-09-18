Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о направлениях укрепления финансового суверенитета
18.09.2025
10:16 18.09.2025
Мишустин рассказал о направлениях укрепления финансового суверенитета
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о двух направлениях работы для укрепления финансового суверенитета России. "Что касается финансового суверенитета, то его укрепление идет по двум направлениям. Это работа институтов ответственной макроэкономической политики и совершенствование внутренней независимой инфраструктуры, способной обеспечить бесперебойное взаимодействие с партнерами из других стран и внутри России при любых условиях", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о двух направлениях работы для укрепления финансового суверенитета России.
"Что касается финансового суверенитета, то его укрепление идет по двум направлениям. Это работа институтов ответственной макроэкономической политики и совершенствование внутренней независимой инфраструктуры, способной обеспечить бесперебойное взаимодействие с партнерами из других стран и внутри России при любых условиях", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.
В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.
