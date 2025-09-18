https://ria.ru/20250918/subsidii-2042666158.html

Более 70 млн руб субсидий получат красноярские семейные фермеры

18.09.2025

Более 70 млн руб субсидий получат красноярские семейные фермеры

Краевые власти направят более 70 миллионов рублей семейным фермам Красноярского края на развитие своего дела

КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. Краевые власти направят более 70 миллионов рублей семейным фермам Красноярского края на развитие своего дела, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. По ее данным, семейным фермам компенсируют до 60 процентов затрат на приобретение оборудования, сельхозтехники, спецтранспорта, а также сельскохозяйственных животных. "В минсельхозе края подвели итоги отбора получателей субсидии на возмещение затрат семейных ферм. Более 70 млн рублей получат 24 хозяйства из Балахтинско-Новоселовского, Шушенского, Минусинского, Курагинского, Ачинского, Идринско-Краснотуранского, Манско-Уярского, Емельяновского и Боготольского округов", - говорится в сообщении. Отмечается, что субсидии получают хозяйства, в которых задействовано не менее двух членов семьи, включая главу КФХ, и работающих на сельских территориях более года с даты регистрации. Также в крае получают поддержку начинающие фермеры – в этом году 15 человек получили гранты "Агростартап". "По количеству участников мы видим, что "Семейная ферма" – востребованное направление господдержки. Если в прошлом году получателями субсидий были 11 хозяйств, то в этом году количество желающих получить поддержку увеличилось более чем в два раза. Крепкие фермерские хозяйства – одна из основ экономики на селе, свой вклад вносят малые предприятия и в обеспечение продовольственной безопасности. Поэтому поддержка фермерства, развитие и расширение небольших предприятий – в приоритете", - цитирует пресс-служба главу краевого минсельхоза Дмитрия Воропаева.

