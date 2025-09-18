https://ria.ru/20250918/spetsoperatsiya-2042806528.html

Спецоперация, 18 сентября: ВСУ за сутки потеряли до 1395 военнослужащих

Спецоперация, 18 сентября: ВСУ за сутки потеряли до 1395 военнослужащих - РИА Новости, 18.09.2025

Спецоперация, 18 сентября: ВСУ за сутки потеряли до 1395 военнослужащих

Украинские войска потеряли за сутки до 1395 военнослужащих, 5 танков и 16 бронемашин, ПВО сбила ночью 43 украинских БПЛА над территорией России. РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 1395 военнослужащих, 5 танков и 16 бронемашин, ПВО сбила ночью 43 украинских БПЛА над территорией России. ВСУ потеряли до 1395 военных и 5 танков Украинские войска за сутки потеряли до 1395 военнослужащих, 5 танков и 16 бронемашин, следует из сводки Минобороны России. ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и цехам производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. ПВО сбила ночью 43 украинский БПЛА над Россией В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 23 БПЛА – над территорией Ростовской области, 11 БПЛА – над территорией Волгоградской области, пять БПЛА – над территорией Курской области, три БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Белгородской области. Свыше 700 тысяч российских военнослужащих находятся на лбс Президент России Владимир Путин заявил, что на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации находятся свыше 700 тысяч бойцов ВС РФ. Ставка не сыграла Стратегия, обещавшая Украине победу над Россией, не оправдала ожиданий, Москва превосходит Киев как на поле боя, так и в переговорном процессе. На протяжении трех лет западные столицы поддерживали лозунги о неизбежной победе Украины, однако реальность оказалась иной, считает турецкий эксперт по внешней политике Хасан Биргюль. НАТО не хочет брать ответственность Предоставление Украине "гарантий безопасности" стало одним из ключевых препятствий в переговорном процессе, дискуссия вокруг этой инициативы выявила не только расхождение в позициях, но и противоположные геополитические стратегии сторон, такое мнение выразил турецкий политический аналитик Ахмет Зия Гёкалп. Как отметил эксперт, гарантии не являются полноценной заменой коллективной обороне в рамках НАТО, но предполагают создание юридически обязывающих механизмов сохранения военного потенциала Украины и укрепления её сдерживающих возможностей. Европа пытается втянуть США в "игры" по сдерживанию РФ, в том числе в обеспечение прикрытия с воздуха при задуманном европейскими лидерами вводе контингента на Украину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Также глава МИД добавил, что запад не собирается менять режим Владимира Зеленского, хочет оккупировать часть Украины, которая будет подконтрольна Киеву после урегулирования. Россия-США Украина, по данным России, отвергла переданные соображения с пониманием первопричин конфликта, вынесенные Вашингтоном после встречи лидеров США и РФ на Аляске, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Также он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа хочет убрать искусственно созданную предыдущими американскими властями тему Украины с повестки дня, чтобы устранить препятствия для нормальных экономических и прочих отношений с Россией. Новые законные цели ВС РФ Первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) прибыло на Украину, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на представителя НАТО. По данным источника, в настоящее время в рамках программы PURL профинансировано четыре пакета. Тиски сжимаются Верховная рада приняла закон о сборе данных о гражданах Украины из всех реестров в Единую систему социальной сферы, в которую будут стекаться персональные данные граждан из 30 существующих реестров и баз данных, среди которых реестр военнообязанных, электронная система здравоохранения, реестры недвижимости, налогоплательщиков, государственный земельный кадастр, сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета". ВСУ использовали храм для обслуживания и запуска дронов Храм Дмитрия Солунского в Казачьей Локне Курской области в период оккупации ВСУ использовался украинскими военными для сборки, обслуживания и запуска дронов, в том числе БПЛА типа "Мольфар". В нём остались коробки из-под украинских БПЛА, упаковки от боеприпасов, сухпайков, технические инструменты. Кадры оскверненного ВСУ храма есть в распоряжении РИА Новости. Правосудие Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы командира взвода БПЛА ВСУ, из-за приказов которого погибли два мирных жителя Курской области и еще 10 были ранены, сообщает Главная военная прокуратура. ФСБ сообщила, что разгромила в Санкт-Петербурге агентурную сеть спецслужб Украины, готовившую теракт против главы одного из оборонных предприятий, его хотели взорвать в собственном автомобиле. Задержаны трое злоумышленников, они дали признательные показания, им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Один из-задержанных, перед минированием автомобиля главы оборонного предприятия переоделся в женскую одежду, чтобы пустить следствие по ложному пути, но был задержан в момент закладки бомбы, сообщила ФСБ России. Жительница города Энергодара Запорожской области осуждена на 14 лет колонии за госизмену, женщина переводила деньги на поддержку ВСУ, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. Быть рядом Школьница из Курахово в ДНР больше двух месяцев ухаживала за жителем города, который получил ранение ноги в результате атаки дрона ВСУ, рассказала журналистам сама 17-летняя Виктория. По ее словам, благодаря уходу за раной мужчине удалось сохранить ногу несмотря на то, что он долго не мог получить полноценную медицинскую помощь. На сегодняшний день пострадавший уже восстановился после полученной раны. Киев снова атакует мирное население Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 119 беспилотниками, один человек погиб, 7 получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. ВС РФ в небе и на земле Российские войска выбили подразделения ВСУ из села Новоивановка на северо-востоке Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Российские штурмовики при освобождении села Новопетровское в Днепропетровской области уничтожили украинского пулеметчика, прятавшегося в "лисьих норах", двумя противотанковыми минами, сообщил РИА Новости оператор БПЛА группировки войск "Восток" с позывным "Линза". Разведгруппа группировки войск "Север" уничтожила наблюдательный пункт ВСУ в Сумской области, с которого корректировали артиллерию по российским позициям, операция была проведена на рассвете с дистанции, где противник не ожидал атаки, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Луга". Тяжелый боеспособный БПЛА украинских диверсантов типа "Баба-Яга", а также их средства радиоэлектронной борьбы и разведки (РЭБ и РЭР) захвачены в качестве трофеев на правом берегу Днепра в Херсонской области, заявили РИА Новости в российских силовых структурах.

