В Херсонской области захватили тяжелый беспилотник украинских диверсантов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:17 18.09.2025
В Херсонской области захватили тяжелый беспилотник украинских диверсантов
В Херсонской области захватили тяжелый беспилотник украинских диверсантов
Тяжелый боеспособный БПЛА украинских диверсантов типа "Баба-Яга", а также их средства радиоэлектронной борьбы и разведки (РЭБ и РЭР) захвачены в качестве... РИА Новости, 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Тяжелый боеспособный БПЛА украинских диверсантов типа "Баба-Яга", а также их средства радиоэлектронной борьбы и разведки (РЭБ и РЭР) захвачены в качестве трофеев на правом берегу Днепра в Херсонской области, заявили РИА Новости в российских силовых структурах. "Оборудование, предназначенное для управления БПЛА, уничтоженной на правом берегу Днепра украинской ДРГ, а также сам тяжелый гексакоптер типа "Баба-Яга" и средства РЭБ и РЭР группы взяты в качестве трофеев и в боеспособном состоянии переданы на изучение в лаборатории БПЛА", - сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. Видео с кадрами уничтоженной украинской ДРГ и захваченного оборудования передано в распоряжение агентства.
В Херсонской области захватили тяжелый беспилотник украинских диверсантов

Российские военнослужащие
© РИА Новости / Евгений Биятов
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Тяжелый боеспособный БПЛА украинских диверсантов типа "Баба-Яга", а также их средства радиоэлектронной борьбы и разведки (РЭБ и РЭР) захвачены в качестве трофеев на правом берегу Днепра в Херсонской области, заявили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Оборудование, предназначенное для управления БПЛА, уничтоженной на правом берегу Днепра украинской ДРГ, а также сам тяжелый гексакоптер типа "Баба-Яга" и средства РЭБ и РЭР группы взяты в качестве трофеев и в боеспособном состоянии переданы на изучение в лаборатории БПЛА", - сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
Видео с кадрами уничтоженной украинской ДРГ и захваченного оборудования передано в распоряжение агентства.
