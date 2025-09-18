https://ria.ru/20250918/ssha-2042798420.html
США добиваются возвращения авиабазы в Афганистане, заявил Трамп
США добиваются возвращения авиабазы в Афганистане, заявил Трамп - РИА Новости, 18.09.2025
США добиваются возвращения авиабазы в Афганистане, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон добивается возвращения авиабазы Баграм в Афганистане, отметив её стратегическое расположение рядом с Китаем.
ЛОНДОН, 18 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон добивается возвращения авиабазы Баграм в Афганистане, отметив её стратегическое расположение рядом с Китаем. "Мы собираемся уйти из Афганистана, но уйдём с силой и достоинством и мы сохраним Баграм - одну из крупнейших авиабаз в мире. Мы отдали её ему просто так. Мы пытаемся вернуть её, кстати. Это может быть небольшой новостью. Мы хотим вернуть эту базу, потому что они нуждаются в нас. Мы хотим эту базу обратно, и одна из причин в том, что, как вы знаете, она находится в часе езды от мест, где Китай производит своё ядерное оружие", - сказал Трамп на пресс-конференции в Великобритании.
