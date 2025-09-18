https://ria.ru/20250918/spetsoperatsiya-2042610578.html
Рогов заявил о попытке ВСУ перегруппировать силы в Запорожской области
Рогов заявил о попытке ВСУ перегруппировать силы в Запорожской области - РИА Новости, 18.09.2025
Рогов заявил о попытке ВСУ перегруппировать силы в Запорожской области
Украинские войска в спешке пытаются организовать перегруппировку сил и перебросить резервы на линию фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T03:59:00+03:00
2025-09-18T03:59:00+03:00
2025-09-18T03:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
донецкая народная республика
владимир рогов
александр сырский
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573289_0:103:2265:1377_1920x0_80_0_0_e5540f99166fbeb67d9db6def31abc05.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Украинские войска в спешке пытаются организовать перегруппировку сил и перебросить резервы на линию фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник, с учетом наступления наших ребят на линии фронта, в спешке пытается организовать перегруппировку сил и переброску резервов", - сказал Рогов. Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в минобороны Украины сообщило, что главком ВСУ Александр Сырский уволил с должностей командующих 17-го и 20-го корпусов Владимира Силенко и Максима Китугина за потери позиций на фронте. Уточняется, что 17-й корпус находится в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а 20-й корпус стоит на границе ДНР и Днепропетровской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573289_147:0:2119:1479_1920x0_80_0_0_04006dde0a66103819a9423bca29a11c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, В мире
Рогов заявил о попытке ВСУ перегруппировать силы в Запорожской области
Рогов заявил, что ВСУ в спешке начали перегруппировку сил в Запорожской области