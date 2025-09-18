https://ria.ru/20250918/ssha-2042798420.html

США добиваются возвращения авиабазы в Афганистане, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон добивается возвращения авиабазы Баграм в Афганистане, отметив её стратегическое расположение рядом с Китаем. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T17:49:00+03:00

2025-09-18T17:49:00+03:00

2025-09-18T17:53:00+03:00

в мире

афганистан

китай

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042798612_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebab3bcf86aad784abf7fe92d26e2977.jpg

ЛОНДОН, 18 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон добивается возвращения авиабазы Баграм в Афганистане, отметив её стратегическое расположение рядом с Китаем. "Мы собираемся уйти из Афганистана, но уйдём с силой и достоинством и мы сохраним Баграм - одну из крупнейших авиабаз в мире. Мы отдали её ему просто так. Мы пытаемся вернуть её, кстати. Это может быть небольшой новостью. Мы хотим вернуть эту базу, потому что они нуждаются в нас. Мы хотим эту базу обратно, и одна из причин в том, что, как вы знаете, она находится в часе езды от мест, где Китай производит своё ядерное оружие", - сказал Трамп на пресс-конференции в Великобритании.

https://ria.ru/20250918/lavrov-2042718108.html

2025

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

