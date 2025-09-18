Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке объявили угрозу цунами - РИА Новости, 18.09.2025
22:32 18.09.2025 (обновлено: 22:33 18.09.2025)
На Камчатке объявили угрозу цунами
Угроза цунами объявлена по восточному побережью Камчатки, проводится оповещение населения, сообщил губернатор Владимир Солодов.
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Угроза цунами объявлена по восточному побережью Камчатки, проводится оповещение населения, сообщил губернатор Владимир Солодов.Ранее на сайте камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Камчатки."Объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова. Проводится оповещение населения", - написал Солодов в Telegram-канале.
происшествия, камчатка, владимир солодов, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Владимир Солодов, Российская академия наук
Вид на вулкан Острый Толбачик в Камчатском крае
Вид на вулкан Острый Толбачик в Камчатском крае. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Угроза цунами объявлена по восточному побережью Камчатки, проводится оповещение населения, сообщил губернатор Владимир Солодов.
Ранее на сайте камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Камчатки.
"Объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова. Проводится оповещение населения", - написал Солодов в Telegram-канале.
Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
На Камчатке все службы перевели в режим повышенной готовности
ПроисшествияКамчаткаВладимир СолодовРоссийская академия наук
 
 
