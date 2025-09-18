https://ria.ru/20250918/sotrudnichestvo-2042795602.html

Минск и Москва договорились о сотрудничестве в области цифровизации

18.09.2025

МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Минский городской исполнительный комитет и правительство Москвы договорились о сотрудничестве в области цифровизации городского управления, сообщила в четверг пресс-служба Мингорисполкома. "Состоялась встреча председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева и мэра Москвы Сергея Собянина. По итогам стороны подписали меморандум о взаимопонимании в области цифровизации городского управления", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Мингорисполкома. Отмечается, что Минский городской исполнительный комитет и правительство Москвы договорились укреплять сотрудничество посредством обмена опытом в области развития "умного города", реализации совместных проектов, направленных на внедрение передовых технологий в сфере цифрового развития Минска и Москвы. Согласно сообщению, стороны будут устанавливать взаимовыгодные связи в сфере цифровизации городского управления, стимулировать контакты деловых кругов и заинтересованных организаций, проводить консультации, семинары, конференции и иные совместные мероприятия в сфере цифровизации городского управления.

