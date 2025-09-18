https://ria.ru/20250918/ssha-2042608612.html

Посольство следит за ситуацией с задержанным в США россиянином

ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости, Сергей Попов. Посольство следит за ситуацией с задержанным иммиграционной и таможенной полицией США (ICE) россиянином Денисом Постовым, сообщили РИА Новости в дипмиссии. "Посольство в курсе ситуации и следит за ней", - сообщил собеседник агентства. Постовому после задержания ICE из-за якобы нарушений условий нахождения в стране теперь предстоит предстать перед американским миграционным судом, рассказал РИА Новости его адвокат Уильям Коффилд. Ранее адвокат сообщил РИА Новости, что суд в США принял решение о переводе Постового, обвиняемого в США в незаконном экспорте микроэлектроники, под домашний арест, который тот должен был отбывать до начала процесса в доме своего друга в штате Флорида. Как сообщил ранее минюст США, 44-летний Постовой был арестован по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, в том числе для производства беспилотников.

