Туфли из бриллиантов: как дочь простой медсестры стала женой султана
19:20 18.09.2025
Туфли из бриллиантов: как дочь простой медсестры стала женой султана
Туфли из бриллиантов: как дочь простой медсестры стала женой султана
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Эта история чем-то похожа на сказку о Золушке, но с восточным колоритом. Наследник престола сделал предложение дочери швейцарской медсестры. Свадебная церемония, проходившая во дворце Нурул Иман, поражала своей роскошью и великолепием, собрав гостей со всего мира. Как простой девушке удалось покорить одного из богатейших людей мира?Дворец, утопающий в роскошиБруней по праву считается одним из богатейших государств мира. Все благодаря запасам нефти и других полезных ископаемых. И население государства чуть меньше 500 000 человек.Форма правления, практически исчезнувшая во всем мире, — абсолютная теократическая монархия.Султан Брунея — один из богатейших людей на планете. Его любимый Rolls-Royce щедро украшен золотыми деталями, как средневековая карета. Дворец поражает восточной роскошью: там 1788 комнат, 18 лифтов, пять плавательных бассейнов, а также конюшня на 200 лошадей и подземный гараж на 153 автомобиля. Здание даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса.Принц и медсестраАбсолютно понятно, что родившийся в 1974-м старший сын султана Аль-Мухтади Билла Болкиаха, официальный наследный принц Брунея, долгое время считался одним из самых завидных женихов в мире.Однако молодой человек не спешил связывать свою жизнь узами брака. Ему, выпускнику Оксфордского центра исламских исследований, было уже около 30, а он все еще предпочитал свободную жизнь. Но страна с нетерпением ждала его наследников.Наконец принц объявил о своей избраннице. Ею оказалась Сара Саллех — дочь швейцарской медсестры и брунейского инженера.Девушка не только выросла удивительно красивой, сочетая в себе восточные и европейские черты, но и получила прекрасное образование. Помимо английского, овладела еще тремя языками — французским, немецким и итальянским. Кроме того, Сара интересовалась биологией и океанологией и планировала отучиться в университете на морского биолога.Муж подруги Сары, один из приятелей наследного принца, показал ее фотографию Билле Болкиаху. Монарху так понравилась Сара, что он решил на ней жениться. На момент предложения ей едва исполнилось 17 лет.Они познакомились лично – и Сара своей красотой и умом очаровала принца. Свадьбу назначили на сотый день после помолвки — 9 сентября 2004-го.Свадебный букет из золотаНа торжественной церемонии жених и невеста предстали в самых роскошных нарядах. Они были одеты в синюю парчу: жених — в мундир с множеством медалей и с кинжалом за золотым чеканным поясом, символизирующим его высокий статус, а невеста — в национальный костюм, хиджаб и туфли на каблуках, украшенные золотом и бриллиантами.На голове жениха сверкала огнями золотая корона. На невесте поверх головного покрывала красовалась пышная бриллиантовая тиара.Колье невесты и часы были полностью покрыты драгоценными камнями и даже букет сделан из золота, а не из живых цветов.Во время церемонии бракосочетания в тронном зале Балаи Синггасана пара восседала на тронах, обитых желтым бархатом и покрытых позолотой, что соответствовало цветам национального флага Брунея.Сама церемония состоялась во дворце Нурул Иман, официальной резиденции султана Брунея, и гостями на ней были королевские семьи и лидеры со всего мира.После свадьбы уже супруги проехали восемь километров по столице Брунея на роскошном золотом "роллс-ройсе". За ним следовала процессия из 103 лимузинов во главе с оркестром.Жизнь после свадьбыУже в статусе жены принца Сара Саллех активно включилась в социальную жизнь султаната, поддерживая благотворительные проекты.Ее часто можно было увидеть на различных официальных мероприятиях, где она появляется в традиционной одежде. Однако в свободное время и на международных встречах она выходила на публику в европейской одежде.В 2007 году Сара порадовала мужа первенцем — принцем Муда Абдул Мунтаким. В 2011-м родилась девочка, принцесса Анак Мунира Мадхул Болкиах, в 2015-м — принц Муда Мухаммад Айман. А в 2017-м — принцесса Анак Фаатима Аз-Захра Райхаанул Болкиах.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Эта история чем-то похожа на сказку о Золушке, но с восточным колоритом. Наследник престола сделал предложение дочери швейцарской медсестры. Свадебная церемония, проходившая во дворце Нурул Иман, поражала своей роскошью и великолепием, собрав гостей со всего мира. Как простой девушке удалось покорить одного из богатейших людей мира?

