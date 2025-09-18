https://ria.ru/20250918/spetsoperatsiya-2042620081.html

В Херсонской области захватили тяжелый беспилотник украинских диверсантов

2025-09-18T06:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

днепр (река)

херсонская область

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Тяжелый боеспособный БПЛА украинских диверсантов типа "Баба-Яга", а также их средства радиоэлектронной борьбы и разведки (РЭБ и РЭР) захвачены в качестве трофеев на правом берегу Днепра в Херсонской области, заявили РИА Новости в российских силовых структурах. "Оборудование, предназначенное для управления БПЛА, уничтоженной на правом берегу Днепра украинской ДРГ, а также сам тяжелый гексакоптер типа "Баба-Яга" и средства РЭБ и РЭР группы взяты в качестве трофеев и в боеспособном состоянии переданы на изучение в лаборатории БПЛА", - сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. Видео с кадрами уничтоженной украинской ДРГ и захваченного оборудования передано в распоряжение агентства.

