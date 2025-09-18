https://ria.ru/20250918/spetsoperatsiya-2042626579.html

В ДНР уничтожили военные склады ВСУ, сообщили в подполье

ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Удары нанесены в Доброполье и пригороде Славянска ДНР, уничтожены военные склады и инфраструктура связистов ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Уничтожены цели: военные склады около Доброполья, инфраструктура связистов в пригороде Славянска", - заявил собеседник агентства. По его словам, на место удара прибыли кареты скорой помощи. Связью же заведовали немецкоговорящие иностранные военные, а технические средства были "новенькие и на вид очень дорогие".

