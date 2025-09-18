Рейтинг@Mail.ru
17:47 18.09.2025
Минск и Москва договорились о сотрудничестве в области цифровизации
москва
минск
сергей собянин
МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Минский городской исполнительный комитет и правительство Москвы договорились о сотрудничестве в области цифровизации городского управления, сообщила в четверг пресс-служба Мингорисполкома. "Состоялась встреча председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева и мэра Москвы Сергея Собянина. По итогам стороны подписали меморандум о взаимопонимании в области цифровизации городского управления", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Мингорисполкома. Отмечается, что Минский городской исполнительный комитет и правительство Москвы договорились укреплять сотрудничество посредством обмена опытом в области развития "умного города", реализации совместных проектов, направленных на внедрение передовых технологий в сфере цифрового развития Минска и Москвы. Согласно сообщению, стороны будут устанавливать взаимовыгодные связи в сфере цифровизации городского управления, стимулировать контакты деловых кругов и заинтересованных организаций, проводить консультации, семинары, конференции и иные совместные мероприятия в сфере цифровизации городского управления.
москва, минск, сергей собянин
Москва, Минск, Сергей Собянин
Минск и Москва договорились о сотрудничестве в области цифровизации

Мингорисполком и правительство Москвы договорились о цифровом сотрудничестве

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Минский городской исполнительный комитет и правительство Москвы договорились о сотрудничестве в области цифровизации городского управления, сообщила в четверг пресс-служба Мингорисполкома.
"Состоялась встреча председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева и мэра Москвы Сергея Собянина. По итогам стороны подписали меморандум о взаимопонимании в области цифровизации городского управления", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Мингорисполкома.
Отмечается, что Минский городской исполнительный комитет и правительство Москвы договорились укреплять сотрудничество посредством обмена опытом в области развития "умного города", реализации совместных проектов, направленных на внедрение передовых технологий в сфере цифрового развития Минска и Москвы.
Согласно сообщению, стороны будут устанавливать взаимовыгодные связи в сфере цифровизации городского управления, стимулировать контакты деловых кругов и заинтересованных организаций, проводить консультации, семинары, конференции и иные совместные мероприятия в сфере цифровизации городского управления.
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Россиянам объяснили, как будут внедрять цифровой рубль с 1 октября
14 сентября, 03:18
 
МоскваМинскСергей Собянин
 
 
