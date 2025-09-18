Рейтинг@Mail.ru
Операторы FPV-дронов уничтожили блиндаж, снайпера и миномет ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:37 18.09.2025
Операторы FPV-дронов уничтожили блиндаж, снайпера и миномет ВСУ
Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили блиндаж, снайпера и миномет ВСУ в Запорожской области, сообщили в
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили блиндаж, снайпера и миномет ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России, опубликовав соответствующие кадры. "Оператор FPV-дрона демонстрирует ювелирную работу по управлению беспилотником среди кустов и деревьев, где касание дрона о ветку могло привести к его падению. Долетев до замаскированного блиндажа противника, он поразил цель. На втором видео в прицел FPV-дронов попал снайпер ВСУ, несколько дней мешавший работать российским военнослужащим, цель была ликвидирована. На завершающих кадрах БПЛА в ночных условиях сбросом боеприпаса с дрона точно попадает в миномет противника, выводя его из строя", - рассказали в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, БПЛА 58-й армии группировки войск "Днепр" ежедневно поражают технику и личный состав ВСУ в тылу противника в Запорожской области.
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили блиндаж, снайпера и миномет ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России, опубликовав соответствующие кадры.
"Оператор FPV-дрона демонстрирует ювелирную работу по управлению беспилотником среди кустов и деревьев, где касание дрона о ветку могло привести к его падению. Долетев до замаскированного блиндажа противника, он поразил цель. На втором видео в прицел FPV-дронов попал снайпер ВСУ, несколько дней мешавший работать российским военнослужащим, цель была ликвидирована. На завершающих кадрах БПЛА в ночных условиях сбросом боеприпаса с дрона точно попадает в миномет противника, выводя его из строя", - рассказали в военном ведомстве.
Как отметили в Минобороны, БПЛА 58-й армии группировки войск "Днепр" ежедневно поражают технику и личный состав ВСУ в тылу противника в Запорожской области.
