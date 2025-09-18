https://ria.ru/20250918/spetsoperatsiya-2042613973.html

Российские разведчики застали ВСУ врасплох и уничтожили их пункт наблюдения

Российские разведчики застали ВСУ врасплох и уничтожили их пункт наблюдения - РИА Новости, 18.09.2025

Российские разведчики застали ВСУ врасплох и уничтожили их пункт наблюдения

Разведгруппа группировки войск "Север" уничтожила наблюдательный пункт ВСУ в Сумской области, с которого корректировали артиллерию по российским позициям,... РИА Новости, 18.09.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

сумская область

вооруженные силы украины

КУРСК, 18 – РИА Новости. Разведгруппа группировки войск "Север" уничтожила наблюдательный пункт ВСУ в Сумской области, с которого корректировали артиллерию по российским позициям, операция была проведена на рассвете с дистанции, где противник не ожидал атаки, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Луга". Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой разведчиков на передовых позициях, где велась работа. "Выдвинулись к наблюдательному пункту противника, подошли на дистанцию до 2,8 километра, отработали с СПГ (станковый противотанковый гранатомет – ред.), поразили наблюдательный пункт, после чего наши беспилотники, ребята - молодцы, они подняли дроны и добили этот наблюдательный пункт, после чего он стал необитаемый", — сказал "Луга". Как сообщил разведчик, решение об атаке было принято после того, как в ходе доразведки определенного квадрата был выявлен укрепрайон, в частности, разведывательный наблюдательный пункт противника, корректирующий огонь артиллерии. "В серости (на рассвете - ред.) мы выдвинулись, прошли очень солидную дистанцию, тянули на себе полностью и боекомплект, и само орудие. Для того чтобы отработать ювелирно, повторюсь, и для того, чтобы это была дерзкая работа, на которой противник просто не предполагал нас искать на такой дистанции", — отметил он. Он пояснил, что выбор оружия был неслучайным: учитывая оперативную обстановку, дистанцию до цели и рельеф местности, было принято решение отработать с безоткатной системы СПГ-9 "Копье".

сумская область

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Дарья Буймова

безопасность, сумская область, вооруженные силы украины