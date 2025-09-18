https://ria.ru/20250918/spetsoperatsiya-2042620081.html
В Херсонской области захватили тяжелый беспилотник украинских диверсантов
В Херсонской области захватили тяжелый беспилотник украинских диверсантов
В Херсонской области захватили тяжелый беспилотник украинских диверсантов
Тяжелый боеспособный БПЛА украинских диверсантов типа "Баба-Яга", а также их средства радиоэлектронной борьбы и разведки (РЭБ и РЭР) захвачены в качестве... РИА Новости, 18.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496599_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_414d0db0ddf88e2f2a41691f93095b77.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Тяжелый боеспособный БПЛА украинских диверсантов типа "Баба-Яга", а также их средства радиоэлектронной борьбы и разведки (РЭБ и РЭР) захвачены в качестве трофеев на правом берегу Днепра в Херсонской области, заявили РИА Новости в российских силовых структурах. "Оборудование, предназначенное для управления БПЛА, уничтоженной на правом берегу Днепра украинской ДРГ, а также сам тяжелый гексакоптер типа "Баба-Яга" и средства РЭБ и РЭР группы взяты в качестве трофеев и в боеспособном состоянии переданы на изучение в лаборатории БПЛА", - сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. Видео с кадрами уничтоженной украинской ДРГ и захваченного оборудования передано в распоряжение агентства.
