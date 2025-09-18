Американский журналист надеется, что Трампу удастся засудить Сороса
Ведущий One America News Шарп надеется, что Трампу удастся засудить Сороса
© AP Photo / Pool Photo, File/Olivier HosletАмериканский миллиардер Джордж Сорос
© AP Photo / Pool Photo, File/Olivier Hoslet
Американский миллиардер Джордж Сорос. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Миллиардер Джордж Сорос должен быть арестован и сесть в тюрьму, заявил РИА Новости ведущий программы и зарубежный корреспондент One America News Гарет Пирсон Шарп.
На днях Шарп посетил Донбасс, пообщался с местными жителями и главой ДНР Денисом Пушилиным.
"Я бы хотел увидеть, как президент (США Дональд - ред.) Трамп начнет преследовать Джорджа Сороса. Обычно он доводит подобные вещи до конца. Так что я искренне надеюсь, что этого человека арестуют и посадят в тюрьму за его бесконечные преступления против человечности", - сказал Шарп.
По его словам, на сегодняшний день Сорос имеет огромное влияние не только в США, но и в других странах.
"Я считаю, что Джордж Сорос оказывает огромное влияние на политику не только Соединённых Штатов, но и многих стран мира… Ему не нужно менять законы Америки, чтобы влиять на них, он подкупает людей, которые могут выбирать, каким законам они хотят следовать. И поэтому у нас по всей стране есть радикальные окружные прокуроры, которые теперь исполняют его волю, потому что он их назначил. Это лишь один пример. Так что да, я думаю, что его влияние в политике довольно велико, и это не к добру", - добавил журналист.
Маск обвинил Сороса в попытках помешать реализации курса Трампа
28 февраля, 11:22
Ранее Трамп пообещал провести расследование в отношении венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса на предмет нарушения им закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO) в связи с протестными акциями в городах страны. По словам Трампа, в США действуют "профессиональные агитаторы", которые получают деньги, в частности, от Сороса.
Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.