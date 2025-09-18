Рейтинг@Mail.ru
Рогов заявил о попытке ВСУ перегруппировать силы в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:59 18.09.2025
Рогов заявил о попытке ВСУ перегруппировать силы в Запорожской области
Рогов заявил о попытке ВСУ перегруппировать силы в Запорожской области - РИА Новости, 18.09.2025
Рогов заявил о попытке ВСУ перегруппировать силы в Запорожской области
Украинские войска в спешке пытаются организовать перегруппировку сил и перебросить резервы на линию фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Украинские войска в спешке пытаются организовать перегруппировку сил и перебросить резервы на линию фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник, с учетом наступления наших ребят на линии фронта, в спешке пытается организовать перегруппировку сил и переброску резервов", - сказал Рогов. Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в минобороны Украины сообщило, что главком ВСУ Александр Сырский уволил с должностей командующих 17-го и 20-го корпусов Владимира Силенко и Максима Китугина за потери позиций на фронте. Уточняется, что 17-й корпус находится в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а 20-й корпус стоит на границе ДНР и Днепропетровской области.
Рогов заявил о попытке ВСУ перегруппировать силы в Запорожской области

Рогов заявил, что ВСУ в спешке начали перегруппировку сил в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Украинские войска в спешке пытаются организовать перегруппировку сил и перебросить резервы на линию фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Противник, с учетом наступления наших ребят на линии фронта, в спешке пытается организовать перегруппировку сил и переброску резервов", - сказал Рогов.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в минобороны Украины сообщило, что главком ВСУ Александр Сырский уволил с должностей командующих 17-го и 20-го корпусов Владимира Силенко и Максима Китугина за потери позиций на фронте. Уточняется, что 17-й корпус находится в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а 20-й корпус стоит на границе ДНР и Днепропетровской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
