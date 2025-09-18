Рейтинг@Mail.ru
США добиваются возвращения авиабазы в Афганистане, заявил Трамп
17:49 18.09.2025 (обновлено: 17:53 18.09.2025)
США добиваются возвращения авиабазы в Афганистане, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон добивается возвращения авиабазы Баграм в Афганистане, отметив её стратегическое расположение рядом с Китаем. РИА Новости, 18.09.2025
в мире
афганистан
китай
сша
дональд трамп
ЛОНДОН, 18 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон добивается возвращения авиабазы Баграм в Афганистане, отметив её стратегическое расположение рядом с Китаем. "Мы собираемся уйти из Афганистана, но уйдём с силой и достоинством и мы сохраним Баграм - одну из крупнейших авиабаз в мире. Мы отдали её ему просто так. Мы пытаемся вернуть её, кстати. Это может быть небольшой новостью. Мы хотим вернуть эту базу, потому что они нуждаются в нас. Мы хотим эту базу обратно, и одна из причин в том, что, как вы знаете, она находится в часе езды от мест, где Китай производит своё ядерное оружие", - сказал Трамп на пресс-конференции в Великобритании.
афганистан
китай
сша
в мире, афганистан, китай, сша, дональд трамп
В мире, Афганистан, Китай, США, Дональд Трамп
США добиваются возвращения авиабазы в Афганистане, заявил Трамп

Трамп заявил, что США хотят вернуть авиабазу Баграм из-за ее расположения

Дональд Трамп и Кир Стармер во время пресс-конференции
Дональд Трамп и Кир Стармер во время пресс-конференции
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Кир Стармер во время пресс-конференции
ЛОНДОН, 18 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон добивается возвращения авиабазы Баграм в Афганистане, отметив её стратегическое расположение рядом с Китаем.
"Мы собираемся уйти из Афганистана, но уйдём с силой и достоинством и мы сохраним Баграм - одну из крупнейших авиабаз в мире. Мы отдали её ему просто так. Мы пытаемся вернуть её, кстати. Это может быть небольшой новостью. Мы хотим вернуть эту базу, потому что они нуждаются в нас. Мы хотим эту базу обратно, и одна из причин в том, что, как вы знаете, она находится в часе езды от мест, где Китай производит своё ядерное оружие", - сказал Трамп на пресс-конференции в Великобритании.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент США Дональд Трамп
Лавров отметил, что Трамп никогда не скрывает свои мысли
Вчера, 15:08
 
В миреАфганистанКитайСШАДональд Трамп
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
