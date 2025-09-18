https://ria.ru/20250918/soros-2042604257.html

Американский журналист надеется, что Трампу удастся засудить Сороса

Американский журналист надеется, что Трампу удастся засудить Сороса - РИА Новости, 18.09.2025

Американский журналист надеется, что Трампу удастся засудить Сороса

Миллиардер Джордж Сорос должен быть арестован и сесть в тюрьму, заявил РИА Новости ведущий программы и зарубежный корреспондент One America News Гарет Пирсон... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T02:12:00+03:00

2025-09-18T02:12:00+03:00

2025-09-18T02:12:00+03:00

в мире

сша

россия

донбасс

джордж сорос

денис пушилин

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149582/96/1495829654_0:0:3678:2070_1920x0_80_0_0_b455c7b1b9ea92fd73c22027d4f7b9c7.jpg

ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Миллиардер Джордж Сорос должен быть арестован и сесть в тюрьму, заявил РИА Новости ведущий программы и зарубежный корреспондент One America News Гарет Пирсон Шарп. На днях Шарп посетил Донбасс, пообщался с местными жителями и главой ДНР Денисом Пушилиным. "Я бы хотел увидеть, как президент (США Дональд - ред.) Трамп начнет преследовать Джорджа Сороса. Обычно он доводит подобные вещи до конца. Так что я искренне надеюсь, что этого человека арестуют и посадят в тюрьму за его бесконечные преступления против человечности", - сказал Шарп. По его словам, на сегодняшний день Сорос имеет огромное влияние не только в США, но и в других странах. "Я считаю, что Джордж Сорос оказывает огромное влияние на политику не только Соединённых Штатов, но и многих стран мира… Ему не нужно менять законы Америки, чтобы влиять на них, он подкупает людей, которые могут выбирать, каким законам они хотят следовать. И поэтому у нас по всей стране есть радикальные окружные прокуроры, которые теперь исполняют его волю, потому что он их назначил. Это лишь один пример. Так что да, я думаю, что его влияние в политике довольно велико, и это не к добру", - добавил журналист. Ранее Трамп пообещал провести расследование в отношении венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса на предмет нарушения им закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (RICO) в связи с протестными акциями в городах страны. По словам Трампа, в США действуют "профессиональные агитаторы", которые получают деньги, в частности, от Сороса. Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США. В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.

https://ria.ru/20250915/soros--2041972827.html

https://ria.ru/20250228/mask-2002155560.html

https://ria.ru/20250915/tramp-2041836318.html

сша

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, донбасс, джордж сорос, денис пушилин, генеральная прокуратура рф