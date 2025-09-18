Рейтинг@Mail.ru
Стелу в шахматной стилистике устанавливают на въезде в ярославский Данилов
Ярославская область
 
21:21 18.09.2025
Стелу в шахматной стилистике устанавливают на въезде в ярославский Данилов
Стелу в шахматной стилистике устанавливают на въезде в ярославский Данилов
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Стелу в шахматной стилистике устанавливают на трассе М8 при въезде в город Данилов в Ярославской области, где развивают бренд шахматной столицы России, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Начался монтаж стелы на трассе М8 на въезде в Данилов. Проект отражает символику и бренд города "Данилов – шахматная столица Ярославии". Работы планируют завершить до конца сентября", - рассказал губернатор на встрече с журналистами и блогерами. Евраев подчеркнул, что Данилов претендует на статус шахматной столицы не только региона, но и всей страны. "Мы будем продвигать этот бренд и привлекать в Данилов гостей – жителей нашего региона и других субъектов РФ. Яркую стелу увидят все, кто едет по М8. В сутки здесь проходит более 20 тысяч автомобилей", - рассказал глава региона. По данным правительства региона, стела представляет собой сооружение высотой семь метров. На нем – название и герб города, отражена его принадлежность Ярославской области. Рядом со стелой на возвышающихся постаментах будут размещены 16 шахматных фигур. "Мы ставим своей целью привлечение все большего числа туристов. В 2024 году гостей прибыло на 30 тысяч больше, чем в 2023-м, благодаря чему, в частности, на 20% выросли за год и собственные доходы в бюджете округа", - цитирует пресс-служба областного правительства главу Даниловского округа Елену Иовлеву. Иовлева отметила, что в этом году в Данилове провели шахматный фестиваль и заключительные соревнования на Кубок губернатора Ярославской области, и только на эти мероприятия приехали порядка 5 тысяч человек. Глава округа выразила уверенность, что благодаря стеле городом заинтересуются и те люди, которые просто проезжают мимо и никогда в Данилове не бывали.
Стелу в шахматной стилистике устанавливают на въезде в ярославский Данилов

На трассе М8 в Ярославской области установили стелу в шахматной стилистике

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Стелу в шахматной стилистике устанавливают на трассе М8 при въезде в город Данилов в Ярославской области, где развивают бренд шахматной столицы России, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Начался монтаж стелы на трассе М8 на въезде в Данилов. Проект отражает символику и бренд города "Данилов – шахматная столица Ярославии". Работы планируют завершить до конца сентября", - рассказал губернатор на встрече с журналистами и блогерами.
Евраев подчеркнул, что Данилов претендует на статус шахматной столицы не только региона, но и всей страны.
"Мы будем продвигать этот бренд и привлекать в Данилов гостей – жителей нашего региона и других субъектов РФ. Яркую стелу увидят все, кто едет по М8. В сутки здесь проходит более 20 тысяч автомобилей", - рассказал глава региона.
По данным правительства региона, стела представляет собой сооружение высотой семь метров. На нем – название и герб города, отражена его принадлежность Ярославской области. Рядом со стелой на возвышающихся постаментах будут размещены 16 шахматных фигур.
"Мы ставим своей целью привлечение все большего числа туристов. В 2024 году гостей прибыло на 30 тысяч больше, чем в 2023-м, благодаря чему, в частности, на 20% выросли за год и собственные доходы в бюджете округа", - цитирует пресс-служба областного правительства главу Даниловского округа Елену Иовлеву.
Иовлева отметила, что в этом году в Данилове провели шахматный фестиваль и заключительные соревнования на Кубок губернатора Ярославской области, и только на эти мероприятия приехали порядка 5 тысяч человек. Глава округа выразила уверенность, что благодаря стеле городом заинтересуются и те люди, которые просто проезжают мимо и никогда в Данилове не бывали.
Заголовок открываемого материала