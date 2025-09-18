https://ria.ru/20250918/spetsoperatsiya-2042626579.html
В ДНР уничтожили военные склады ВСУ, сообщили в подполье
В ДНР уничтожили военные склады ВСУ, сообщили в подполье - РИА Новости, 18.09.2025
В ДНР уничтожили военные склады ВСУ, сообщили в подполье
Удары нанесены в Доброполье и пригороде Славянска ДНР, уничтожены военные склады и инфраструктура связистов ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T07:51:00+03:00
2025-09-18T07:51:00+03:00
2025-09-18T08:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
доброполье (город)
славянск
донецкая область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573267_0:125:2085:1298_1920x0_80_0_0_f052edd956e3ed8c8613200b7dc1df9a.jpg
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Удары нанесены в Доброполье и пригороде Славянска ДНР, уничтожены военные склады и инфраструктура связистов ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Уничтожены цели: военные склады около Доброполья, инфраструктура связистов в пригороде Славянска", - заявил собеседник агентства. По его словам, на место удара прибыли кареты скорой помощи. Связью же заведовали немецкоговорящие иностранные военные, а технические средства были "новенькие и на вид очень дорогие".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
доброполье (город)
славянск
донецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573267_94:0:1991:1423_1920x0_80_0_0_b3076e7e6df20d48ff3c3d205c10f856.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доброполье (город), славянск, донецкая область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Доброполье (город), Славянск, Донецкая область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ДНР уничтожили военные склады ВСУ, сообщили в подполье
ВС России уничтожили военные склады и инфраструктуру связистов ВСУ