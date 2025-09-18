Рейтинг@Mail.ru
В ДНР уничтожили военные склады ВСУ, сообщили в подполье
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:51 18.09.2025 (обновлено: 08:28 18.09.2025)
В ДНР уничтожили военные склады ВСУ, сообщили в подполье
Удары нанесены в Доброполье и пригороде Славянска ДНР, уничтожены военные склады и инфраструктура связистов ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
специальная военная операция на украине
доброполье (город)
славянск
донецкая область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Удары нанесены в Доброполье и пригороде Славянска ДНР, уничтожены военные склады и инфраструктура связистов ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Уничтожены цели: военные склады около Доброполья, инфраструктура связистов в пригороде Славянска", - заявил собеседник агентства. По его словам, на место удара прибыли кареты скорой помощи. Связью же заведовали немецкоговорящие иностранные военные, а технические средства были "новенькие и на вид очень дорогие".
доброполье (город), славянск, донецкая область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Доброполье (город), Славянск, Донецкая область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ДНР уничтожили военные склады ВСУ, сообщили в подполье

ВС России уничтожили военные склады и инфраструктуру связистов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Удары нанесены в Доброполье и пригороде Славянска ДНР, уничтожены военные склады и инфраструктура связистов ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Уничтожены цели: военные склады около Доброполья, инфраструктура связистов в пригороде Славянска", - заявил собеседник агентства.
По его словам, на место удара прибыли кареты скорой помощи. Связью же заведовали немецкоговорящие иностранные военные, а технические средства были "новенькие и на вид очень дорогие".
Специальная военная операция на Украине
Доброполье (город)
Славянск
Донецкая область
Сергей Лебедев
Вооруженные силы Украины
Безопасность
 
 
