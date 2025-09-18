https://ria.ru/20250918/stela-2042842734.html
Стелу в шахматной стилистике устанавливают на въезде в ярославский Данилов
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Стелу в шахматной стилистике устанавливают на трассе М8 при въезде в город Данилов в Ярославской области, где развивают бренд шахматной столицы России, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Начался монтаж стелы на трассе М8 на въезде в Данилов. Проект отражает символику и бренд города "Данилов – шахматная столица Ярославии". Работы планируют завершить до конца сентября", - рассказал губернатор на встрече с журналистами и блогерами. Евраев подчеркнул, что Данилов претендует на статус шахматной столицы не только региона, но и всей страны. "Мы будем продвигать этот бренд и привлекать в Данилов гостей – жителей нашего региона и других субъектов РФ. Яркую стелу увидят все, кто едет по М8. В сутки здесь проходит более 20 тысяч автомобилей", - рассказал глава региона. По данным правительства региона, стела представляет собой сооружение высотой семь метров. На нем – название и герб города, отражена его принадлежность Ярославской области. Рядом со стелой на возвышающихся постаментах будут размещены 16 шахматных фигур. "Мы ставим своей целью привлечение все большего числа туристов. В 2024 году гостей прибыло на 30 тысяч больше, чем в 2023-м, благодаря чему, в частности, на 20% выросли за год и собственные доходы в бюджете округа", - цитирует пресс-служба областного правительства главу Даниловского округа Елену Иовлеву. Иовлева отметила, что в этом году в Данилове провели шахматный фестиваль и заключительные соревнования на Кубок губернатора Ярославской области, и только на эти мероприятия приехали порядка 5 тысяч человек. Глава округа выразила уверенность, что благодаря стеле городом заинтересуются и те люди, которые просто проезжают мимо и никогда в Данилове не бывали.
