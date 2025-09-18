https://ria.ru/20250918/spetsoperatsiya-2042616345.html

Операторы FPV-дронов уничтожили блиндаж, снайпера и миномет ВСУ

2025-09-18T05:37:00+03:00

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили блиндаж, снайпера и миномет ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России, опубликовав соответствующие кадры. "Оператор FPV-дрона демонстрирует ювелирную работу по управлению беспилотником среди кустов и деревьев, где касание дрона о ветку могло привести к его падению. Долетев до замаскированного блиндажа противника, он поразил цель. На втором видео в прицел FPV-дронов попал снайпер ВСУ, несколько дней мешавший работать российским военнослужащим, цель была ликвидирована. На завершающих кадрах БПЛА в ночных условиях сбросом боеприпаса с дрона точно попадает в миномет противника, выводя его из строя", - рассказали в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, БПЛА 58-й армии группировки войск "Днепр" ежедневно поражают технику и личный состав ВСУ в тылу противника в Запорожской области.