Дворец, утопающий в роскоши

Бруней по праву считается одним из богатейших государств мира. Все благодаря запасам нефти и других полезных ископаемых. И население государства чуть меньше 500 000 человек.
© Getty Images / Peter UngerБруней
Бруней - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Getty Images / Peter Unger
Бруней
Форма правления, практически исчезнувшая во всем мире, — абсолютная теократическая монархия.
Султан Брунея — один из богатейших людей на планете. Его любимый Rolls-Royce щедро украшен золотыми деталями, как средневековая карета. Дворец поражает восточной роскошью: там 1788 комнат, 18 лифтов, пять плавательных бассейнов, а также конюшня на 200 лошадей и подземный гараж на 153 автомобиля. Здание даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Принц и медсестра

Абсолютно понятно, что родившийся в 1974-м старший сын султана Аль-Мухтади Билла Болкиаха, официальный наследный принц Брунея, долгое время считался одним из самых завидных женихов в мире.
© Getty Images / Mark CuthbertАль-Мухтади Билла Болкиах
Аль-Мухтади Билла Болкиах - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Getty Images / Mark Cuthbert
Аль-Мухтади Билла Болкиах
Однако молодой человек не спешил связывать свою жизнь узами брака. Ему, выпускнику Оксфордского центра исламских исследований, было уже около 30, а он все еще предпочитал свободную жизнь. Но страна с нетерпением ждала его наследников.
Наконец принц объявил о своей избраннице. Ею оказалась Сара Саллех — дочь швейцарской медсестры и брунейского инженера.
© Getty Images / Christopher FurlongПенгиран Анак Сара Саллех
Пенгиран Анак Сара Саллех - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Getty Images / Christopher Furlong
Пенгиран Анак Сара Саллех
Девушка не только выросла удивительно красивой, сочетая в себе восточные и европейские черты, но и получила прекрасное образование. Помимо английского, овладела еще тремя языками — французским, немецким и итальянским. Кроме того, Сара интересовалась биологией и океанологией и планировала отучиться в университете на морского биолога.
Муж подруги Сары, один из приятелей наследного принца, показал ее фотографию Билле Болкиаху. Монарху так понравилась Сара, что он решил на ней жениться. На момент предложения ей едва исполнилось 17 лет.
Они познакомились лично – и Сара своей красотой и умом очаровала принца. Свадьбу назначили на сотый день после помолвки — 9 сентября 2004-го.
© Getty Images / Christopher FurlongСалют в честь королевской свадьбы
Салют в честь королевской свадьбы - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Getty Images / Christopher Furlong
Салют в честь королевской свадьбы

Свадебный букет из золота

На торжественной церемонии жених и невеста предстали в самых роскошных нарядах. Они были одеты в синюю парчу: жених — в мундир с множеством медалей и с кинжалом за золотым чеканным поясом, символизирующим его высокий статус, а невеста — в национальный костюм, хиджаб и туфли на каблуках, украшенные золотом и бриллиантами.
На голове жениха сверкала огнями золотая корона. На невесте поверх головного покрывала красовалась пышная бриллиантовая тиара.
Колье невесты и часы были полностью покрыты драгоценными камнями и даже букет сделан из золота, а не из живых цветов.
© Getty Images / Mark CuthbertАль-Мухтади Билла Болкиах и Пенгиран Анак Сара Саллех
Аль-Мухтади Билла Болкиах и Пенгиран Анак Сара Саллех - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Getty Images / Mark Cuthbert
Аль-Мухтади Билла Болкиах и Пенгиран Анак Сара Саллех
Во время церемонии бракосочетания в тронном зале Балаи Синггасана пара восседала на тронах, обитых желтым бархатом и покрытых позолотой, что соответствовало цветам национального флага Брунея.
Сама церемония состоялась во дворце Нурул Иман, официальной резиденции султана Брунея, и гостями на ней были королевские семьи и лидеры со всего мира.
После свадьбы уже супруги проехали восемь километров по столице Брунея на роскошном золотом "роллс-ройсе". За ним следовала процессия из 103 лимузинов во главе с оркестром.
© Getty Images / Getty ImagesСвадебная церемония в Брунее
Свадебная церемония в Брунее - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Getty Images / Getty Images
Свадебная церемония в Брунее

Жизнь после свадьбы

Уже в статусе жены принца Сара Саллех активно включилась в социальную жизнь султаната, поддерживая благотворительные проекты.
Ее часто можно было увидеть на различных официальных мероприятиях, где она появляется в традиционной одежде. Однако в свободное время и на международных встречах она выходила на публику в европейской одежде.
В 2007 году Сара порадовала мужа первенцем — принцем Муда Абдул Мунтаким. В 2011-м родилась девочка, принцесса Анак Мунира Мадхул Болкиах, в 2015-м — принц Муда Мухаммад Айман. А в 2017-м — принцесса Анак Фаатима Аз-Захра Райхаанул Болкиах.
© Getty Images / Alain BENAINOUSАль-Мухтади Билла Болкиах и Пенгиран Анак Сара Саллех
Аль-Мухтади Билла Болкиах и Пенгиран Анак Сара Саллех - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Getty Images / Alain BENAINOUS
Аль-Мухтади Билла Болкиах и Пенгиран Анак Сара Саллех
 
 
 
