На Камчатке объявили угрозу цунами

На Камчатке объявили угрозу цунами

Угроза цунами объявлена по восточному побережью Камчатки, проводится оповещение населения, сообщил губернатор Владимир Солодов. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T22:32:00+03:00

2025-09-18T22:32:00+03:00

2025-09-18T22:33:00+03:00

происшествия

камчатка

владимир солодов

российская академия наук

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Угроза цунами объявлена по восточному побережью Камчатки, проводится оповещение населения, сообщил губернатор Владимир Солодов.Ранее на сайте камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Камчатки."Объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова. Проводится оповещение населения", - написал Солодов в Telegram-канале.

камчатка

