Рогов заявил о попытке ВСУ перегруппировать силы в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Украинские войска в спешке пытаются организовать перегруппировку сил и перебросить резервы на линию фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник, с учетом наступления наших ребят на линии фронта, в спешке пытается организовать перегруппировку сил и переброску резервов", - сказал Рогов. Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в минобороны Украины сообщило, что главком ВСУ Александр Сырский уволил с должностей командующих 17-го и 20-го корпусов Владимира Силенко и Максима Китугина за потери позиций на фронте. Уточняется, что 17-й корпус находится в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а 20-й корпус стоит на границе ДНР и Днепропетровской области.

