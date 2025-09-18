https://ria.ru/20250918/sotrudnichestvo-2042795602.html
Минск и Москва договорились о сотрудничестве в области цифровизации
Минск и Москва договорились о сотрудничестве в области цифровизации - РИА Новости, 18.09.2025
Минск и Москва договорились о сотрудничестве в области цифровизации
Минский городской исполнительный комитет и правительство Москвы договорились о сотрудничестве в области цифровизации городского управления, сообщила в четверг... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T17:47:00+03:00
2025-09-18T17:47:00+03:00
2025-09-18T17:47:00+03:00
москва
минск
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7c257ef295186def5a039589207c9cd6.jpg
МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Минский городской исполнительный комитет и правительство Москвы договорились о сотрудничестве в области цифровизации городского управления, сообщила в четверг пресс-служба Мингорисполкома. "Состоялась встреча председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева и мэра Москвы Сергея Собянина. По итогам стороны подписали меморандум о взаимопонимании в области цифровизации городского управления", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Мингорисполкома. Отмечается, что Минский городской исполнительный комитет и правительство Москвы договорились укреплять сотрудничество посредством обмена опытом в области развития "умного города", реализации совместных проектов, направленных на внедрение передовых технологий в сфере цифрового развития Минска и Москвы. Согласно сообщению, стороны будут устанавливать взаимовыгодные связи в сфере цифровизации городского управления, стимулировать контакты деловых кругов и заинтересованных организаций, проводить консультации, семинары, конференции и иные совместные мероприятия в сфере цифровизации городского управления.
https://ria.ru/20250914/rubl-2041759091.html
москва
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_1e6ce330dd730dc2d9c84941a1ef1b89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, минск, сергей собянин
Москва, Минск, Сергей Собянин
Минск и Москва договорились о сотрудничестве в области цифровизации
Мингорисполком и правительство Москвы договорились о цифровом сотрудничестве