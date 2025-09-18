Рейтинг@Mail.ru
Более 70 млн руб субсидий получат красноярские семейные фермеры - РИА Новости, 18.09.2025
12:07 18.09.2025
Более 70 млн руб субсидий получат красноярские семейные фермеры
КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. Краевые власти направят более 70 миллионов рублей семейным фермам Красноярского края на развитие своего дела, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. По ее данным, семейным фермам компенсируют до 60 процентов затрат на приобретение оборудования, сельхозтехники, спецтранспорта, а также сельскохозяйственных животных. "В минсельхозе края подвели итоги отбора получателей субсидии на возмещение затрат семейных ферм. Более 70 млн рублей получат 24 хозяйства из Балахтинско-Новоселовского, Шушенского, Минусинского, Курагинского, Ачинского, Идринско-Краснотуранского, Манско-Уярского, Емельяновского и Боготольского округов", - говорится в сообщении. Отмечается, что субсидии получают хозяйства, в которых задействовано не менее двух членов семьи, включая главу КФХ, и работающих на сельских территориях более года с даты регистрации. Также в крае получают поддержку начинающие фермеры – в этом году 15 человек получили гранты "Агростартап". "По количеству участников мы видим, что "Семейная ферма" – востребованное направление господдержки. Если в прошлом году получателями субсидий были 11 хозяйств, то в этом году количество желающих получить поддержку увеличилось более чем в два раза. Крепкие фермерские хозяйства – одна из основ экономики на селе, свой вклад вносят малые предприятия и в обеспечение продовольственной безопасности. Поэтому поддержка фермерства, развитие и расширение небольших предприятий – в приоритете", - цитирует пресс-служба главу краевого минсельхоза Дмитрия Воропаева.
КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. Краевые власти направят более 70 миллионов рублей семейным фермам Красноярского края на развитие своего дела, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.
По ее данным, семейным фермам компенсируют до 60 процентов затрат на приобретение оборудования, сельхозтехники, спецтранспорта, а также сельскохозяйственных животных.
"В минсельхозе края подвели итоги отбора получателей субсидии на возмещение затрат семейных ферм.
Более 70 млн рублей получат 24 хозяйства из Балахтинско-Новоселовского, Шушенского, Минусинского, Курагинского, Ачинского, Идринско-Краснотуранского, Манско-Уярского, Емельяновского и Боготольского округов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что субсидии получают хозяйства, в которых задействовано не менее двух членов семьи, включая главу КФХ, и работающих на сельских территориях более года с даты регистрации. Также в крае получают поддержку начинающие фермеры – в этом году 15 человек получили гранты "Агростартап".
"По количеству участников мы видим, что "Семейная ферма" – востребованное направление господдержки. Если в прошлом году получателями субсидий были 11 хозяйств, то в этом году количество желающих получить поддержку увеличилось более чем в два раза. Крепкие фермерские хозяйства – одна из основ экономики на селе, свой вклад вносят малые предприятия и в обеспечение продовольственной безопасности. Поэтому поддержка фермерства, развитие и расширение небольших предприятий – в приоритете", - цитирует пресс-служба главу краевого минсельхоза Дмитрия Воропаева.
